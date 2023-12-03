İsrail ve suç ortağı ABD'nin Gazze'deki vahşetine karşı çıkarak net bir duruş sergileyen Çin, bu tavrıyla tarihinde bir ilke de imza attı. Çünkü Çin, geleneksel olarak ülkesi dışındaki krizlere müdahalede bulunmamayı temel ilke sayan bir anlayışa sahip. Ancak Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı taarruzundan sonra İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırıma karşı sesini yükselten Pekin, katledilen masum Filistinlilerin haklarına sahip çıkarak dış politikasının temeli olan 'stratejik sessizlik' ilkesini terk etti.

Ukrayna krizindeki tarafsız tavrıyla karşılaştırılınca Gazze'deki tutum, Çin'in dış politikasında her açıdan bir milada işaret ediyor. Zira Ukrayna'da tarafsızlığını sürdüren Çin, İsrail'in saldırıları başlar başlamaz doğrudan Gazze'nin savunulması için çağrıda bulundu. Hatta Çin'in dengeleri sarsan ilk reaksiyonu Hamas'ın 7 Ekim'deki taarruzundan hemen sonra geldi. ABD ve Avrupa ile dünyanın farklı ülkelerinden Hamas'a kınama yağarken Pekin Hamas'ı eleştirmekten kaçındı.

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Çin Dışişleri bir gün sonra "Tarafları sakin kalmaya ve itidalli davranmaya" çağırdı. Çıkış yolu olarak dagerektiğine işaret etti. Pekin'in Hamas'ın saldırısına tepkisiTel Aviv, "İnsanlar sokaklarda katledilirken iki devletli bir çözüm çağrısında bulunmanın zamanı mı?" diyerek rahatsızlığını dile getirdiÇin'in İsrail halkına sempati veya destek göstermeyişinden hayal kırıklığına uğradığını açıklayan İsrail'in kınamalarına cevap 9 Ekim'degeldi. Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan Yi, yarım asrı aşkın bir süredirGazze'ye yönelik saldırılarıolarak niteledi.Çin'in konvansiyonel ve sosyal medyası bu çıkışlardan sonra Yahudi ve ABD karşıtı açıklamalarla doldu.ülkede en çok izlenen haber programında Hamas'ın saldırısında ölen İsraillilere çok az yer verildi. CCTV daha çok İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına, katliam ve yıkım sahnelerine odaklandı. Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times da yine 9 Ekim'deki başyazısında ABD'yi bu konudasuçladı.

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Bu bağlamda Gazze krizi her açıdanuzun zamandır beklediğisunuyor.Zira şimdiye kadar İsrail-Filistin sorunu Çin'i pek etkilemiyordu. Ancak şimdiÇin'in iç ve dış politika hedeflerini doğrudan tehdit ediyor. Pekin'in Gazze'de belirginleşen Ortadoğu'ya yönelik yeni jeopolitik ilgisinin ilk hedefi ABD'ninyok etmek. Zira Çin, Ukrayna ve Gazze krizleriniolarak görüyor.Dolayısıyla Çin, ABD'nin İsrail maşasıyla Ortadoğu'yu tek başına yönetmesine karşı.Çin'in bölgeyle ilgilenmekte biraz geç kaldığını, yeni dönemde Ortadoğu'ya yönelikdaha dazorunda kalacağını söylemek lazımbunu gerektiriyor. Ve bu yeni durum en çok dakökten değiştirecektir.