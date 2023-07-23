Ukrayna'da olup bitenlere dair Batı'dan dünyaya empoze edilen dezenformasyon bulutları yavaş yavaş dağılıyor. Zira ne NATO, AB ve ABD destekli Ukrayna ordusunun 'Bahar Taarruzu' ne de Rus lider Putin'in siyasi prestijini hedef alan Wagner darbesi istenilen sonucu veremedi.

Batı'nın dışarıdan ve içeriden yaptığı son saldırıları maharetle karşılayan Putin ise ilk karşı hamlesini Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alarak yaptı. Küresel çapta gıda krizini tetikleyen bu adıma karşı BM nezdinde dünya alarma geçti.

Paniğe kapılan AB ve ABD sabah akşam Sayın Erdoğan'a krizi çözmek için 'tekrar liderlik rolünü üstlenmesi' çağrısında bulunuyor. Fakat Putin'in bu yeni adımı enerjide olduğu gibi öncelikle Avrupa ülkelerini hedef alan 'gıda krizini' tırmandırmakla sınırlı kalmayacak.

Mühimmatı biten ABD ise Ukrayna'ya kullanımı savaş suçu sayılan misket bombaları ve F-16'lardan sonra şimdi de 300 km menzilli ATACMS taktik füzelerini sevk ederek savaşı daha da derinleştirmeye çalışıyor. Bunun da bir sonuç vermeyeceği anlaşılıyor. Çünkü savunmada kalıp Ukrayna ve ABD'nin saldırılarını pek de etkilenmeden savuşturan Putin'in bir endişesi yok. Ukrayna cepheye sevk edecek asker ve cephane bulmakta zorlanırken Rusya silah ve savaşacak asker açısından devasa avantajlara sahip.

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Dolayısıyla anlaşmaya karşı çıkan Ukrayna'nın çırpınışları ne kadar uzarsa bu yaz sonunda veya sonbahar başındagüç kazanmaya devam etme şansı da o kadar artıyor.Öyle ki yeni taarruzuylailekonumunu daha daperçinleyen Rusya'nın bu kez Ukraynadahi alabileceği konuşuluyor. Böylece Volodomir Zelenski'nin elinde parçalanmış Ukrayna'dan geriyeBu nedenle birçok analist için şu anki pozisyon Ukrayna ve ABD için tarihi bir fırsat sunuyor. Savaşı sona erdirmek için diplomatik yolu geliştirmenin tam zamanı. Ancak ABD savaşı bitirmek yanlısı değil. Bilakis cepheyi olabildiğince derinleştirerekiçinde.

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Bunu gören Putin iseyeni bir askeri hamleyleplanlıyor. Zira Batı'nın propagandası çöktü. Daha mart ayında,, Batı'nın yeniden donattığı Ukrayna ordusunun 'Bahar Saldırısı'nın başarıyla sonuçlanacağından bahsediyordu.ise saldırının çok başarılı olacağını vehatta bu saldırı sayesindeöne sürecek kadar ileri gitmişti.Şimdi bu açıklamalara güvenen analistlerdeki. ÇünküVedaha acıklısı şu acı gerçeği ortaya çıkardı: Ukrayna'nın cepheye kaç adam sürerse sürsün veya ne kadar silaha sahip olursa olsunDolayısıylane kadar trajik de olsa gerikalan topraklarını koruyan bir çözüm aramaktangeçiyor. Bu çerçevede Putin'inKiev için tünelden önceki sonçıkış olarak görülüyor.