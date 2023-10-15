Gazze'de sekiz gündür çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere iki bini aşkın sivili hunharca katleden işgalci İsrail rejimi, suç ortağı Batı ile birlikte Filistinlilere karşı insanlık tarihinin en büyük soykırımını planlıyor. Hedefi Gazze'yi içindeki 2 milyon 300 bin siville birlikte haritadan silmek.

Ancak barbarlıkta sınır tanımayan siyonist rejim ne yapsa da yaklaşan sondan kurtulamayacak. Bölgesel ve küresel realite buna işaret ediyor. Zira dünya kamuoyunun sabrı taştı. Tasması Yahudi lobilerinin elindeki Batılı devletler dışında dünyanın dört bir yanında yeni bir öfke birikiyor.

Türkiye liderliğindeki İslam ülkeleri başta olmak üzere ABD'nin İsrail terörü yoluyla Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme planlarını kendi çıkarları için ölümcül gören Rusya ve Çin gibi aktörler de bölgemizdeki jeopolitik inisiyatifi Batı'ya ve şımarık çocuğu İsrail'e bırakmama konusunda hayli kararlı bir duruş sergiliyor.

Bu konuda yeni bir global konsensüsten bahsedebiliriz. Küresel çaptaki bu yeni dip dalga siyonist rejimi de ona payandalık yapan Batılı emperyal merkezi de temellerinden sarsacak mahiyette görünüyor.

***

Burada Hamas'ındarmadağın ettiği destansı taarruzunhakkını teslim etmek lazım. Bu hamlenin,siyonist rejiminartık tarihin çöplüğüne atılması gerektiğikonusundakibüyük rol oynadığınıgörüyoruz.Hayvanlara gösterilen haklardan bile mahrum tutularak dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze'de, siyonist rejimin insafa gelip ölümcül ablukaya son vermesi ve bazı kapıları açmasını beklemek yerinealdı.Çünkü siyonist rejimsonradevreye soktu.işgal altındaki bölgeleridevrede. Bunun için de Filistinlileristratejileriuygulanıyor.

***

Fakat Hamas'ın direnişi siyonist rejim ve ona arka çıkan Batılı suç ortaklarının bütün bu kirli planlarını altüst ediyor. Unutmayalım kiNitekim işgal altındaki1948'de siyonistmilisler tarafından etnik temizliğe tabitutulan ve Sderot adını alanolduğusöyleniyor. Diğerleri ise İsraillilerinköyündenmiş. Filistinliler bu çıkışlarıylayaparak topraklarına geridönme iradesini gösterdi aynı zamanda.Bu tarihi ve radikal irade,mazhar oldu. Batıdışındaki dünyayı hiç olmadığı kadar ittifakaitti. Rusya ve Çin'in bilegörüyoruz.Zira bu yeni küresel bilinç ve kararlılık,girdiğimize işaret ediyor. Bu yeni tablogetirirkenhem bölgesel hem küresel düzeyde daha da sağlamlaştıracaktır.Dolayısıyla ABD liderliğindekisiyonist rejim de nasibini alacak. Bu bağlamda Hamas'ın saldırısı bir milat olacaktır. İsrail ne yapsa da hangi katliam ve soykırım planlarını uygulasa da bölgeye dayatılanİsrail sonrası yeni bir Ortadoğu için bütün şartlar oluşuyor, geri sayım başladı artık.