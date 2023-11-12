İsrail ve onun suç ortağı Batılı siyasilerle Siyonazilerin beşinci kol faaliyetlerini yürüten Avrupa ve Amerikan medyasındaki çoğu kesimde bir fıtrata dönüşen ahlaki ve vicdani çürümenin boyutlarını iyice kavramak zorundayız.

Örneğin, "Gazze'deki kurbanların çoğu neden çocuklardan oluşuyor?" başlıklı bir analiz yayımlayan Yahudi sermayeli İngiliz The Economist dergisi, İsrail'in barbarlığını aklamak için öyle bir hayvanlaşmış ki insana "Bu kadarı da olamaz" dedirtiyor. Ama oluyor. Bunların fıtratında, siyasi, tarihi ve kültürel DNA'larında her tür alçaklık bolca var.

Makalenin başlığının hemen dibinde cevap niteliğindeki alt başlıkta "Kısmen alışılmadık demografisi nedeniyle" denilmiş. Yani Gazze'deki çok yüksek çocuk ölümlerinin asıl nedeni İsrail'in katliamları değil Gazze'deki çocuk ve genç nüfus sayısının fazlalığıymış.

Böylece Economist, İsrail'in masum bebek ve çocuklara yönelik vahşi soykırımını Gazze'de ve Filistin'de 'neden bu kadar çok çocuk bulunduğu olgusuyla' perdelemeye çalışıyor. Bu yolla gözleri İsrail'in katliamlarından uzaklaştırarak çocuk soykırımını demografik bir veriye bağlıyor.

Böyle bir hayvanlık görülmemiştir. Nitekim İstanbul Koç Üniversitesi'nde ders veren Alman tarihçi Tarık Cyril Amar'ın da Russia Today'deki yazısında ifade ettiği gibi Economist dergisi bu küstahça tavrıyla İsrail'in vahşice katlettiği Gazzeli çocukları 'insani niteliklerinden arındırarak nesneleştiriyor.'

***

Makalede sapkın bir şekilde gerçekKatledilen masum bebek veçocuklarolarak lanse ediliyor. "İsrail soykırım vahşetiuyguluyor. Sivillere karşı her tür savaş veinsanlık suçunu arsızca işliyor" dememek içindergiThe Economist'in istatistikler, grafikler ve diğer ülkelerle yapılan karşılaştırmalarla zenginleştirdiği analizindevar. Makalede sömürgecibütün çıplaklığıyla görüyoruz.Yani Siyonaziler sadece insanlık dışı suçlar işlemiyor.Bütün makale boyunca katledilen Gazzeli bebek, çocuk, kadın ve gençlerin hayatları ve acılarınınyapılıyor. Bu endoktrinasyon gayreti ince biraynı zamanda.

***

Çünküde vurguladığı üzere İsrail'in saldırılarıkriterlerinegöre tam birniteliğindedir. Zirave kanıtıdır.The Economist gibi Batılı Siyonaziler, Filistinlileri insanlık dışı bir dille tanımlayarak, masum kurbanlara yönelik her tür empati duygusunu bastırmaya çalışıyor. Narkotik kavram ve yalanlarla vicdanları uyuşturacak akıl almaz şeytanlıklara başvuruyorlar.Onlara göre Gazzeli çocuklar, İsrail onları katlettiği için değilBir bakıma "Çocuklardan dolayı bomba atacak yer yok. Bomba atılan yerler çocuktan geçilmiyor. O yüzden ölüyorlar" diyecek kadar alçalmışlar.Buradadiye tasvir ediliyor.Ancak ne yapsalar daSoykırımcı İsrail ve suçortağı Batı için çember daralıyor.durduramıyorlar. Silahları da kirli söylem, dilve zihniyetleri de artık işe yaramıyor. Ne yapsalarda ecelleri yaklaşıyor. İnsanlık,Siyonazilere hak ettiği cevabıer veya geç layıkıyla verecektir.