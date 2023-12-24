Gazze'yi yerle bir ederek tarihin gördüğü en sadist ve en insanlık dışı barbarlığa imza atan İsrail, Filistinlilere yönelik 140 yıl önce başlayan ve 75 yıldır da en vahşi devlet terörü şeklinde devam eden sistematik soykırım siyasetinin son aşamasını "Hamas'ın çöküşü" sloganıyla başlatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırı emrini "Bu savaş bittiğinde adı dışında Hamas'tan geriye bir şey kalmayacak" sözleriyle vermişti. Ancak 78 gündür devam eden barbarlık bize çökenin Hamas değil İsrail olduğunu gösteriyor.

Middle East Eye'dan David Hearst, bu gerçeğe dikkat çeken yazısında "Gazze savaşı İsrail için büyük bir yanlış hesaplamaydı. Ahlaki ve askeri bir felaket olmasının yanı sıra Arap dünyasında direnişi körükledi ve öfkenin közlerini yeniden alevlendirdi" diyor.

Dolayısıyla Gazze'deki vahşet tablosu İsrail için daha büyük bir felakete işaret ediyor. Zira Gazze'ye yönelik saldırılar bölgede 50 yıl sürecek yeni bir savaşın da temellerini attı.

Çünkü Filistinliler başta olmak üzere Müslümanlar ve dünya kamuoyu, İsrail'in bu vahşetlerini asla unutmayacak.

***

1954 ile 1962 yılları arasında 1.5 milyon sivili öldürenSavaşın sonundave Fransa çekip gitti. Aynı şey İsrail'in de başına gelecek.Sorun şu kiTehlikeyigören Siyonistler uyarılara başladıbile.etnik temizliğedayalı geleneksel güvenlik anlayışınınİsrail'i koruyamayacağıkanısında. Yine ABD'li analistİsrail'instratejisininters teptiğini söylüyor.Nitekim ABD istihbarat birimlerinin de vurguladığı üzere Hamas sadece Filistin'de değil bütün Ortadoğu ve dünyada yükselişte. Suudi Arabistan'daki anketlerde dahi halkın yüzde doksanı Arap ülkelerin İsrail ile ilişkileri hemen kesmesini istiyor. Filistin halkının direniş iradesini simgeleyenbaşta İsrail olmak üzere ABD, Avrupa vebütün aktörler ise

***

İsrail Başbakanı'nınsözü doğru çıktı.Ama bu değişim İsrail'in yararına olmadı. Siyonist rejimin bebek ve kadınları hunharca katledenolduğuoldu.Bu nedenle İsrail'in ABD'nin sırtında stratejik yük olduğu gerçeği yeniden dillendirilmeye başlandı., Amerika liderliğinin çöküşünün gölgesindeki İsrail'deartık bir realiteye dönüştüğünü söylüyor.Goldman'a göre İsrail için asıl varoluşsal tehdit Hamas'tan ziyade ABD'nin bölgedeki hegemonyasını sarsanTehlikeyi gören ABD, er veya geç İsrail'i yarı yolda bırakacaktır. Zira ABD ve İsrail ilişkileri stratejik çıkarlara dayanıyor. Ancak İsrail artık bu çıkarlara zarar veren konumda. Bu bağlamda ABD daha şimdidenRusya, Çin ve Türkiye ile ilişkilere İsrail ile olan ilişkilerden daha fazla önem veriyor.ABD son dönemde bu üç aktöre de tavizler vermeye başladı. Nitekimözelinde yapılan görüşmelerin gidişatı da buna işaret ediyor.Haliyle 7 Ekim'den sonra ortayaHamas'tan ziyade İsrail projesinin çöküşe daha yakın olduğunu gösteriyor.