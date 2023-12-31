İsrail ve destekçisi ABD hemen her alanda peş peşe ağır darbeler alıyor. WSJ, NYT, WP, FT, BBC, CNN ve Bloomberg gibi Anglosakson dünyasının ana akım kartel medyası gerçekleri daha fazla örtbas edemiyor. Dünya kamuoyundan gelen yoğun baskılar nedeniyle İsrail'in manipülasyon, iftira, asparagas ve yalanlarına artık daha fazla alet olmak istemeyen kartel medyası, bazı hakikatleri kıyısından köşesinden de olsa aktararak itibarlarını kurtarma telaşındalar.

Bu bağlamda Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın askeri başarısını haberleştiren NYT, yüksek teknolojisiyle övünen İsrail'in maruz kaldığı yenilgiyi aktardı. Hezimeti perdelemek için İsrail ordusu 'Hazırlıksız yakalandık' gerekçesine sığınmış. İsrail medyasında büyük yankı uyandıran haber analizden sonra JP, Haaretz ve Times of Israel gibi gazeteler bu utançla ilgili ulusal soruşturma açılmasını istedi.

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Her yönden sıkışan İsrail ve suç ortağı Batı,Batılı kartel medyasının da daha fazla vurguladığı gibiAskeri ve stratejik açıdan hedeflerine ulaşamayan İsrail,İsrail'in kayıpları ABD medyası vetarafından dahi kabul ediliyor. Bu bağlamda İsrail'in Gazze'deki vahşetine karşı çıkanlar sadece Müslüman dünyasındaki ya dadeğil.Batı toplumlarındaki vicdanlı vatandaşlar özellikle de gençler, İsrail'in sınır tanımayan barbarlıklarını veher geçen gün daha fazla eleştiriyor.hükümetin Siyonazi politikasına karşı.ezici çoğunluk Filistin'den yana.halkın yüzde 50'si soykırımcı hükümetlerine tepkili.göre de 18 ila 24 yaş aralığındakigençlerinve 7 Ekim'deki saldırıyı haklı buluyor.25 ila 34 yaş aralığındakilerin yarısıve 35 ila 44 yaş aralığındakilerin iseyüzde 40'ı da aynı şekilde düşünüyor.

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Soykırımcıtarihsel olarak ezicibir çoğunlukla İsrail'i destekleyen Batılıana akım medyayı da tavır değişikliğinezorluyor. Çünkü artık bilgi üzerinde tekelsahibi değiller. Yüz milyonlarca Batılıinsanİsrail'in masumsivillere uyguladığıgördü/görüyor.Vicdanları kanatan görüntüler o kadar yaygınlaştı ve Siyonazilere yöneliko kadar arttı ki İsrail hükümeti ve dünyadaki Yahudi lobisi şimdiharcıyor. Fakat ne yapsalar da başaramayacaklar. Zira soykırım yanlısı her sansür, İsrail karşıtı öfkeyi daha da tetikliyor.İsrail ve destekçisi soykırımcıların bu saatten sonra artık sığınacakları bir yalanları da bu yalanları pazarlayacak bir medyaları da kalmayacak. Çünkü her hamleleritosluyor.