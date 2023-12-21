Batılı akademisyen, stratejist ve tarihçiler de artık İsrail ve destekçilerinin Gazze'de kaybedeceğini açıkça söylemeye başladı. Bu durum tarihsel bir hakikate işaret ediyor. Örneğin Amerikalı tarihçi Marshall Poe, The Atlantic'teki "Tarih, İsrail'in hiçbir zaman 'işgal savaşını' kazanamayacağını gösteriyor" başlıklı makalesinde Siyonist askerlerin Gazzeli halkın arasında iyi organize olmuş Hamas'a yönelik saldırılarını başlı başına 'yenilginin reçetesi' diye tanımlıyor.

Çünkü Hamas, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı taarruzuyla İsrail'in teolojik ve realpolitik bütün paradigmalarını yerle bir etti. Bu muhteşem zafer, işgalci İsrail'in en barbar sömürgeci reflekslerini harekete geçirdi.

Haliyle kendinden aşağı gördüğü ve topraklarını sömürgeleştirdiği Filistinli güçler karşısında yenilmek İsrail ve destekçisi Batılı Siyonazileri çılgına çevirdi. İsrail de diğer Avrupalı sömürgeci güçlerin tarihte gösterdiği barbarlıkla karşılık verdi. Öfkesini vahşice katlettiği sivil halktan, masum bebeklerden, çoluk çocuk, kadın ve yaşlılardan çıkardı.

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Dolayısıyla İsrail ve onun Batılı sponsorlarının, Hamas'ın 7 Ekim'deki misilleme taarruzundan bu yana hissettiği korku, ülkelerini işgal ettikleri Filistinlilere yönelik ırkçı ve sömürgeci sendromdan kaynaklanıyor. Zira, kuşatma ve ambargo altındaki silahsız Filistinlilerin askeri açıdan asla başarılı olamayacaklarına inanıyordu. Fakat Hamas düşünülemeyeni başararak İsrail'e ve Batı'ya tarihlerinin en derin travmasını yaşattı.İsrail'in maruz kaldığı hezimet, tıpkıkarşısında aldığı görkemli yenilgiden farksızdı. Zuluların zaferi İngilizlerin gururunu paramparça etti ve Londra'da imparatorluk çapında yerli direnişi teşvik edeceği korkusunu tetikledi. İntikam saldırısına geçen İngilizler başkent Ulundi'yi yerle bir ederekBenzer şekilde. Bir Avrupa ordusununAfrika askerlerince yenilgiye uğratılması ulusalutanca yol açtı. İntikam için 39 yıl bekleyenİtalya, 1935'te Etiyopya'yı işgal ederekaldı.

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Yineolarak bilinenHartum'u İngiliz sömürgecilerindenaldı. El Mehdi, Ağustos 1885'tetifüsten öldü.intikam için 12 bin Sudanlıyıöldürüp 15 binden fazlasını da esir aldı.Nasıl bir travmaya maruz kalmışlarsa artıkve cesedi Nil'e attı. Mürekkep kabı olarak kullanmak için de El Mehdi'nin kafatasını kendine sakladı.Bu örnekler sömürgeci Batılı güçlerin askeri açıdan aşağılanan yenilgiler aldıklarında direnen halklara karşı nasıl barbarlaştıklarının birer kanıtı. Yinefeci bir yenilgiye uğradıktan sonrasonraki yirmi yıl içindeBu tarihsel bağlamda İsrail ve destekçilerinin vahşi saldırılarının hangi sömürgeci histeriden, intikam güdüsü ve barbarlık hissinden kaynaklandığı açıkça anlaşılıyor.duygusunun travmasından kurtulamıyorlar.Ne yapsalar da kurtulamayacaklar.Tıpkı Sudan, Güney Afrika ve Malezya'daki İngilizler; Vietnam, Irak ve Afganistan'daki Amerikalılar; Cezayir'deki Fransızlar ile Etiyopya ve Libya'daki İtalyanlar gibiFilistin'i işgal savaşını asla kazanamayacaklar.