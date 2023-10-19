Barbarlıkta Nazileri geçen siyonist İsrail rejimi önceki gece Gazze'de El Ehli Hastanesi'ni bombalayarak çoğu çocuk ve kadın 500'e yakın masum sivili topluca katletti. Böylece terör devleti olduğunu bir kez daha ispatladı. İnsan en çok da Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımında 1.5 milyon çocuğunu kurban verenlerin nasıl olup da Gazzeli masum bebekleri ve çocukları böylesine hayvanca ve hunharca katletmesine şaşırıyor.
Demek ki şaşırmamak lazımmış. Frantz Fanon'un dediği gibi işgalci ve sömürgeciyi ancak onun uyguladığı şiddeti aşan bir şiddetle durdurabilirsiniz... Nitekim dünya bu hissiyata doğru evriliyor. Çünkü Gazze'ye yönelik vahşette Batılı devletlerin soykırımcı İsrail'in avukatı olma konusunda birbiriyle yarıştıklarını bir kez daha gördük.
Bu nedenle dünyada İsrail ve suç ortağı Batı'ya karşı küresel bir bilinç oluşuyor. Dünyadaki infial nedeniyle etekleri tutuşan Siyonistler, uluslararası kamuoyunun katliamlara gösterdiği tepkiyi "Küresel antisemitizm yeniden yükseliyor. Bu yeni dalga tarihte görülenlere hiç benzemiyor" diyerek gerçeği manipüle etmeye çalışıyor. Böylece siyonist barbarlığa yönelik en makul ahlaki, insani, siyasi ve rasyonel tepkilerin bile önünü kesmeye çalışıyor.
***Zaten dünyada İsrail'in katliamlarını desteklemeyenlere karşı hemen sosyal, kültürel, ve ekonomik terör mekanizmaları devreye sokuluyor. Medya, akademi, spor ve sanat âlemindeki tanınmış simaların Filistin'e yönelik en küçük destekleri siyonistler tarafından cezalandırılıyor. Yazarların kitapları basılmıyor, sporcuların sözleşmeleri iptal ediliyor, akademisyenler üniversitelerden ihraç ediliyor. Siyonistler sistematik soykırımlarına dünyanın da arka çıkmasını veya susmasını istiyor. Gazze'deki katliamlar sayesinde insanlar siyonistlerin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu yakından görme fırsatı buldu.
***Dünya kamuoyu, insanlık ve savaş suçu ile devlet terörü gibi tartışmalı ihlalleri içeren çatışmalara karşı hassaslaşıyor. İsrail'e gidip bebek katili Binyamin Netanyahu'ya sarılarak katliam ortaklığı pozu veren ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu ve dünyada şimdiden istenmeyen adam ilan edildi.