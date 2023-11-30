2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan şu anki küresel statüko yani Atlantik sistemi, üç cepheden kuşatma altında. Asya-Pasifik cephesinde Çin; Avrasya, Doğu Avrupa ve Baltık cephesinde Rusya; Ortadoğu, Doğu Akdeniz, Orta Asya, Kafkasya ve Kuzey Afrika cephesinde ise Türkiye yeni çok kutuplu dünyanın kurucu siyasi aktörleri olarak öne çıkıyor.

Çin daha çok ekonomik, Rusya askeri, Türkiye ise stratejik ve jeo-kültürel dinamiklerle Atlantik sistemini değişime zorluyor. Bugün Gazze'deki soykırım vahşeti, Ukrayna'daki askeri çatışma ve Tayvan'daki diplomatik restleşmede zaman ABD ve müttefiklerinden ziyade Türkiye, Çin ve Rusya gibi revizyonist güçler lehine işliyor.

Çinliler bu değişim ve dönüşümü 'Dong sheng, Şi jiang/Doğu yükselir Batı düşer' özdeyişiyle özetliyor.

Aslında dünya hep çok kutupluydu. Fakat İskoç tarihçi Niall Ferguson'un da sık sık ifade ettiği gibi Sovyetler Birliği'nin çöküşü küresel jeopolitiği altüst etti ve Amerikalıların zihninde dünyanın 'tek kutuplu' olduğu yanılsamasına yol açtı.

***

Şimdi buödüyor Batı dünyası. Oysa farklı kıtalardave bölgelerde karşı karşıya kaldığımız krizleraslındade kanıtıdır.Fakat yeni bir döneme geçişi işaret eden krizler sürecinde henüzda oluşmuş değil.arasında rakip ülkelerin hem karşılıklı ilişkileri devam ediyor hem de kendi blokları içinde belli bir noktaya kadar süren birsöz konusu.Dolayısıyla gerçek dünya çok değişken ve belirsiz bir yer. Askeri, ekonomik ve politik alanlarda bundan sonra ne olacağına dair kesin tahminlerde bulunmak zor. Ancakve inkâr edilemeyen bir gidişat var.Küresel sahnedeki tüm aktörler yapacakları hamlelerle veya hatalarla buhâlâ koruyor.Çin'in Tayvan krizinde ABD ile bir savaş riskine hazırlanması; Rusya'nın Ukrayna'da Batı'yı askeri ve ekonomik açıdan ekarte etmesi; Türkiye'nin tarihi hinterlandı olan Suriye, Irak, Filistin, Yemen, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'de sahip olduğuemperyalist dengeleri sarsması, Atlantik'in geleneksel güvenlik mimarisinin çöküşünü simgeliyor.

***

Bu nedenle küresel arenadaşeklinde tanımlanıyor. Bu üç aktör temeldeişbirliği halinde hareket ediyor. Çünkü hepsinindeuluslararası sisteminkontrolünü ABD'nin pençesinden kurtarmak.Batı'nın zayıflığının ve bölünmüşlüğünün arttığı bir süreçten geçiyoruz. Ukrayna ve son olarakne yapsa da kaybeden taraf olmaktan kurtulamayacak.Ukrayna'dan sonra Gazze'de de rüzgâr dönmeye başladı.Çünkü ABD liderliğindeki Batı'nınBöylesi bir mücadele süper güç de olsaaskeri ve ekonomikkaynaklarını zorluyor.Yeni küresel eksenin ortaklaşa uyguladığışu sıralar Gazze'de soykırım yapan İsrail.Bu baskı şu veya bu şekilde Ukrayna'da, Irak ve Afganistan'da olduğu gibi Gazze'de deve destekçisi Batı'yı hizaya sokacaktır.ve Türkiye, Rusya ile Çin'in başını çektiğibunu gösteriyor.