İsrail'in Gazze'de işlediği son katliamlara ve bundan önce de 75 yıldır Filistin'de devam ettirdiği sistematik vahşete dünyanın neden seyirci kaldığına şaşıranlara şaşırmamak elde değil. Zira İsrail'i kuran Siyonist ideolojinin dünya için en büyük insani kıyamet olduğunun farkında değiller. Gazze'deki barbarlık, Siyonizm'in insanlık dışı yüzünü bir nebze de olsa dünyaya gösterdi. Fakat büyük çoğunluğun bu ırkçı düşüncenin nasıl bir katliamcı mantığa sahip olduğundan hâlâ haberi yok.
Bunun en büyük sorumlusu da zihni Batılı emperyalist ve narkotik kavramlarla bulanan aydınlarımız, kanaat önderlerimiz, akademisyen, âlim ve siyasilerimizdir. Bu kesimlerin Siyonizm'in barbarlıkları karşısında gösterdikleri sinsi, apolojik ve sömürgeci refleksleri aynıdır.
Bu bağlamda ister haham, asker, sivil, kadın veya erkek bir Yahudi olsun ister Yahudi olmayan Hıristiyan bir Batılı olsun veya ister Müslüman, Budist veya Hindu bir Doğulu olsun fark etmez, Siyonist Siyonist'tir. Ve hepsi de bütün Siyonistler gibi İsrail'in işgal rejimini savunan soykırımcı bir zihniyete sahiptir.
***Görüldüğü üzere çok farklı toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik katmanlara sahip olsalar da Yahudi Siyonistler ile Yahudi olmayan Siyonistler özünde aynıdır. Bunlara göre İsrail'in güvenliği ve Batı ile ittifakı her zaman Filistinlilerin haklarından üstündür.
***Bunu yapmak onlara antisemitik geçmişlerini hatırlatır. İdeolojik şaklabanlıkta sınır tanımayan bazı Batılı ve Doğulu Siyonistler, İsrail'e destek vermenin Filistinlilerden nefret etmek değil Yahudileri sevmek olduğunu vurgular. Ancak Filistin'e destek vermeyi ise Yahudilerden nefret etmekle eşitlerler. Nitekim azılı Siyonistlerden ABD Başkanı Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını Holokost'a eşdeğer bir trajedi diye niteledi.