Ateşkes, barış ve iki devletli çözüm gibi diplomatik çağrılarla lanetleme, kınama, boykot ve protestolar gibi kamusal eylemleri 'teorik gevezelik' diye aşağılayan İsrail, uyguladığı şiddetten daha büyük bir şiddet dalgasıyla karşılaşmadıkça durmayacaktır. Zira Gazze'de son iki haftadır ve Filistin'de de son 75 yıldır yaşananları artık işgal, katliam, sürgün, soykırım ve etnik temizlik gibi kavramlarla sınırlamak işin vahametine seyirci kalmaktır.

Son iki haftada Gazze'nin üçte birini yok eden, çoğu çocuk ve kadın 5 bine yakın masum sivili katleden İsrail'in barbar Orta Çağ dönemlerini aratmayan kuşatma ve bombardımanı tüm gücüyle devam ediyor.

Hemen her gün yüzlerce kişi daha katledilirken, çok daha fazlası sakatlanırken ve bütün fertleriyle birlikte öldürülen 500'e yakın aile nüfus kayıtlarından tamamen silinirken, dünya tarihin bu en vahşi katliamını hâlâ boş gözlerle izlemekten, Siyonist İsrail'i merhamete çağırmaktan başka bir şey yapmıyor.

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Küresel tepki geciktikçe Filistin'in direnen kalbiile toplu sürgüne maruz kalan veile toprakları parçalanıp ayrı ayrı işgal edilen Filistinlilerin son kalan toprakları bugün Gazze'de devreye girenFilistinlilerle Filistin toprakları haritadan ve tarihten siliniyor. Zaten Ortadoğu haritalarında uzun zamandır Filistin yok, gösterilmiyor. Sadece İsrail ve İsrail'in işgali altında Filistinlilerin yasadığı bazı bölük pörçük 'bölgeler' var. Bazı insaflı kaynaklarda bu bölgeler içindeniliyor.sunuyor. Ya topluca katledilmekya da hayatta ama vatansız kalmak.Artık 75 yıl öncesine ait tüm haritalarla üzerindeeski çağlara ait bir masal gibi algılanıyor.

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