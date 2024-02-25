24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı iki yılı geride bıraktı, üçüncü yılına girdi. ABD'nin Rusya ile savaşmaya zorladığı Ukrayna şimdi harabe halde. Geldiğimiz aşamada ABD artık Ukrayna'yı kaderine terk etmeye hazırlanıyor.

Cephaneliği biten Batı dünyası Rusya'ya karşı devreye soktuğu ekonomik ambargo ve diplomatik izolasyon stratejisinde hezimete uğradı.

Süfli çıkarları için bir ülkeyi daha kurban ettiler. Yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın da evini, ülkesini terk edip mülteci konumuna düşmesine sebep oldular.

Oysa ABD'nin senaryosunu yazdığı Ukrayna filminde 'diktatör Putin' gidecek Rusya'ya demokrasi, Ukrayna'ya da özgürlük gelecekti. Yaptırımlar, savaş makinesi Rusya'nın ekonomisini felce uğratacaktı.

Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli füze saldırıları Rus ordusunun lojistiğini yok edecek, Rusya'dan getirilen yerleşimciler Kırım'dan topluca kaçacaktı.

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Savaş alanındaki darbelerin yanı sıra yiyecek, yakıt, mühimmat ve yedek parça kıtlığı kötü yönetilen Rus ordusunda isyana ve firarlara yol açacaktı.

Askeri yenilgi tıpkı 1917'de olduğu gibi Moskova'da siyasi değişime yol açacaktı. Rus halkı seferberliğe karşı isyan edecek ve yönetimdeki seçkinler taraf değiştirecekti.

Putin gidecek ve yeni liderlik altında Rusya emperyalist çılgınlığından uyanacak, dost canlısı, normal, yasalara tabi demokratik bir ülke haline gelecekti. 'Tek boynuzlu atlar' Kızıl Meydan'da zıplayacak, çok sesli ve renkli Batılı demokrasinin gökkuşağı Kaliningrad'dan Vladivostok'a kadar ulaşacaktı.

Ancak beklenen olmadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. ABD kendi imkanlarını çılgınca abarttı. Düşmanının gücünü ise yanlış hesapladı. Rusya'nın hatalardan ders çıkarma, zorlu savunma hatları oluşturma, yaptırımları alt etme, savaş ekonomisini güçlendirme, kayıplarını telafi etme ve muhaliflerini ezme yeteneğini fazlasıyla hafife aldı.

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Rusya'yı yaftaladığı her şeye ABD'nin bizzat kendisi maruz kalıyor. Rusya'nın değil Batı'nın cephanesi tükeniyor. Ukrayna artık savaşacak asker bile bulamıyor.

Bundan sonra Rusya'nın daha fazla toprak kazanacağı, daha fazla siyasi ve ekonomik avantajlar elde edeceği yeni bir sürecin başlama ihtimali her geçen gün artıyor.

Bundan kaçış yok. Görünen tablo bu. Putin'in Ukrayna zaferi Batı'nın caydırıcılığını ortadan kaldıracaktır.

ABD ise bunu fırsata çevirmek için bu kez NATO'yu devreye sokmaya çalışacaktır. Ukrayna yenilgisini NATO-Rusya savaşını başlatmanın bahanesi yapmaya çalışacaktır.

Ne var ki bunu başarabilmesi artık imkânsız. Rusya iki yıllık süreçte bu oyuna gelmedi, bundan sonra da gelmez. Ukrayna'yı kazanamayacağı bir savaşa zorlayan ABD'nin kirli ve sinsi planları artık deşifre oldu.

Hayatın gerçekleri Hollywood filmleri gibi mutlu sonla bitmez. Fantazya ile hakikati karıştırmanın faturasını şimdi harabeye dönen Ukrayna ödüyor.

Fakat bu ölümcül hatanın bedelini er veya geç Batı'nın kendisi de ödemeye başlayacaktır.

Bu yüzden olsa gerek ABD yönetimi, Ukrayna planını değiştirmeye hazırlanıyor.

Çünkü ABD'nin sahnelediği Ukrayna senaryosu, Hollywood filmlerindeki gibi mutlu sonla bitmedi; Yunan trajedisine dönüştü.