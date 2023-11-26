İsrail ve suç ortağı Batı'nın Gazze'ye yönelik vahşi soykırım stratejisi kudretli 'Yahudi Devleti'nin çöküşüne yol açabilecek bütün bölgesel ve küresel dinamikleri tetiklemeye başladı. Zira Gazze'deki halk ile Hamas'ın kırılamayan direnişi, İsrail'in yenilmezliği (askeri gücüne) ve yanılmazlığına (istihbarat gücüne) dair mitleri yerle bir ediyor.

Küresel vicdanın duvarına toslayan Gazze'deki barbarlık diğer yandan İsrail'e her tür desteği veren soykırım finansörü ABD ile Avrupalı ülkelerin ise jeopolitik çöküşünü her geçen gün daha da hızlandıracak gibi görünüyor.

Çünkü çoğu çocuk ve kadın Gazzeli sivillerin vahşice katledilmesi, işgalci İsrail'in ne güvenliğini artıracak ne de geleceğini güvence altına alacaktır.

Aksine sömürgeci rejimi daha fazla izole edecek ve bu ırkçı devletin uzun vadede hayatta kalma şansını zayıflatacaktır.

Dünya artık Almanya'da yıkılan Nazi rejiminin İsrail'de yeniden hortlamasına seyirci kalamıyor. Vicdanlar, Güney Afrika'da yıkılan apartheid rejiminin Filistin'de uygulanmasına dayanamıyor.

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Nitekimliderleri Gazze'deki soykırıma açıkçaİsrail'in en büyükdestekçisivermeye başladı. Çünkü küreselFilistin dalgası, İsrail'e destek verenBatılı ülkeleri geri adım atmaya zorluyor.İsrail'in çocuk katliamlarını eleştirmesibileyetiyor.Kamuoyu İsrail'in aleyhine döndükçe Batılı liderler detamamenkaptırmamak için rotalarını değiştiriyor.yıllar önce soykırımcı politikalarından vazgeçemeyen Siyonist rejimin yok olacağının altını çizmişti. Yine geçen hafta İsrail'ineski başkanıda katliamcı ve toprak işgaline dayalı stratejilerinvurguladı.Haçlılardan günümüzün modern emperyalist güçlerine kadar dışarıdan gelen her işgalci gibi sömürgeci İsrail de ne kadar kan akıtırsa akıtsın sonunda yok olacak. Tıpkı Güney Afrika'daki ırkçı apartheid rejimi gibi İsrail'in Siyonist rejimi de er veya geç yıkılacaktır.

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gibifanatikler dışında ABD'deki müessesnizamın etkili kesimleri; uluslararasıkuralları hiçe sayan, keyfi güç kullanan,ahlaki ve insani bütün değerleriayaklar altına alan ve her tür manipülasyonabaşvuran İsrail'in artıkkanısında.ABD'de yol açtığı rahatsızlık derinleşiyor.Yahudi lobisinin ABD'li vekillerisatın alması, senatörlere ve medyayauyguladığı akıl almazSiyonist devletinkanun, vicdan ve ahlak tanımayanbu mevcut küstahlığıylahayatta kalması hayli zor. İsrail'inkendisine dönecektir.ifade ettiği gibi "İsrail,Filistin halkına ne kadar acı çektirirseuzun vadede İsrail de o kadar acıçekecektir..."Küresel tepki bize İsrail ve destekçileri içingösteriyor. Ya bu dünya ile birlikte yaşamayı öğrenecekler ya da dünyadan dışlanıp yok olacaklar.