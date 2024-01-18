Aklı gözünde olan ve Batı'nın optik rasyonalitesinden olaylara bakanlar elbet ne dediğimizi fazla kavrayamayacak. Fakat başta Joel Kotkin olmak üzere birçok Batılı aydın, akademisyen ve siyasetçinin de vurguladığı üzere Batı dünyası ile onun sömürgeci ırkçılık sistemi üzerine inşa edilen İsrail ve benzeri vesayetçi bütün aktörlerdeki beka kaygısı had safhaya çıkmış durumda

Bu bağlamda Batılı kartel medyasının aslında bir bütün olarak ilişkide olan küresel gelişmeleri ayrı ayrı olgularmış gibi ele alarak manipüle etmesi işe yaramıyor artık.

Çünkü Ukrayna, Gazze'deki soykırım, Kızıldeniz'de yükselen tansiyon, Tayvan sorunu, Afrika'daki darbeler, İsrail'in Lahey'e götürülmesi, İran'daki patlamalar ile İran'ın Irak, Pakistan ve Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılar, Türkiye'ye karşı PKK/ YPG terörü üzerinden devreye sokulan yeni hamleler ve hatta Venezuela'nın petrol zengini Guyana ile yeniden alevlenen anlaşmazlığı gibi bölgesel her tür gelişme; ayrı olaylar değil tam tersine son derece girift bağlantılara sahip birbiriyle ilişkili ve küresel mahiyete sahip yeni bir istikamet arayışının aşamalarıdır. Bütün bu kriz ve gelişmeler aslında yeni bir dünya düzeninin doğum sancılarıdır.

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Çünkü bu krizlerden istediğini elde edemeyenUkrayna savaşına verilen tepki değişenUkrayna krizinde Batı'ya dünyanın geri kalanı destek vermedi.Rusya'ya destek veren Çin,için kaydadeğer bütün mali gücünü kullanıyor. Haliyleher kriz vesayet altına alınmış birçok ülkeninBatı'nın tahakkümünden kurtulmasınayönelik bir fırsata dönüşüyor.İsrail'in Gazze'de bebek, çocuk ve kadınları vahşice katlettiğibu eğilimi daha da hızlandırdı. Jeopolitik ve ekonomik değişimler göz önüne alındığında,ve Avrupa'nın daha gevşek yardımıyla karşılaşması şaşırtıcı değil.Zira Batı artık küresel zorlukları istediği gibi aşamıyor. Çünkübuna elvermiyor. Örneğinkabaca ABD, Almanya ve Japonya'nın toplam pazar payına eşitkenpandemiden bu yana en düşük noktasına geriledi. Elektrikli otomobil üretiminde ve satışındaelektrikli araç bataryası üzerinde de dünyada tekel konumunda.

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ABD'nin Afganistan'dan aşağılayıcı bir şekildegeri çekilmesi hem Çin'i hem de Rusya'yıcesaretlendirdi.Avrupa'nın en güçlü ordusunasahipvarken,Nitekim ABD, Ukrayna'dan sonraÜstelik Batı ve özellikle Amerikan gençliği artıkinanmıyor.hazırladığı, Batı'da demokrasiye verilen desteğin en çok 18-34 yaş grubundakiler arasında düştüğünü ortaya koydu. Bu kültürel ve siyasi çürüme Batı'nın istihbarat servislerini de etkiliyor.Dolayısıyla son olarakgibiABD'nin etkili dergilerinde çıkan üç ayrıanalizdeyeni dünyanın itirafıniteliğinde. İlk analizde ABD'nin Çin'inAsya'daki gücünü geçemeyeceğinin altı çizilirkenFA'da Fareed Zakaria imzalı çarpıcıanalizde detespiti dikkat çekiyor. NI'daki analizde iseyeni dünyanın kurucu siyasi iradelerindenvurgu yapılıyor.Amerikan medyası bileitiraf ediyor artık. Türkiye,Rusya ve Çin'den ilham alan, dünyanın her yerindekabarıyor. Batı dışındaki bütün dünya merkezindeYeni Türkiye'nin de yer aldığı ve enönemli kurucu aktörlerinden biri olduğu buyeni dünyaya doğru ilerliyor.