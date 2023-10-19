Barbarlıkta Nazileri geçen siyonist İsrail rejimi önceki gece Gazze'de El Ehli Hastanesi'ni bombalayarak çoğu çocuk ve kadın 500'e yakın masum sivili topluca katletti. Böylece terör devleti olduğunu bir kez daha ispatladı. İnsan en çok da Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımında 1.5 milyon çocuğunu kurban verenlerin nasıl olup da Gazzeli masum bebekleri ve çocukları böylesine hayvanca ve hunharca katletmesine şaşırıyor.

Demek ki şaşırmamak lazımmış. Frantz Fanon'un dediği gibi işgalci ve sömürgeciyi ancak onun uyguladığı şiddeti aşan bir şiddetle durdurabilirsiniz... Nitekim dünya bu hissiyata doğru evriliyor. Çünkü Gazze'ye yönelik vahşette Batılı devletlerin soykırımcı İsrail'in avukatı olma konusunda birbiriyle yarıştıklarını bir kez daha gördük.

Bu nedenle dünyada İsrail ve suç ortağı Batı'ya karşı küresel bir bilinç oluşuyor. Dünyadaki infial nedeniyle etekleri tutuşan Siyonistler, uluslararası kamuoyunun katliamlara gösterdiği tepkiyi "Küresel antisemitizm yeniden yükseliyor. Bu yeni dalga tarihte görülenlere hiç benzemiyor" diyerek gerçeği manipüle etmeye çalışıyor. Böylece siyonist barbarlığa yönelik en makul ahlaki, insani, siyasi ve rasyonel tepkilerin bile önünü kesmeye çalışıyor.

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Zaten dünyada İsrail'in katliamlarını desteklemeyenlere karşı hemendevreye sokuluyor. Medya, akademi, spor ve sanat âlemindeki tanınmış simaların. Yazarların kitapları basılmıyor, sporcuların sözleşmeleri iptal ediliyor, akademisyenler üniversitelerden ihraç ediliyor. Siyonistler sistematik soykırımlarına dünyanın da arka çıkmasını veya susmasını istiyor. Gazze'deki katliamlar sayesinde insanlaryakından görme fırsatı buldu.Bu nedenle de eğer gereken önlemler alınmaz ve dünya birlik olmazsa Gazze halkının maruz kaldığı soykırım ve terör vahşeti, gelecekte Ortadoğu başta olmak üzeredünyayı ikiye bölmüştü. Gazze'de devam eden vahşi katliamlar ise dünyayı daha da polarize etti.İsrail ve Batı'ya karşı artan küresel öfke ile birlikte uluslararası sistemde, bazılarınınortaya çıktı.

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Dünya kamuoyu, insanlık ve savaş suçu ile devlet terörü gibi tartışmalı ihlalleri içeren çatışmalara karşı hassaslaşıyor. İsrail'e gidipsarılarak, Ortadoğu ve dünyada şimdidenilan edildi.Kıyama kalkan halklar,uluslararası normları ihlal edensiyonist İsrail'e ve suç ortakları Batılı devletlereyeni dünyada yer olmadığını haykırıyor.bu küresel öfkeninçok yakında öğrenecekler.Daha önce de sık sık dile getirdiğim gibikuruluyor. Bu dademektir. Siyonist İsrail'inArtıkGeri sayım başladı.İsrail'in can havliyle işlediği vahşetler ve buna karşı bilenen küresel öfke, bu dönüşümün en somut göstergesidir.Zirahiç olmadığı kadar ortak hareket ediyorsiyonistler de er veya geç Nazilerin akıbetiyle karşılaşacak.