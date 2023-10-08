Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı tarihi Aksa Tufanı operasyonu daha şimdiden emperyal eskatolojide ve işgalci siyonist rejimin en son teknoloji ile korunan savunma hatlarında tarihi gediklere yol açtı. Nereden bakılırsa bakılsın bu taarruz ezberleri bozdu. İsrail ve yandaşlarının kimyasını altüst etti.

Herkes şaşkın. Zira Filistinli direnişçilerin aşılmaz denilen İsrail güvenlik sistemini kalbura çevirerek 20 dakikada 5 bin füzeyi ateşlemesi, işgal atındaki 20'ye yakın askeri ve stratejik noktayı ele geçirmesi, 100 kadar İsrailli askeri öldürmesi, 50 kadarını esir alması ve Kudüs'e kadar uzanan roket saldırılarında bulunması, işgalcileri şoke etmiş durumda.

İsrail'in güvenlik duvarlarını ve kontrol noktalarını daha önce sadece roketler ve SİHA'lar geçebilirdi. Şimdi ise sızma hareketiyle İsrail tarafındaki pek çok kritik nokta baskınlarla ele geçirildi.

İsrail yönetimi, Demir Kılıçlar koduyla savaş durumuna geçerek Gazze'yi bombardıman yağmuruna tuttu. İlk belirlemelere göre 198 Filistinliyi katletti.

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Fakat İsrail'inyol açtığı travmayıatlatması kolay olmayacak. Nitekim İsrailliler daha şimdiden toz kondurmadıkları resmi kurumlarını yerin dibine sokmaya başladı. Birçok kesim,diyerek tepkilerini dile getiriyor.İçimizdeki bazı aklı evveller ise Hamas'ın buAşağılıkakıtarak konuşuyorlar.Neymiş efendim bu saldırı. Havadan, karadan ve denizden abluka altındaki Gazze'yi yakıp yıkacak. Çocuk ve kadın demedenyerle bir edecek. Sivilleri toplu infazlardan geçirecek. İsrail tam da budur. Soykırımcı bir rejimdir. Zatenyapıyor.Korkmamak lazım. Burada asıl dile getirilmesi gereken şey İsrail'in yapacağıAsıl sorulması gereken nokta şudur:

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Bu bakımdantarihi Filistin direnişindebir milat olacaktır. Daha önceki çatışmalarda gerilim yavaş yavaş artıyordu.öncesi Gazze'den artanroket saldırıları vardı.Diğer bütün çatışmalarda tempoyu belirleyen siyonist rejimdi. Gazze'ye yönelikda ipler İsrail'in elindeydi.Ancak dün sabahki taarruz büyüklük ve kapsam açısından. Hamas daha önce de çeşitli sızmalarda bulunmuştu fakat Gazze sınırındaki güvenlik duvarlarını veHâsılı kelam Hamas, bu başarısıyla işgalci İsrail'in bir mitini daha yıkarak ona arka çıkan emperyal payandaları da şaşkına uğrattı. Tepkilerden anlıyoruz ki önümüzdeki süreç bu ve benzerigebe görünüyor.