Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 30 Kasım'da başlayıp 12 Aralık'a kadar sürecek olan COP28 iklim zirvesinde dünyayı aptal yerine koyan yeryüzünün yeni yüzsüzleri eko-aristokratların arsızlığı ve görgüsüzlüğü bir kez daha deşifre oldu.

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Dubai'deki konferansta İngiltere Kralı Charles, "Dünya bize ait değil" pişkinliğinde bulundu. Bunu söyleyen kişi İngiltere dışında Galler, İskoçya, İrlanda, Yeni Zelanda, Avustralya ve yüzölçümü açısından dünyanın en büyük ikinci ülkesi Kanada'nın resmi sahibi.

Galler'de 23 ilçeye yayılmış kendi şahsına ait 1 trilyon sterlin değerinde 330 kilometrekare toprağı bulunan Kral'a sormak lazım.

"Bu dünya senin değilse kimin acaba?"

Kral kinaye yapmış. Aslında söylemek istediği "Bu dünya size ait değil." Onca ülkeye, araziye ve servete sahip Kral Charles bir de utanmadan bir karış toprağı ve bir dikili ağacı dahi olmayan insanlarla kendisini eşitleyip ahkâm kesmiş.

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Özel jetlerle uçup hayal bile edilemeyecek zenginliğe sahip Kral Charles ve benzerleri, bu türaçlık ve sefaletle boğuşan kitlelere çevre dostu olmadıkları içinZirvedeile çene çalan Kral Charles,muhatabı yerinebinip haftadabir AVM'lere gidenleri gezegenefazlaitham ediyor.Limuzinlerini taşımak içinsahip zenginlerle senenin 365 günü dünyayı gezip eğlenenler, senede bir kez bir haftalığınaÜsteliközel kahve tohumlarıyla yapılanbuzluyudumlarken insanlardaniçin evlerindekiısıtmayı fazla açmamalarınıisteyecek kadar da arsızlaşabiliyorlar.Dubai'deki zirveye dünyanın dört bir yanındanoluşankatıldı.Bu delegelerin çoğu özel jetleriyle geldi. Bunların atmosfere 210 bin ton CO2 (karbondioksit) salımı gerçekleştirdiği hesaplanıyor.

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Şimdi bu eko-aristokratlara sormak lazım. Dünyanın sonunu konuştukları o lüks binaları, yolları ve arabaları kim yaptı? O yemekleri kim hazırladı? O pahalı elbiseleri kim dokudu ve dikti? Zavallı Asyalılar, Afrikalılar ve Latin Amerikalılar değil mi?Avrupa ve ABD'deki göçmenişçiler değil mi?Örneğin, Dubai'deki COP28 zirvesinin yapıldığıortaya çıktı.Araştırmacılar, yazın en sıcak saatlerinde açık havada çalışmayı yasaklayan bir BAE yasası olansırasında göçmenlerin çalıştırıldığına dair kanıtlar buldu.Bu bağlamda COP28 ve diğer iklim zirveleri her açıdanandırıyor.Bu gösteridedüşük maaşlı çalışanlarınsırtına binerek modern dünyayakendileriniparalıyor.Karakışta bisiklet sürmenin araba kullanmaktan daha keyifli olduğunu anlatıyorlar.Krallarlabir araya gelip modern yoksulluğumuzudaha da yoksunlaştırmakiçin uğraşıyor.Günümüzün egemenlerini oluşturan bumodern yaşamın nimetlerini kısıp insanları daha da yoksullaştırarak gezegeni kurtarmaya çalışıyor.Asıl tuhaf olan iseyoksul ve yoksun bir hayatamahkûm edilmiş milyarlarcainsanın coşkuyla inanması.