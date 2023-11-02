İsrail'in Gazze'de işlediği son katliamlara ve bundan önce de 75 yıldır Filistin'de devam ettirdiği sistematik vahşete dünyanın neden seyirci kaldığına şaşıranlara şaşırmamak elde değil. Zira İsrail'i kuran Siyonist ideolojinin dünya için en büyük insani kıyamet olduğunun farkında değiller. Gazze'deki barbarlık, Siyonizm'in insanlık dışı yüzünü bir nebze de olsa dünyaya gösterdi. Fakat büyük çoğunluğun bu ırkçı düşüncenin nasıl bir katliamcı mantığa sahip olduğundan hâlâ haberi yok.

Bunun en büyük sorumlusu da zihni Batılı emperyalist ve narkotik kavramlarla bulanan aydınlarımız, kanaat önderlerimiz, akademisyen, âlim ve siyasilerimizdir. Bu kesimlerin Siyonizm'in barbarlıkları karşısında gösterdikleri sinsi, apolojik ve sömürgeci refleksleri aynıdır.

Bu bağlamda ister haham, asker, sivil, kadın veya erkek bir Yahudi olsun ister Yahudi olmayan Hıristiyan bir Batılı olsun veya ister Müslüman, Budist veya Hindu bir Doğulu olsun fark etmez, Siyonist Siyonist'tir. Ve hepsi de bütün Siyonistler gibi İsrail'in işgal rejimini savunan soykırımcı bir zihniyete sahiptir.

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Görüldüğü üzere çok farklı toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik katmanlara sahip olsalar daözünde aynıdır. Bunlara göreBatılı veya Doğulu Siyonistlerin arzusu, Filistin halkının, tarih ve coğrafyasının haritadan silinmesidir. Siyonistlerin İsrail'e verdiği destek temelde Filistin topraklarında binlerce yıllık bir tarihe ve kültüre sahip bir halk olan Filistinlilerin inkârına dayanır.Bu bağlamdave İsrail'in soykırımcı rejiminekarşı olmayı Yahudi halkına karşı olmakşeklinde lanse eder.Bu nedenle"kurbanların kurbanları" dediği Filistin halkının mücadelesine sömürgecilik karşıtı Batılı yazarlar dahi destek veremez. Örneğin Cezayir'in bağımsızlığını savunangibi aydınlar İsrail'in işgaline gelince Filistin davasını sahiplenmezler.

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Bunu yapmak onlara antisemitik geçmişlerini hatırlatır.bazı Batılı ve Doğulu Siyonistler, İsrail'e destek vermenin Filistinlilerden nefret etmek değil Yahudileri sevmek olduğunu vurgular. AncakNitekim, Hamas'ın 7 Ekim'dekisaldırısınıdiye niteledi.Bu Siyonist refleks, vatanını savunan anti-sömürgeci bir direniş hareketi olandönüştürme kurnazlığıdır.Haliyle Siyonist retorik, işgalci İsrail'i kurbanlar ve gerçek kurban olanBarbar Batılılar da bu Siyonist tiyatroda Yahudi halkının kurtarıcıları diye sahneye çıkıyor.Siyonist senaryoya göre Filistinliler soykırımcı Yahudileri vatanlarını işgal ettikleri için değilDolayısıyla Siyonist tiyatro, Filistin tarihini ve topraklarını inkâra dayandığı için soykırımı meşrulaştırarak gerekli ve kaçınılmaz hale getiriyor.işte bu yüzden İsrail'in soykırımlarına destek çıkıyor.ise en acımasız şekilde cezalandırıyor.