Ünlü Yahudi tarihçi Moşe Zimmermann daha 1990'larda barbarlıkta Hitler'i sollayan İsrail'deki soykırımcı ve sömürgeci Siyonist rejimi, küresel çapta etkiye sahip 'Yahudi Nazizmi' diye tanımlamıştı.

Zimmermann'ın kehaneti doğru çıktı. Bu barbar zihniyet şimdi bütün dünyayı esir almış halde. Sekiz milyar insan Gazze'de kundaktaki bebeklerin bile vahşice katledildiği soykırımı seyrediyor.

Protesto, boykot ve kınamalar dışında kimsenin elinden bir şey gelmiyor.

Bir bakıma 8 milyon sadist Siyonist, 8 milyarlık dünyanın insani, ahlaki, vicdani ve hukuki bütün değerlerini ayaklar altına alıyor. İnsanlığa dair ne varsa aşağılıyorlar.

Batılı siyasiler başta olmak üzere Avrupa ve ABD'deki medya ve uluslararası şirketler bir bütün olarak 'Kim daha Siyonist' yarışında. Uluslararası yaygınlığa sahip gıdadan kıyafete, sağlıktan teknolojiye, ekonomiden sanayiye ve sanattan modaya kadar yüzlerce Batılı şirket, Siyonist soykırıma hizmet için seferber olmuş durumda.

***

Oysa dünya kamuoyu ayakta.Meydanlara akan milyonlar "Özgür Filistin!", "Soykırımı durdurun", "Bebek katillerinden hesap sorun!" ve "Gazze'de ateşkes!" sloganlarıyla her yeri inletiyor. Ne var ki bir sonuç alınamıyor.Hatta Filistin'e en küçük destek veren kimseler dünyanın neresinde olursa olsun hemen linç ediliyor. Çünkü Gazze'deki soykırıma karşı çıkan herkes yok edilmesi gereken birermuamelesi görüyor.Nitekim sahte özgürlükler dünyası Batı'da "Gazze'de ateşkes" gibidahi sokaklardan, okullardan, üniversitelerden, medyadan, ekranlardan, podyumlardan, reklamlardan ve sosyal ağlardan hemen kesiliyor.Çalışanları katledilenbir şeyyapamıyor. Batı medyasıgibi çalışıyor. Gazze'dekibırakın İsrail'i kınamayı, saldırıyıhaber bile yapmaktankorktu.kısa bir başsağlığı mesajı ileMeğer Batı medyasının

***

Küresel Siyonist düzen o kadar güçlü ve etkili ki hem, Arjantin, Etiyopya, Brezilya, Güney Afrika, Rusya ve Çin gibi ülkelerin hem de İsrail'in vatandaşı olankitleler halindeÇifte pasaportlu Yahudiler, İsrail sivil ve askeri bürokrasisinin en etkili pozisyonlarındaki sıfatlarıyla rahatça soykırım suçu işliyor.Hiçbir ülke de bu çifte pasaportlu vatandaşlarına hesap soramıyor.yayın yönetmenibu vahameteörneğiyledikkat çekiyor.Ne var ki uluslararası kamuoyu haricinde kimse Gazze'deki soykırıma karşı çıkamıyor. Devletler, liderler ve mega şirketlerkaybetmeyi göze alamıyor. Aksine İsrail'in her tür barbarlığına destek için birbiriyle yarışıyorlar.Bu bağlamda Gazze'deki direniş bize küresel dünya düzeninin Siyonist içyüzünü bütün çıplaklığıyla deşifre etti.dünyanın bu gerçeği görmesini sağladı. Bundan sonra İsrail Nazizmi'ne dayalı Siyonist düzeninBu yüzden kaybetmeye mahkûmlar. Bu düzen er veya geç yıkılacak.Zira dünyayı saran Filistin dalgası giderekdönüşüyor.