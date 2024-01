Sapık ve sadist Amerikan küresel sisteminin içyüzü her geçen gün biraz daha deşifre oluyor. Gazze'de kundaktaki bebekleri ve çocukları vahşice katleden soykırımcı Siyonistlere askeri, siyasi ve ekonomik her tür desteği veren ABD liderliğindeki küresel sistemin yani Pax-Americana'nın aynı zamanda çocuk istismarcısı mahiyete sahip bir 'Sado-Americana' olduğu da ortaya çıktı.

Küresel sistemin bu sadist yüzü, Amerikalı pedofil Jeffrey Epstein'in suç ortaklarının açıklanan listesiyle bir kez daha netleşti. 950 sayfalık mahkeme belgeleri çarşamba ve cuma günü kamuoyuna açıklandı. Küçük kızların peşkeş çekildiği lolita ağındaki 'sapık elitler listesi'nde yok yok.

Listede ABD başkanlarından dünyaca tanınmış bilim insanlarına, Hollywood yıldızlarından FBI direktörlerine, İngiliz prenslerden İsrail başbakanlarına, en büyük sihirbazlardan Harvard'da ders veren hukuk profesörlerine, müzik yıldızlarından mankenlere, yapay zekâ öncülerinden eyalet valilerine, Avrupalı düşeslerden komplo teorisyenlerine, namlı filozoflardan hedge fon yöneticilerine ve yazarlardan radikal çevrecilere kadar kendi alanlarında bir numara olmuş veya 'oldurulmuş' yüzü aşkın şöhretli yer alıyor.

***

Belgelerde 2019'da yargılanmayı beklerken yüksek güvenlikli hücresinde 'intihar' eden Epstein ile bağlantılı pedofili listesi her açıdan 'ufuk açıcı.' Listedeki isimler genelde seks kaçakçılığı ve reşit olmayan kızları istismar ile suçlanıyor.

İşte yozlaşmış küresel Amerikan sisteminin en tepe noktasında yer alan sapık ve sadist ruhlu elitlerden bazıları... Prens Andrew, Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu, Kral Charles'ın kardeşi. Bill Clinton, eski ABD başkanı. Donald Trump, eski ABD başkanı. Hillary Clinton, eski ABD First Lady'si ve dışişleri bakanı. David Copperfield, ünlü sihirbaz. Alan Dershowitz, Harvard'da hukuk profesörü, İsrail'i Lahey'de savunacak avukat. Leonardo DiCaprio, aktör. Al Gore, eski ABD başkan yardımcısı. Stephen Hawking, İngiliz fizikçi ve bilim yazarı. Ehud Barak, eski İsrail başbakanı. Michael Jackson, popun kralı. Marvin Minksy, yapay zekâ öncüsü. Kevin Spacey, aktör. George Lucas, Star Wars destanının yaratıcısı. Cate Blanchett, Yüzüklerin Efendisi'nde rol alan aktris. Naomi Campbell, İngiliz model. Bruce Willis, aktör. Bill Richardson, New Mexico'nun eski valisi. Cameron Diaz, aktris. Eva Andersson-Dubin, eski İsveç güzeli. Noam Chomsky, dilbilimci ve düşünür. York Düşesi Sarah Ferguson, Prens Andrew'un eski eşi. Robert F. Kennedy Jr., Amerikalı siyasetçi ve komplo teorisyeni.

***

Dünya kamuoyunun yakından tanıdığı bu isimler, Amerikan küresel sisteminin ultra elitleri. İsrail'in çocuklara yönelik vahşetine şimdi de masum çocukları sadist elitlere sistematik şekilde peşkeş çeken sapıklıklar eklendi.

İnsanlar, Gazze'deki soykırıma karşı bir şey yapamamanın verdiği utançla zaten derin bir ahlaki ve vicdani çöküntü girdabındaydı. Bu nedenle Batılı 'değerlere' ve Yahudi lobilerinin pençesindeki Amerikan küresel sistemine isyan had safhadaydı.

Bu yeni rezaletler, infial halindeki dünya kamuoyunun öfkesini daha da alevlendirecektir. Zira eceli yaklaştıkça insanlığın ahlaki ve vicdani sinir uçlarıyla daha çok oynayan bu sadist, soykırımcı ve istismarcı Amerikan küresel sistemini bu saatten sonra kimse artık ne meşrulaştırabilir ne de rasyonelleştirebilir.

Islah olması mümkün değil. Yıkımdan başka da yol görünmüyor.