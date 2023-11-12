İsrail ve onun suç ortağı Batılı siyasilerle Siyonazilerin beşinci kol faaliyetlerini yürüten Avrupa ve Amerikan medyasındaki çoğu kesimde bir fıtrata dönüşen ahlaki ve vicdani çürümenin boyutlarını iyice kavramak zorundayız.
Örneğin, "Gazze'deki kurbanların çoğu neden çocuklardan oluşuyor?" başlıklı bir analiz yayımlayan Yahudi sermayeli İngiliz The Economist dergisi, İsrail'in barbarlığını aklamak için öyle bir hayvanlaşmış ki insana "Bu kadarı da olamaz" dedirtiyor. Ama oluyor. Bunların fıtratında, siyasi, tarihi ve kültürel DNA'larında her tür alçaklık bolca var.
Makalenin başlığının hemen dibinde cevap niteliğindeki alt başlıkta "Kısmen alışılmadık demografisi nedeniyle" denilmiş. Yani Gazze'deki çok yüksek çocuk ölümlerinin asıl nedeni İsrail'in katliamları değil Gazze'deki çocuk ve genç nüfus sayısının fazlalığıymış.
Böylece Economist, İsrail'in masum bebek ve çocuklara yönelik vahşi soykırımını Gazze'de ve Filistin'de 'neden bu kadar çok çocuk bulunduğu olgusuyla' perdelemeye çalışıyor. Bu yolla gözleri İsrail'in katliamlarından uzaklaştırarak çocuk soykırımını demografik bir veriye bağlıyor.
Böyle bir hayvanlık görülmemiştir. Nitekim İstanbul Koç Üniversitesi'nde ders veren Alman tarihçi Tarık Cyril Amar'ın da Russia Today'deki yazısında ifade ettiği gibi Economist dergisi bu küstahça tavrıyla İsrail'in vahşice katlettiği Gazzeli çocukları 'insani niteliklerinden arındırarak nesneleştiriyor.'
***Makalede sapkın bir şekilde gerçek katil İsrail ve Batılı suç ortakları resimden çıkarılıyor. Katledilen masum bebek ve çocuklar İsrail'in değil 'savaş'ın kurbanları olarak lanse ediliyor. "İsrail soykırım vahşeti uyguluyor. Sivillere karşı her tür savaş ve insanlık suçunu arsızca işliyor" dememek için dergi bin dereden su getiriyor.
***Çünkü Holokost uzmanı olan Raz Segal'in de vurguladığı üzere İsrail'in saldırıları 1948 BM Soykırım Sözleşmesi kriterlerine göre tam bir ders kitabı niteliğindedir. Zira diğerlerini insandan daha aşağı göstermek soykırımın tipik bir unsuru ve kanıtıdır.