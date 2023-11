Sadece kana doymayan sadist ve psikopat İsrailli siaysilerle suç ortağı Batılı Siyonaziler değil sivilinden askerine, aydınından işçisine, erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına ve doktorundan din adamı hahamına kadar işgalci ve sömürgeci Yahudi halkının kahir ekseriyeti de Gazze'deki masum bebek ve çocuklarla kadınların hunharca katledilmesini alkışlıyor. Bundan hayvanca bir haz, kuduzca bir zevk alıyorlar.

Psikopat seri katillere rahmet okutan bu hayvanlaşmanın ve ruhsal aşağılığın bireysel bir tutum olmaktan ziyade ulusal ve kolektif bir sapkınlık olduğunu unutmamak lazım. Bu sapkınlığın beslendiği köken de Batı uygarlığıdır. Bu sömürgeci uygarlığın dünyaya evrensel diye dayattığı ırkçı tarihsel ve kültürel kodlardır.

Çünkü Siyonazilerin beslendiği uygarlığa göre Filistinli her anne bir teröristtir. Filistindeki her doğum bir 'terörist eylem'dir. Her çocuk da daha küçükken imha edilmesi gereken bir silahtır. Siyonazilerle en büyük destekçisi Batılı sömürgeci dünyanın kendinden olmayanlara bakışı ne eksik ne fazla bu barbar mantaliteden ibarettir.

***

Bu ikiyüzlü barbarlar çıkarları için her tür alçaklığı yapar. Soykırımcı İsrail'i desteklemede azılı birer sadist katile dönüşen Batılı ülkelertarihin gördüğü en fanatik demokrasi ve insan hakları havarilerine dönüştü. Ukrayna savaşında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğujet hızıyla harekete geçti.Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının soruşturulması için UCM'ye başvurdular. İsrail'in Filistin'de işlediği yığınla savaş ve insanlık suçları için, Rusya davasını bir yıl içinde karara bağladı hemen. Batı'nın güdümündeki UCM heyeti,ve Rusya'nın ÇocukHakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyledünya çapında yakalama kararı çıkardı.İşte bu yüzdenAvrupave ABD'nin İsrail'deki Siyonistlere 1880'lerdenbu yana verdiği sınırsız destek, teşvikve motivasyondur. Filistin halkı 19. yüzyılınsonlarından bu yana topraklarının

***

1886'datopraklarını şimdiartıkadını alan Siyonist yerleşimcilerekarşı canla başla savunmuştu. Bumücadele Filistin direnişinin en eski örneklerindenbiridir.Filistin'in kontrolünüele geçirme vearzusuna asla boyun eğmeyeceklerini söylemişti.İşte İsrail ve Batılı müttefikleri bu tarihi yok etmek için her tür vahşeti sergiliyor., Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısınınişaret ettiği için hemen linç edildi.Dolayısıyla İsrail'inher açıdan Batılı sömürgecilerindoğrudan planladığı, desteklediği veuygulamaya soktuğu bir stratejidir.boşuna,çıkışındabulunmadı.Çünkü Siyonaziler, dünyanın gözünü boyamak için Hamas ile savaştıklarını söylüyor. Buile zihinlerimanipüle etmeye çalışıyorlar. Fakat dünyahalkları artık uyandı. Hâlâ uyuyanları daSayın Erdoğan birer birer uyandırıyor. Budirayetiyle Erdoğan Siyonazilere hemen hergün hafakanlar yaşatıyor.