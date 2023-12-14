İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik barbar katliamlarına tam destek veren Avrupa ve ABD'de hava değişiyor. Soykırımcılara isyan eden kamuoyu ve akademi dünyasına kartel medyası da katıldı. WP, İsrail'in savaş suçu sayılan fosfor bombasının kanıtlarını verirken NYT de ABD'nin en büyük altı sivil toplum kuruluşunun Joe Biden'a hitaben yazdığı "İsrail'in değil insanlığın yanında ol!" uyarısını yayımladı.

Anketlerde de halkın yüzde 61'i Gazze'de kalıcı ateşkes istiyor. BMGK'de ateşkes tasarısını veto etmesinden sonra dünyada hızla yalnızlaşan ABD yönetimi şimdi de içeriden gelen yoğun bir Gazze basıncıyla karşı karşıya. Filistin'e destek gösterilerini yasaklamadıkları için Kongre'de İsrail sorgusuna alınan Pennsylvania Üniversitesi rektörü istifa etse de MIT ve Harvard rektörleri baskılara boyun eğmedi. Rektörler, Siyonist vesayet altındaki ABD'nin ezberlerini bozan savunmalarıyla dikkat çekti.

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Siyonizmin kalesi Kongre'de de stajyer isyanı var. Biden'ın soykırım politikasını şiddetle eleştiren 140 stajyer, kamuoyundan gelen 700 bin ateşkes çağrısına dair talebin Kongre'de sümen altı edildiğini duyurdu.

İnsan içine çıkamaz hale gelen Amerikan yönetimi iyice köşeye sıkışmış halde. Durumun vahametini gören Biden'ın önceki gün "İsrail küresel desteği kaybediyor" çıkışı büyük yankı uyandırdı. Bebek katili Netanyahu, ABD ile aralarındaki derin çatlağa işaretle "Evet, savaş sonrasına dair konularda bir anlaşmazlık var" dedi.

Öte yandan ABD medyasından sonra İsrail medyası da tavır değiştiriyor. Haaretz, JP, Times of Israel ve Yediot Ahronoth gibi İsrail'in en güçlü gazeteleri Hamas'a karşı ağır kayıplar verdiklerini ve Gazze'de zaferin hâlâ çok uzak olduğunu itiraf etmeye başladı.

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İsrail ve ABD'den oluşan Siyonazi ittifakına bir darbe de BM'deki oylamadan geldi. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de ateşkesi öngören tasarıyı veto etmesinden sonra pes etmeyen ülkeler BM Genel Kurulu'nda önceki gün 193 üyenin katılımıyla bir oylama daha yaptı. Tasarı 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 ülkenin ezici desteğiyle kabul edildi.

Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya ateşkese 'evet' derken Almanya, İtalya, İngiltere, Macaristan, Hollanda, Litvanya, Slovakya ve Ukrayna çekimser kaldı.

Oylamanın sonucunu yorumlayan Amerikan medyası "Müttefikleri bile ABD'yi İsrail konusunda yalnız bıraktı" diye yazdı.

Kuşku yok ki BM'deki bu tablonun ortaya çıkmasında Türkiye'nin yürüttüğü yakın markaj diplomasisinin rolü çok büyük. Nereden bakılırsa bakılsın insanlığa karşı savaş açan Siyonaziler kaybetmeye mahkûm görünüyor.

Soykırım politikaları ters tepti. ABD bundan sonra İsrail'i kaderine terk edip paçasını kurtarmaya bakacaktır.