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BERCAN TUTAR
19 Ekim 2023, Perşembe BERCAN TUTAR

Siyonistler de Nazilerin akıbetiyle karşılaşacak!

Barbarlıkta Nazileri geçen siyonist İsrail rejimi önceki gece Gazze'de El Ehli Hastanesi'ni bombalayarak çoğu çocuk ve kadın 500'e yakın masum sivili topluca katletti. Böylece terör devleti olduğunu bir kez daha ispatladı. İnsan en çok da Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımında 1.5 milyon çocuğunu kurban verenlerin nasıl olup da Gazzeli masum bebekleri ve çocukları böylesine hayvanca ve hunharca katletmesine şaşırıyor.
Demek ki şaşırmamak lazımmış. Frantz Fanon'un dediği gibi işgalci ve sömürgeciyi ancak onun uyguladığı şiddeti aşan bir şiddetle durdurabilirsiniz... Nitekim dünya bu hissiyata doğru evriliyor. Çünkü Gazze'ye yönelik vahşette Batılı devletlerin soykırımcı İsrail'in avukatı olma konusunda birbiriyle yarıştıklarını bir kez daha gördük.
Bu nedenle dünyada İsrail ve suç ortağı Batı'ya karşı küresel bir bilinç oluşuyor. Dünyadaki infial nedeniyle etekleri tutuşan Siyonistler, uluslararası kamuoyunun katliamlara gösterdiği tepkiyi "Küresel antisemitizm yeniden yükseliyor. Bu yeni dalga tarihte görülenlere hiç benzemiyor" diyerek gerçeği manipüle etmeye çalışıyor. Böylece siyonist barbarlığa yönelik en makul ahlaki, insani, siyasi ve rasyonel tepkilerin bile önünü kesmeye çalışıyor.

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Zaten dünyada İsrail'in katliamlarını desteklemeyenlere karşı hemen sosyal, kültürel, ve ekonomik terör mekanizmaları devreye sokuluyor. Medya, akademi, spor ve sanat âlemindeki tanınmış simaların Filistin'e yönelik en küçük destekleri siyonistler tarafından cezalandırılıyor. Yazarların kitapları basılmıyor, sporcuların sözleşmeleri iptal ediliyor, akademisyenler üniversitelerden ihraç ediliyor. Siyonistler sistematik soykırımlarına dünyanın da arka çıkmasını veya susmasını istiyor. Gazze'deki katliamlar sayesinde insanlar siyonistlerin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu yakından görme fırsatı buldu.
Bu nedenle de eğer gereken önlemler alınmaz ve dünya birlik olmazsa Gazze halkının maruz kaldığı soykırım ve terör vahşeti, gelecekte Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerindeki milyarlarca insanın da kaderi haline gelebilir.
Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi dünyayı ikiye bölmüştü. Gazze'de devam eden vahşi katliamlar ise dünyayı daha da polarize etti.
İsrail ve Batı'ya karşı artan küresel öfke ile birlikte uluslararası sistemde, bazılarının yeni bir dünya düzeninin ana hatlarını belirleyebileceğini söylediği çatlaklar ortaya çıktı.

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Dünya kamuoyu, insanlık ve savaş suçu ile devlet terörü gibi tartışmalı ihlalleri içeren çatışmalara karşı hassaslaşıyor. İsrail'e gidip bebek katili Binyamin Netanyahu'ya sarılarak katliam ortaklığı pozu veren ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu ve dünyada şimdiden istenmeyen adam ilan edildi.
Kıyama kalkan halklar, terör devleti stratejisi izleyerek uluslararası normları ihlal eden siyonist İsrail'e ve suç ortakları Batılı devletlere yeni dünyada yer olmadığını haykırıyor.
Sistematik çocuk katlinde Hitler'i geçen siyonist Naziler bu küresel öfkenin basit bir ekstrapolasyon işlemi olmadığını çok yakında öğrenecekler.
Daha önce de sık sık dile getirdiğim gibi ABD sonrası yeni bir dünya kuruluyor. Bu da İsrail sonrası yeni bir Ortadoğu demektir. Siyonist İsrail'in işgal statüsü kökten değişecek. Artık post-siyonist dönemim kapıları aralanıyor. Geri sayım başladı.
İsrail'in can havliyle işlediği vahşetler ve buna karşı bilenen küresel öfke, bu dönüşümün en somut göstergesidir.
Zira bölge ülkeleri ve küresel güney hiç olmadığı kadar ortak hareket ediyor. Hitler'in açtığı yoldan ilerleyen siyonistler de er veya geç Nazilerin akıbetiyle karşılaşacak.

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