ABD'nin ırkçı ve katliamcı Binyamin Netanyahu yönetimi üzerinden devreye soktuğu Gazze'deki masum çocuk ve kadınlara yönelik sistematik soykırım projesini bir İsrail-Filistin çatışması olarak okumak safdillik olur. Yeminli bir Siyonist olan ABD Başkanı Biden, Pentagon'un 1999'dan itibaren İsrail'e yaptığı yıllık 2 milyar 670 milyon dolarlık askeri yardım miktarını 2009'da 3 milyar dolara çıkarmasını hararetle desteklemişti. Kongre'deki konuşmasında Senatör Biden yardımı, "Bu, yaptığımız en iyi 3 milyar dolarlık yatırımdır. Kuşku yok ki İsrail olmasaydı ABD bölgedeki çıkarlarını korumak için bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktı" sözleriyle savunmuştu.

Şimdi Başkan olan Biden, 14 yıl sonra İsrail'e yapılan yardımları yine aynı gerekçeyle savundu. 20 Ekim'de İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye 100 milyar dolarlık 'acil bütçe' talebinde bulunan Biden, Ulusa Sesleniş konuşmasında "Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kâr sağlayacak" dedi.

Biden'ın sözleri ABD'nin İsrail'e bir askeri üs ve sabit bir uçak gemisi şeklindeki bakışını net şekilde özetliyor. Batı'nın en değer verdiği kolonyal proje olan İsrail, haliyle ABD'nin bölgeyi ve dünyayı yönetmeye yönelik 'en akıllı yatırımı' diye görülüyor.

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giriştiğibütün hamleleri hezimetle sonuçlananABD, son üç haftadır İsrail'in soykırımmakinesini devreye sokarakplanlıyor.Bölgeye uçak gemileri ve asker sevkiyatı yapan ABD, bombardıman altındakidiyerek katliam, vahşet ve devlet terörüne açık çek verdi.Unutmayalım ki ABD'nin Gazze'deki soykırım projesiyle yeniden dizayn etmek istediğiTürkiye'nin son yıllardaki bağımsız dış politikasıdır.Küresel ve bölgesel denklemleri sarsarak yeni dengelerin oluşmasını sağlayan Türkiye'ninBu bağlamda ABD'nin yeni İsrail projesi üzerinden devreye soktuğu kirli planların mahiyetini görüp buna ilk itiraz eden liderlerden olan, İslam dünyasının sahipsiz olmadığınıbir kez daha hatırlatarak meydan okudu...

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"Siz bir Haçlı savaşı mı istiyorsunuz? Öyleyse şunu bilin ki bu millet ölmedi. Dimdik ayakta." diyerek Haçlı zihniyetinin torunlarına deyim yerindeyse her açıdanİsrail'in şu anda Gazze'de yaptıklarıtarih boyunca dünya çapındaki barbarlıklarını yansıtıyor.Fakat Türkiye bırakınboyun eğmeyi bunun hesabını İsrailve onu destekleyen Batı'dan soracağınıdünyaya ilan etti.bu çıkışları kuşku yokki küresel denklemleri sarsıyor.tehlikeye atıyor.Erdoğan'ın bu meydan okuyuşundan sonra Ortadoğu'da artık hiçbir şey aynı kalmayacak.kurulacak. Post-Siyonist dönemin kapıları aralanıyor. Yeni dönemde Ortadoğu'da Türkiye rüzgârı artık daha gür esecek...