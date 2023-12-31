İsrail ve destekçisi ABD hemen her alanda peş peşe ağır darbeler alıyor. WSJ, NYT, WP, FT, BBC, CNN ve Bloomberg gibi Anglosakson dünyasının ana akım kartel medyası gerçekleri daha fazla örtbas edemiyor. Dünya kamuoyundan gelen yoğun baskılar nedeniyle İsrail'in manipülasyon, iftira, asparagas ve yalanlarına artık daha fazla alet olmak istemeyen kartel medyası, bazı hakikatleri kıyısından köşesinden de olsa aktararak itibarlarını kurtarma telaşındalar.
Bu bağlamda Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın askeri başarısını haberleştiren NYT, yüksek teknolojisiyle övünen İsrail'in maruz kaldığı yenilgiyi aktardı. Hezimeti perdelemek için İsrail ordusu 'Hazırlıksız yakalandık' gerekçesine sığınmış. İsrail medyasında büyük yankı uyandıran haber analizden sonra JP, Haaretz ve Times of Israel gibi gazeteler bu utançla ilgili ulusal soruşturma açılmasını istedi.
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Her yönden sıkışan İsrail ve suç ortağı Batı, küresel destek sağlamakta zorlanıyor.
Batılı kartel medyasının da daha fazla vurguladığı gibi Siyonaziler için işler planlandığı gibi gitmiyor.
Askeri ve stratejik açıdan hedeflerine ulaşamayan İsrail, kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler savaşında da küresel çapta bir hezimet yaşıyor.
İsrail'in kayıpları ABD medyası ve Beyaz Saray'daki Siyonistler
tarafından dahi kabul ediliyor. Bu bağlamda İsrail'in Gazze'deki vahşetine karşı çıkanlar sadece Müslüman dünyasındaki ya da Küresel Güney'deki kamuoyu
değil.
Batı toplumlarındaki vicdanlı vatandaşlar özellikle de gençler, İsrail'in sınır tanımayan barbarlıklarını ve Batılı liderlerin sadizmini
her geçen gün daha fazla eleştiriyor.
Almanya'da halkın yüzde 65'i
hükümetin Siyonazi politikasına karşı.
İspanya, İrlanda ve İtalya'da
ezici çoğunluk Filistin'den yana. Fransa ve İngiltere'de
halkın yüzde 50'si soykırımcı hükümetlerine tepkili.
ABD'deki Harvard-Harris anketine
göre de 18 ila 24 yaş aralığındaki
gençlerin yüzde 60'ı Hamas'ı destekliyor
ve 7 Ekim'deki saldırıyı haklı buluyor.
25 ila 34 yaş aralığındakilerin yarısı
ve 35 ila 44 yaş aralığındakilerin ise
yüzde 40'ı da aynı şekilde düşünüyor.
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Soykırımcı Siyonazilere hafakanlar yaşatan bu tablo
tarihsel olarak ezici
bir çoğunlukla İsrail'i destekleyen Batılı
ana akım medyayı da tavır değişikliğine
zorluyor. Çünkü artık bilgi üzerinde tekel
sahibi değiller. Yüz milyonlarca Batılı
insan sosyal medyadan
İsrail'in masum
sivillere uyguladığı soykırımı bütün ayrıntılarıyla
gördü/görüyor.
Vicdanları kanatan görüntüler o kadar yaygınlaştı ve Siyonazilere yönelik küresel lanet
o kadar arttı ki İsrail hükümeti ve dünyadaki Yahudi lobisi şimdi bütün mesai, nüfuz ve parasını sansür için
harcıyor. Fakat ne yapsalar da başaramayacaklar. Zira soykırım yanlısı her sansür, İsrail karşıtı öfkeyi daha da tetikliyor.
İsrail ve destekçisi soykırımcıların bu saatten sonra artık sığınacakları bir yalanları da bu yalanları pazarlayacak bir medyaları da kalmayacak. Çünkü her hamleleri Filistin için yükselen küresel vicdanın duvarına
tosluyor.