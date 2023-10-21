Batılı ülkelerin halklarından İsrail katliamına isyan: Soykırımı durdurun

İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırılarına Batılı devletlerin verdiği koşulsuz desteğe rağmen halkların tepkisi büyüyor. Amerika, Fransa ve İngiltere’de binlerce kişi ‘Katliamı durdurun’ diyerek meydanlara indi

İsrail ve ona her türlü desteği veren Batılı devletler, tüm çabalarına rağmen siyonizmin katliamcı ve işgalci yüzünü saklayamıyor. İsrail ve onun güdümündeki Yahudi lobilerinin siyasileri ve kamuoyunu baskı altına alma çabalarına rağmen Batılı ülkelerde İsrail'in katliamlarına karşı öfke büyüyor. Avrupa ve ABD'de sıradan insanlar, taksiciler, benzin istasyonundaki çalışanlar ve öğrenciler sosyal medyalarından paylaştıkları "İsrail'e verdiğiniz desteğin bedelini biz ödüyoruz" şeklindeki ortak mesajlarla Batılı siyasilerin yanlışlarına isyan ediyor. Batı'daki bu yeni başkaldırı dalgası, İsrail'e koşulsuz destek veren Batılı yönetimlerin kimyasını bozuyor.









TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, polis müdahalesi ve yağmura rağmen Filistin'e destek gösterisi yaptı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride polis, göstericileri sert müdahale ile dağıtmaya çalıştı. Polisin bir göstericinin kafasına basması görüntülere yansıdı.

İngiltere'de iktidarın İsrail'e verdiği desteğe rağmen binlerce kişi her gece sokaklara akarak Filistin'e destek gösterileri yapıyor.

İsveçli ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg "Gazze ile birlikteyiz" pankartı ile paylaşım yaptı.







KORKU DUVARI YIKILDI

Siyonizmin kalesi ABD'de bile korku duvarları yıkılmış durumda. ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde ABD'nin İsrail yardımlarını durdurma çağrısında bulunmak ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenlendi. San Francisco federal binası önünde gerçekleşen gösteride, bazı göstericiler kendini binanın dışına zincirledi. Harvard'daki 30'dan fazla kulüpten oluşan öğrenci grupları federasyonu, "Ortaya çıkan tüm şiddetten İsrail rejimini tamamen sorumlu tuttuklarını" belirten bir açık mektup yayınladı. Pennsylvania Üniversitesi'nden bazı öğrenciler, "İsrail! İsrail! Saklanamazsın: Seni soykırımla suçluyoruz" yazılı pankartlar taşıyıp sloganlar attı. Washington Üniversitesi'nde öğrenciler "Tek bir çözüm var, o da özgür Filistin!" sloganları attı.



