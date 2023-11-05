Eskiler boşuna 'Dünya devran devrandır" dememiş. Çağımızın en büyük terör, kaos, şiddet ve soykırım stratejisi olarak Batı tarafından İslam dünyasına dayatılan siyonist ideolojinin de artık kıyameti yaklaşıyor. Gazze'de masum bebek, çocuk ve kadınlara karşı uygulanan devlet terörü ve soykırım vahşetini eceli gelen barbarların son çırpınışları şeklinde okumak lazım.

ABD ve Avrupa'nın masum bebekleri hunharca katleden İsrail'e ölümcül silahlarla ve siyasetle verdiği destek Batı'nın çöküşünü daha da hızlandırıyor.

Zira hem siyonist İsrail'in hem de suç ortağı Batı'nın bu saatten sonra dünyanın gözünde hiçbir ahlaki, siyasi ve insani meşruiyeti kalmadı.

İsrail ve Batı'nın ortaklaşa yürüttüğü katliamlar Hitler'in Naziliğini de aşan insanlık tarihindeki en barbar, en katıksız ve en vahşi ırkçılıktır.

Filistinlilere, Nazi Almanya'sının Yahudileri ya da Avrupa'nın sömürgecilik dönemlerindeki zencileri gibi davranan İsrail ve Batı dünyası, ne yapsa da bu barbarlıklarını aklayamazlar artık. Vicdanlarda şimdiden mahkûm edildiler.

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Şunun altını çizmek gerekir ki bugünUnutmayalım ki ABDolarak tanımlamaya başladı.ABD'nin terör ile savaş bahanesiyle İslam dünyasına yönelik açtığı savaşta da en ön cephede yer alanyeni bir Pentagon anlaşmasıyla ve en son 38 milyar doları bulan daha büyük askeri yardımla ödüllendirildi.Gazze'ye yönelik son vahşetlerin ardından ABD, İsrail'edaha aktardı.Ancak hangi siyasi desteği ve finansmanı sağlarsa sağlasındurumda. Kaçınılmaz olarakbaşlayacaktır.Küresel jeopolitik dinamikler ve gelişmeler bunu gösteriyor.ABD'ninözel birlikler, zırhlıaraçlar, SİHA ordularıile uçak gemileri göndermesi ve siyasi olarakda siyonist işgalcilere Gazze'deki soykırımlarıiçin açık çek veripilan etmesi,yol açtığı çırpınışlardır.

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