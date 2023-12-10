Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 30 Kasım'da başlayıp 12 Aralık'a kadar sürecek olan COP28 iklim zirvesinde dünyayı aptal yerine koyan yeryüzünün yeni yüzsüzleri eko-aristokratların arsızlığı ve görgüsüzlüğü bir kez daha deşifre oldu.
Bu yıl 28'incisi düzenlenen Dubai'deki konferansta İngiltere Kralı Charles, "Dünya bize ait değil" pişkinliğinde bulundu. Bunu söyleyen kişi İngiltere dışında Galler, İskoçya, İrlanda, Yeni Zelanda, Avustralya ve yüzölçümü açısından dünyanın en büyük ikinci ülkesi Kanada'nın resmi sahibi.
Galler'de 23 ilçeye yayılmış kendi şahsına ait 1 trilyon sterlin değerinde 330 kilometrekare toprağı bulunan Kral'a sormak lazım.
"Bu dünya senin değilse kimin acaba?"
Kral kinaye yapmış. Aslında söylemek istediği "Bu dünya size ait değil." Onca ülkeye, araziye ve servete sahip Kral Charles bir de utanmadan bir karış toprağı ve bir dikili ağacı dahi olmayan insanlarla kendisini eşitleyip ahkâm kesmiş.
***
Özel jetlerle uçup hayal bile edilemeyecek zenginliğe sahip Kral Charles ve benzerleri, bu tür zirveleri fırsat bilip
açlık ve sefaletle boğuşan kitlelere çevre dostu olmadıkları için parmak sallıyor
.
Zirvede 300'ü Ferrari olmak üzere 7 bin lüks arabaya sahip Brunei Sultanı
ile çene çalan Kral Charles,
muhatabı yerine Tofaş, Skoda veya Clio'larına
binip haftada
bir AVM'lere gidenleri gezegene
fazla egzoz gazı salmakla
itham ediyor.
Limuzinlerini taşımak için özel jet filolarına
sahip zenginlerle senenin 365 günü dünyayı gezip eğlenenler, senede bir kez bir haftalığına tarifeli uçaklarla tatile gidenleri gökyüzünü kirletmekle suçluyor.
Üstelik Brezilya, Guatemala veya Kenya'daki
özel kahve tohumlarıyla yapılan
buzlu Americano'larını
yudumlarken insanlardan gezegeni kurtarmak
için evlerindeki
ısıtmayı fazla açmamalarını
isteyecek kadar da arsızlaşabiliyorlar.
Dubai'deki zirveye dünyanın dört bir yanından kral, emir, şeyh, CEO, sanatçı, milyarder ve sporculardan
oluşan 97 bin kişilik bir delege ordusu
katıldı.
Bu delegelerin çoğu özel jetleriyle geldi. Bunların atmosfere 210 bin ton CO2 (karbondioksit) salımı gerçekleştirdiği hesaplanıyor.
***
Şimdi bu eko-aristokratlara sormak lazım. Dünyanın sonunu konuştukları o lüks binaları, yolları ve arabaları kim yaptı? O yemekleri kim hazırladı? O pahalı elbiseleri kim dokudu ve dikti? Zavallı Asyalılar, Afrikalılar ve Latin Amerikalılar değil mi?
Karın tokluğuna çalıştırılan
Avrupa ve ABD'deki göçmen
işçiler değil mi?
Örneğin, Dubai'deki COP28 zirvesinin yapıldığı ultra modern klimalı binanın inşaatında Afrikalı işçilerin tehlikeli sıcakta çalıştırıldıkları
ortaya çıktı.
Araştırmacılar, yazın en sıcak saatlerinde açık havada çalışmayı yasaklayan bir BAE yasası olan 'öğle yasağı'
sırasında göçmenlerin çalıştırıldığına dair kanıtlar buldu.
Bu bağlamda COP28 ve diğer iklim zirveleri her açıdan tuhaf bir gösteriyi
andırıyor.
Bu gösteride gezegenimizi yaşanılmaz hale getirenler
,
düşük maaşlı çalışanların
sırtına binerek modern dünyaya ağıt yakıp
kendilerini
paralıyor.
Karakışta bisiklet sürmenin araba kullanmaktan daha keyifli olduğunu anlatıyorlar.
Krallarla 40 ülkeden daha zengin Bill Gates'ler
bir araya gelip modern yoksulluğumuzu
daha da yoksunlaştırmak
için uğraşıyor.
Günümüzün egemenlerini oluşturan bu yüzsüz ekoaristokratlar,
modern yaşamın nimetlerini kısıp insanları daha da yoksullaştırarak gezegeni kurtarmaya çalışıyor.
Asıl tuhaf olan ise bu tuhaf gösteride okunan mavallara
yoksul ve yoksun bir hayata
mahkûm edilmiş milyarlarca
insanın coşkuyla inanması.