Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı tarihi Aksa Tufanı operasyonu daha şimdiden emperyal eskatolojide ve işgalci siyonist rejimin en son teknoloji ile korunan savunma hatlarında tarihi gediklere yol açtı. Nereden bakılırsa bakılsın bu taarruz ezberleri bozdu. İsrail ve yandaşlarının kimyasını altüst etti.
Herkes şaşkın. Zira Filistinli direnişçilerin aşılmaz denilen İsrail güvenlik sistemini kalbura çevirerek 20 dakikada 5 bin füzeyi ateşlemesi, işgal atındaki 20'ye yakın askeri ve stratejik noktayı ele geçirmesi, 100 kadar İsrailli askeri öldürmesi, 50 kadarını esir alması ve Kudüs'e kadar uzanan roket saldırılarında bulunması, işgalcileri şoke etmiş durumda.
İsrail'in güvenlik duvarlarını ve kontrol noktalarını daha önce sadece roketler ve SİHA'lar geçebilirdi. Şimdi ise sızma hareketiyle İsrail tarafındaki pek çok kritik nokta baskınlarla ele geçirildi.
İsrail yönetimi, Demir Kılıçlar koduyla savaş durumuna geçerek Gazze'yi bombardıman yağmuruna tuttu. İlk belirlemelere göre 198 Filistinliyi katletti.
***Fakat İsrail'in askeri istihbaratındaki zafiyetin yol açtığı travmayı atlatması kolay olmayacak. Nitekim İsrailliler daha şimdiden toz kondurmadıkları resmi kurumlarını yerin dibine sokmaya başladı. Birçok kesim, "MOSSAD çöktü!" ve "Devlet uyuyor mu?" diyerek tepkilerini dile getiriyor.
***Bu bakımdan '7 Ekim 2023' tarihi Filistin direnişinde bir milat olacaktır. Daha önceki çatışmalarda gerilim yavaş yavaş artıyordu. 2008'deki Dökme Kurşun Operasyonu öncesi Gazze'den artan roket saldırıları vardı.