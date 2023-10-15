Gazze'de sekiz gündür çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere iki bini aşkın sivili hunharca katleden işgalci İsrail rejimi, suç ortağı Batı ile birlikte Filistinlilere karşı insanlık tarihinin en büyük soykırımını planlıyor. Hedefi Gazze'yi içindeki 2 milyon 300 bin siville birlikte haritadan silmek.
Ancak barbarlıkta sınır tanımayan siyonist rejim ne yapsa da yaklaşan sondan kurtulamayacak. Bölgesel ve küresel realite buna işaret ediyor. Zira dünya kamuoyunun sabrı taştı. Tasması Yahudi lobilerinin elindeki Batılı devletler dışında dünyanın dört bir yanında yeni bir öfke birikiyor.
Türkiye liderliğindeki İslam ülkeleri başta olmak üzere ABD'nin İsrail terörü yoluyla Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme planlarını kendi çıkarları için ölümcül gören Rusya ve Çin gibi aktörler de bölgemizdeki jeopolitik inisiyatifi Batı'ya ve şımarık çocuğu İsrail'e bırakmama konusunda hayli kararlı bir duruş sergiliyor.
Bu konuda yeni bir global konsensüsten bahsedebiliriz. Küresel çaptaki bu yeni dip dalga siyonist rejimi de ona payandalık yapan Batılı emperyal merkezi de temellerinden sarsacak mahiyette görünüyor.
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Burada Hamas'ın 'yenilmez İsrail mitini'
darmadağın ettiği destansı taarruzun
hakkını teslim etmek lazım. Bu hamlenin, insanlığın vicdanındaki en dayanılmaz lekeye dönüşen
siyonist rejimin
artık tarihin çöplüğüne atılması gerektiği
konusundaki küresel bilincin yeniden filizlenmesinde
büyük rol oynadığını
görüyoruz.
Hayvanlara gösterilen haklardan bile mahrum tutularak dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze'de zaman ayarlı soykırıma tabi tutulan Filistinliler
, siyonist rejimin insafa gelip ölümcül ablukaya son vermesi ve bazı kapıları açmasını beklemek yerine bütün kapıları tamamen kırma kararı
aldı.
Çünkü siyonist rejim 1948'de yüz binlerce Filistinliyi kitlesel olarak yurtlarından sürdüğü Nekbe projesinden
sonra 1967'de de Batı Şeria, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Çölü'nün işgal edildiği Naksa projesini
devreye soktu.
2017'den bu yana ise
işgal altındaki bölgeleri ilhak etme planı
devrede. Bunun için de Filistinlileri sistematik katliamlardan geçirme, mülksüzleştirme ve topraklarından sürme
stratejileri
uygulanıyor.
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Fakat Hamas'ın direnişi siyonist rejim ve ona arka çıkan Batılı suç ortaklarının bütün bu kirli planlarını altüst ediyor. Unutmayalım ki Gazzelilerin üçte ikisi 1948 tarihli BM Kararı uyarınca geri dönüş hakkına sahip mültecilerdir.
Nitekim işgal altındaki Sderot'a giren Hamas savaşçılarının
1948'de siyonist
milisler tarafından etnik temizliğe tabi
tutulan ve Sderot adını alan Huj köyünden gelen mültecilerin torunları
olduğu
söyleniyor. Diğerleri ise İsraillilerin Zikim adını verdiği Hirbiya
köyündenmiş. Filistinliler bu çıkışlarıyla 'düşünülemeyen eylemi'
yaparak topraklarına geri
dönme iradesini gösterdi aynı zamanda.
Bu tarihi ve radikal irade, küresel çapta bir teveccühe
mazhar oldu. Batı
dışındaki dünyayı hiç olmadığı kadar ittifaka
itti. Rusya ve Çin'in bile jeopolitik vizyonlarını bu küresel gelişmeye göre güncellediğini
görüyoruz.
Zira bu yeni küresel bilinç ve kararlılık, post-siyonist döneme
girdiğimize işaret ediyor. Bu yeni tablo Filistinlilere kurtuluş
getirirken Türkiye, Çin ve Rusya liderliğindeki yeni dünyanın ise meşruiyetini
hem bölgesel hem küresel düzeyde daha da sağlamlaştıracaktır.
Dolayısıyla ABD liderliğindeki Batı'nın maruz kaldığı hegemonik çözülmeden
siyonist rejim de nasibini alacak. Bu bağlamda Hamas'ın saldırısı bir milat olacaktır. İsrail ne yapsa da hangi katliam ve soykırım planlarını uygulasa da bölgeye dayatılan siyonist paradoksu miadını doldurdu.
İsrail sonrası yeni bir Ortadoğu için bütün şartlar oluşuyor, geri sayım başladı artık.