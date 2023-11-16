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BERCAN TUTAR
16 Kasım 2023, Perşembe BERCAN TUTAR

Siyonazilere Karabağ dersi

Başkan Erdoğan, Siyonazilerin Gazze üzerinden devreye soktuğu ve Türkiye'yi de hedefe koyan soykırım projesine karşı Ukrayna'daki krizden daha etkili bir stratejiyle hareket ediyor. Ezber bozan hamleleriyle şu an Erdoğan İsrail ve ABD'nin başını çektiği Siyonazi ittifakının bütün paradigmasını yerle bir eden dünyadaki en güçlü aktör konumunda.
Ancak küresel tabloyu, sinsi senaryoyu ve bölgemize yönelik kanlı tezgâhı görmekte zorlanan bazı kesimler bu hamleleri hâlâ tam olarak kavrayabilmiş değil. Olup biteni anlamayanlar için dün TBMM'de "Olay Haçlı-Hilal meselesidir. Olaya böyle bakıyoruz" çıkışında bulunan Erdoğan yine kitabın orta yerinden konuştu. Zira sağır sultan da biliyor ki Siyonazi ittifakının Doğu Akdeniz'e yaptığı askeri yığınağın ve Gazze'deki soykırım projesinin asıl amacı Türkiye'dir.
Bu bağlamda Erdoğan, Arz-ı Mev'ud safsatasına dayanarak vatan topraklarımızla ilgili habis niyetini açıkça beyan eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Ermenistan'ın maruz kaldığı tarihi Karabağ hezimetini hatırlattı. Siyonazilerin de aynı hüsranla karşılaşacağının altını çizdi.

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Öönce Siyonazilerin kavramlarını çürüten Erdoğan, işgalci güç olarak İsrail'in güvenliğinden söz etmenin abesliğine işaret ederek asıl işgal atındaki Filistinlilerin güvenliğinin sağlanmasına dünyanın dikkatini çekti.
Terör örgütü olarak lanse edilip soykırımın gerekçesi haline getirilen Hamas direnişine dair emperyalist tanımlamaları da yerle bir etti. Erdoğan Hamas'ın bir terör örgütü değil bir mücahitler grubu olduğunu ve vatanını savunan bir direniş hareketi olduğunu dünyaya haykırdı. Asıl örgüt gibi terör estiren gücün İsrail olduğunu vurguladı
İşgalci Yahudi yerleşimcileri hırsız olarak tanımlayarak soykırımcı İsrail'den hesap sorulacağını kaydetti. İsrailli bakanların nükleer silaha sahip olduklarını kameralar önünde itiraf etmesine işaretle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı da göreve çağırdı.
Bu çıkışlarıyla Erdoğan, eskiden 'divide and rule/böl ve yönet' siyaseti ile hareket eden emperyalist işgalci güçlerin şu an devreye soktuğu 'define and rule/tanımla ve yönet' stratejisini her açıdan ters yüz ediyor. İktidarlarını dilde ve söylemde kurup ardından askeri, siyasi ve ekonomik sömürü düzenlerini devreye sokan Siyonazilerin kirli tezgâhlarını adeta başlarına yıkıyor.

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İsrail ve destekçisi ABD bugün söylemde iktidar kuramadıkları için askeri ve siyasi açıdan da başarıya ulaşamayacaklar. Söylem ve reaksiyonda Türkiye'nin istediği noktaya gelen dünya kamuoyu, Siyonazilerin planlarını akamete uğratıyor.
Bu yüzden söylem her açıdan bir pratiktir de aynı zamanda. Nitekim Erdoğan bu söylem stratejisini askeri, siyasi ve ekonomik olarak da savunacaklarını 28 Ekim'deki Büyük Filistin Mitingi'nde dünyaya deklare etmişti.
Siyonazilerin kirli oyunlarına dikkat çeken Erdoğan mitingde İslam dünyasının sahipsiz olmadığını sömürgeci Haçlılara hatırlatarak meydan okumuş ve Haçlı zihniyetinin torunlarına her açıdan bir Selahaddin'i Eyyubi ayarı vermişti.
Dolayısıyla bu saatten sonra kimse Türkiye'yi kendi irdaesiyle belirlediği bağımsız ekseninden yani ne Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'den ne de Kafkasya, Orta Asya ve Avrasya'dan koparıp kuşatamaz.
Siyonazilerin soykırım, işgal ve sömürüye dayanarak kurduğu eski dünya artık yıkılıyor. Gelecek yeni Türkiye'nin ve müttefiklerinin adil ve özgür dünyasının olacak.

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