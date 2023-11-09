İşgalci, sömürgeci, etnik temizlikçi ve soykırımcı stratejilerle 75 yıldır Filistin'i tarihten ve haritadan silip tamamen Yahudileştirmeyi amaçlayan teolojik ve ırkçı politikalar uygulayan siyonist İsrail rejimi ve suç ortağı Avrupa ile ABD, belki de ilk kez baltayı taşa vurdular.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye vahşice ölüm yağdıran İsrail ve destekçisi Batılı devletlere karşı uluslararası toplum bir bütün olarak Gazzelileri aratmayan bir direniş ruhuyla hareket ediyor.

Filistinlileşen dünya, siyonist Batı'nın ırkçı ve sömürgeci İsrail projesini temellerinden sarsıyor.

Fransa'nın Cezayir'den çekilmeye mecbur kaldığı veya Güney Afrika'nın ırk ayrımcılığına dayanan apartheid rejimine son vermek zorunda kaldığı tarihi dinamiklerin bir benzeri, küresel ölçekte şu an İsrail'in soykırımcı siyonist rejimine karşı da harekete geçmiş durumda.

İsrail içinde bile Binyamin Netanyahu'nun küresel ölçekte ters tepen Gazze'deki katliamcı stratejisi sert şekilde eleştiriliyor.

Eski başbakanlardan Ehud Olmert, 'Bay güvenlikçi' olarak nitelenen Netanyahu'yu uyguladığı yanlış starejilerden dolayı 'Bay saçmalık' diye sertçe eleştiriyor.

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Öte yandan İsrail'e sonsuz destek verenİsrail'inartık daha fazla destek veremeyeceklerini beyana başladılar.Sadecedeğil,Gazze'deki katliamlara mali desteksağlayan İsrailli ve Batılı firmalarayönelik artarak büyüyendeyol açıyor.Çünkü fena sıkışan katliam ortaklarışimdi düzeltme yarışına girdi.dünyayıkandırmaya, soykırım suçunu perdelemeyeçalışıyorlar.Zaten İsrail'in işgalinde ve kontrolünde olan Gazze için ABD ve Avrupa, dünya halklarını uyutmak ve kendini aklamak içinaçıklamalarda bulunuyor. Bir bakıma ne yapacaklarını şaşırmış haldeler.Etekleri tutuşmuş durumda. Zira, dünya halkları vereaksiyon göstermeseydi Gazze'yi haritadan ve tarihten silme projesinden asla vazgeçmezlerdi. Ancak bu kez kürese güney başta olmak üzereİsrail ve suç ortağı Batı'nın çocuk ve kadınları soykırımdan geçiren barbarlıklarına artık çok sert tepki veriyor. Öyle bir aşamaya geldi ki dünya,itham ediebiliyor.

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Üstelik çantada keklik olarak gördüklerigibi İsrail yanlısı ülkeler dahi Gazze'dekikarşısında geri adım atmak zorunda kaldı.Siyonistlerinprojesine şiddetlekarşı çıkan Mısır lideri"Gerekirse milyonları sokağadökerim" diyerek ikbalini borçluolduğu İsrail'e başkaldırabiliyor.Özetlemek gerekirse işgalci İsrail ve Batılı soykırımcıların Gazze'yi haritadan silme projeleriŞu ansiyonist zihniyetve destekçisi Batılı ülkeler her türmeşruiyetini yitirmiş durumda.Siyonizmin nasıl bir sömürgeci, katliamcı ve soykırımcı zihniyete sahip olduğunuVe dünya halkları artık şu kanaate varmış durumda... Siyonist rejim yıkılmadandeğiştirme imkânı yok.Siyonist barbar rejimden kurtuluşun tek yoluve zorla sürgüne gönderilen milyonlarca Filistinli mültecinin vatanlarına geri dönmesinden geçiyor.Farklı ülkelerdeki Filistin yanlısı protestolarda dile getirilen bu çözüm formülü dünyanın barış, huzur ve istikrarı içinVe dünya bu çözüme doğru ilerliyor. Zira kaos ve ölüm saçan soykırımcıFilistin'i haritan silen siyonist ideolji bu kez dünyayı Filistinlileştirmeye başlayacaaktır.Dünya halkları bu ihtimali ve riski gördüğü için küresel çapta siyonizme savaş açmış durumda.