İşgalci, sömürgeci, etnik temizlikçi ve soykırımcı stratejilerle 75 yıldır Filistin'i tarihten ve haritadan silip tamamen Yahudileştirmeyi amaçlayan teolojik ve ırkçı politikalar uygulayan siyonist İsrail rejimi ve suç ortağı Avrupa ile ABD, belki de ilk kez baltayı taşa vurdular.
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye vahşice ölüm yağdıran İsrail ve destekçisi Batılı devletlere karşı uluslararası toplum bir bütün olarak Gazzelileri aratmayan bir direniş ruhuyla hareket ediyor.
Filistinlileşen dünya, siyonist Batı'nın ırkçı ve sömürgeci İsrail projesini temellerinden sarsıyor.
Fransa'nın Cezayir'den çekilmeye mecbur kaldığı veya Güney Afrika'nın ırk ayrımcılığına dayanan apartheid rejimine son vermek zorunda kaldığı tarihi dinamiklerin bir benzeri, küresel ölçekte şu an İsrail'in soykırımcı siyonist rejimine karşı da harekete geçmiş durumda.
İsrail içinde bile Binyamin Netanyahu'nun küresel ölçekte ters tepen Gazze'deki katliamcı stratejisi sert şekilde eleştiriliyor.
Eski başbakanlardan Ehud Olmert, 'Bay güvenlikçi' olarak nitelenen Netanyahu'yu uyguladığı yanlış starejilerden dolayı 'Bay saçmalık' diye sertçe eleştiriyor.
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Öte yandan İsrail'e sonsuz destek veren Avrupa ve ABD artık 'barış'tan bahsetmeye,
İsrail'in Gazze'yi ilhak etmeye yönelik barbar katliamlarına
artık daha fazla destek veremeyeceklerini beyana başladılar.
Sadece Filistin yanlısı küresel siyasi dalga
değil,
Gazze'deki katliamlara mali destek
sağlayan İsrailli ve Batılı firmalara
yönelik artarak büyüyen boykot hareketi
de soykırmcı siyonist ittifakta derin çatlaklara
yol açıyor.
Çünkü fena sıkışan katliam ortakları dünyanın gözünde yerle bir olan imajlarını
şimdi düzeltme yarışına girdi.
Ateşkesi ağızlarına almadan kara propaganda ve manipülasyonlarla
dünyayı
kandırmaya, soykırım suçunu perdelemeye
çalışıyorlar.
Zaten İsrail'in işgalinde ve kontrolünde olan Gazze için ABD ve Avrupa, dünya halklarını uyutmak ve kendini aklamak için "İsrail'in Gazze'yi işgaline karşı olduklarını" söyleyen oksimoron
açıklamalarda bulunuyor. Bir bakıma ne yapacaklarını şaşırmış haldeler.
Etekleri tutuşmuş durumda. Zira, dünya halkları ve küresel güney
reaksiyon göstermeseydi Gazze'yi haritadan ve tarihten silme projesinden asla vazgeçmezlerdi. Ancak bu kez kürese güney başta olmak üzere nüfus olarak dünyanın yüzde 90'ını oluşturan ülkeler
İsrail ve suç ortağı Batı'nın çocuk ve kadınları soykırımdan geçiren barbarlıklarına artık çok sert tepki veriyor. Öyle bir aşamaya geldi ki dünya, BM ve Batılı STK'lar bile artık İsrail'i açıktan savaş ve insanlık suçu işlemekle
itham ediebiliyor.
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Üstelik çantada keklik olarak gördükleri Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve BAE
gibi İsrail yanlısı ülkeler dahi Gazze'deki bebek ve çocuk katliamlarının dünyada yol açtığı küresel infial
karşısında geri adım atmak zorunda kaldı.
Siyonistlerin Gazzelileri Sina'ya sürme
projesine şiddetle
karşı çıkan Mısır lideri Abdülfettah El-Sisi bile
"Gerekirse milyonları sokağa
dökerim" diyerek ikbalini borçlu
olduğu İsrail'e başkaldırabiliyor.
Özetlemek gerekirse işgalci İsrail ve Batılı soykırımcıların Gazze'yi haritadan silme projeleri küresel vicdanın sert duvarına tosladı.
Şu an ahlaki, taktik ve stratejik cephelerde ağır kayıplar veren
siyonist zihniyet
ve destekçisi Batılı ülkeler her tür
meşruiyetini yitirmiş durumda.
Siyonizmin nasıl bir sömürgeci, katliamcı ve soykırımcı zihniyete sahip olduğunu bütün dünya yakından gördü.
Ve dünya halkları artık şu kanaate varmış durumda... Siyonist rejim yıkılmadan İsrail'in soykırımcı siyasi DNA'sını
değiştirme imkânı yok.
Siyonist barbar rejimden kurtuluşun tek yolu 'Nehirden denize özgür Filistin' devletinin kurulmasından
ve zorla sürgüne gönderilen milyonlarca Filistinli mültecinin vatanlarına geri dönmesinden geçiyor.
Farklı ülkelerdeki Filistin yanlısı protestolarda dile getirilen bu çözüm formülü dünyanın barış, huzur ve istikrarı için reel-politik ve tarihi bir zorunluluktur.
Ve dünya bu çözüme doğru ilerliyor. Zira kaos ve ölüm saçan soykırımcı siyonist ideolojinin panzehiri Filistin'in özgürleşmesidir.
Filistin'i haritan silen siyonist ideolji bu kez dünyayı Filistinlileştirmeye başlayacaaktır.
Dünya halkları bu ihtimali ve riski gördüğü için küresel çapta siyonizme savaş açmış durumda.