Başkan Erdoğan, Siyonazilerin Gazze üzerinden devreye soktuğu ve Türkiye'yi de hedefe koyan soykırım projesine karşı Ukrayna'daki krizden daha etkili bir stratejiyle hareket ediyor. Ezber bozan hamleleriyle şu an Erdoğan İsrail ve ABD'nin başını çektiği Siyonazi ittifakının bütün paradigmasını yerle bir eden dünyadaki en güçlü aktör konumunda.

Ancak küresel tabloyu, sinsi senaryoyu ve bölgemize yönelik kanlı tezgâhı görmekte zorlanan bazı kesimler bu hamleleri hâlâ tam olarak kavrayabilmiş değil. Olup biteni anlamayanlar için dün TBMM'de "Olay Haçlı-Hilal meselesidir. Olaya böyle bakıyoruz" çıkışında bulunan Erdoğan yine kitabın orta yerinden konuştu. Zira sağır sultan da biliyor ki Siyonazi ittifakının Doğu Akdeniz'e yaptığı askeri yığınağın ve Gazze'deki soykırım projesinin asıl amacı Türkiye'dir.

Bu bağlamda Erdoğan, Arz-ı Mev'ud safsatasına dayanarak vatan topraklarımızla ilgili habis niyetini açıkça beyan eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Ermenistan'ın maruz kaldığı tarihi Karabağ hezimetini hatırlattı. Siyonazilerin de aynı hüsranla karşılaşacağının altını çizdi.

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ÖönceErdoğan, işgalci güç olarak İsrail'ingüvenliğinden söz etmenin abesliğine işaretederek asıl işgal atındaki Filistinlilerin güvenliğininsağlanmasına dünyanın dikkatini çekti.Terör örgütü olarak lanse edilip soykırımın gerekçesi haline getirilenda yerle bir etti. Erdoğan Hamas'ın bir terör örgütü değil birolduğunu ve vatanını savunan birolduğunu dünyaya haykırdı. Asıl örgüt gibi terör estiren gücün İsrail olduğunu vurguladıİşgalciolarak tanımlayarak soykırımcı İsrail'denhesap sorulacağını kaydetti. İsrailli bakanlarınsahip olduklarını kameralarönünde itiraf etmesine işaretleda göreve çağırdı.Bu çıkışlarıyla Erdoğan, eskidensiyaseti ile hareketeden emperyalist işgalci güçlerin şu andevreye soktuğustratejisini her açıdan ters yüzediyor. İktidarlarını dilde ve söylemde kurupardından askeri, siyasi ve ekonomik sömürüdüzenlerini devreye sokan Siyonazilerin kirlitezgâhlarını adeta başlarına yıkıyor.

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İsrail ve destekçisi ABD bugüniçin askerive siyasi açıdan da başarıya ulaşamayacaklar.Söylem ve reaksiyonda Türkiye'ninistediği noktaya gelen dünya kamuoyu,Siyonazilerin planlarını akamete uğratıyor.Bu yüzdenaynı zamanda. NitekimErdoğan bu söylem stratejisini askeri,siyasi ve ekonomik olarak da savunacaklarını28 Ekim'deki Büyük FilistinMitingi'nde dünyaya deklare etmişti.Siyonazilerin kirli oyunlarına dikkat çeken Erdoğan mitingdeve Haçlı zihniyetinin torunlarına her açıdan birayarı vermişti.Dolayısıyla bu saatten sonra kimseyani ne Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'den ne de Kafkasya, Orta Asya ve Avrasya'dan koparıp kuşatamaz.Siyonazilerin soykırım, işgal ve sömürüye dayanarak kurduğu. Gelecek yeni Türkiye'nin ve müttefiklerinin adil ve özgür dünyasının olacak.