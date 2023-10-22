Ateşkes, barış ve iki devletli çözüm gibi diplomatik çağrılarla lanetleme, kınama, boykot ve protestolar gibi kamusal eylemleri 'teorik gevezelik' diye aşağılayan İsrail, uyguladığı şiddetten daha büyük bir şiddet dalgasıyla karşılaşmadıkça durmayacaktır. Zira Gazze'de son iki haftadır ve Filistin'de de son 75 yıldır yaşananları artık işgal, katliam, sürgün, soykırım ve etnik temizlik gibi kavramlarla sınırlamak işin vahametine seyirci kalmaktır.
Son iki haftada Gazze'nin üçte birini yok eden, çoğu çocuk ve kadın 5 bine yakın masum sivili katleden İsrail'in barbar Orta Çağ dönemlerini aratmayan kuşatma ve bombardımanı tüm gücüyle devam ediyor.
Hemen her gün yüzlerce kişi daha katledilirken, çok daha fazlası sakatlanırken ve bütün fertleriyle birlikte öldürülen 500'e yakın aile nüfus kayıtlarından tamamen silinirken, dünya tarihin bu en vahşi katliamını hâlâ boş gözlerle izlemekten, Siyonist İsrail'i merhamete çağırmaktan başka bir şey yapmıyor.
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Küresel tepki geciktikçe Filistin'in direnen kalbi Gazze'nin ilhakı daha da hızlanıyor. 1948'de Nekbe
ile toplu sürgüne maruz kalan ve 1967'de Naksa projesi
ile toprakları parçalanıp ayrı ayrı işgal edilen Filistinlilerin son kalan toprakları bugün Gazze'de devreye giren kitlesel imha ile ilhak edilip yok ediliyor.
Filistinlilerle Filistin toprakları haritadan ve tarihten siliniyor. Zaten Ortadoğu
haritalarında uzun zamandır Filistin yok, gösterilmiyor. Sadece İsrail ve İsrail'in işgali altında Filistinlilerin yasadığı bazı bölük pörçük 'bölgeler' var. Bazı insaflı kaynaklarda bu bölgeler için 'Filistin toprakları'
deniliyor.
Siyonist İsrail rejimi Filistinlilere iki seçenek
sunuyor. Ya topluca katledilmek
ya da hayatta ama vatansız kalmak.
Artık 75 yıl öncesine ait tüm haritalarla üzerinde 'Filistin' yazan 1948 öncesine ait eski madeni paralar
eski çağlara ait bir masal gibi algılanıyor.
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Dünya yavaş yavaş Filistin diye bir ülkenin ve Filistinliler
diye bir ulusal halkın var olmadığına ve olamayacağına inandırılıyor.
Yok edilen sadece Filistin halkı değil. Aynı zamanda Filistin kelimesini
de hafızalardan silmeye çalışıyorlar. Bu nedenle Gazze'deki vahşette Filistin halkı ifadesi olabildiğince az kullanılıyor.
Siyonist barbarlığın Filistinlilere yönelik topyekûn imha harekâtı bilinçli bir şekilde "İsrail ile Hamas arasındaki bir savaş"
diye manipüle ediliyor.
On yıllardır etnik temizliğe maruz kalan Filistin halkının hakkını savunan Hamas
kötülüğün kaynağı olarak tasvir edilirken işgalci ve soykırımcı İsrail ise masum, mağdur ve saldırıya uğrayan taraf
şeklinde resmedilerek aklanıyor.
Fakat İsrail ve Batı ne yapsa da şimdiye kadar hedeflerine ulaşamadı. Zira Filistin kelimesi her dile geldiğinde şizofrenik ve histerik Siyonist zihniyeti
hafakanlar basıyor. Çünkü 'Filistin' kelimesi
tek başına İsrail'in kimyasını altüst etmeye yetiyor.
Çünkü bu kelime İsrail'in Nazist, ırkçı, katliamcı ve işgalci politikalarını simgeliyor. Dünyaya ve tarihe Siyonistlerin kirli sicillerini ve insanlık suçlarını hatırlatıyor. Filistinlileri ve Filistin toprağını haritadan ve tarihten silseler de Filistin kelimesini kalplerden ve hafızalardan silemiyorlar.
İşte bu yüzden İsrail ne yapsa da ne kadar vahşileşse de sonunda 'Filistin'e kaybedecek.