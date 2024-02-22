Dünyadaki barış ve istikrarı koruyup soykırım ve katliamları önlemekle görevli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) denen yapı dört aydır İsrail'in sistematik devlet terörünü seyrediyor. Küresel statükonun beş efendisinden biri olan ABD'nin vetosu nedeniyle BM harekete geçemiyor.

İsrail'in soykırım politikasına bir kez daha kalkan olan ABD vetosu aynı zamanda küresel sistemin omurgasını oluşturan BM'nin işlevsizliğini de bir kez daha kanıtladı.

Amerikan vetosuna isyan eden dünya, BMGK yapısında acilen köklü reform yapılmasını istiyor. ABD'nin 20 Şubat 2024 tarihli vetosu ilk değil. ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim ile 8 Aralık 2023'teki Gazze'de ateşkesi öngören tasarıları da veto etmişti.

***

ABD kararları veto ederkendenen kepazeliğe sığınıyor. Yani soykırıma uğrayan savunmasız Filistinliler yerine her tür katliam silahıyla donattığı İsrail'i haklı gösterenhareket ediyor. Fakat dünya bu rezaleti seyrediyor. Bir şey yapamıyor. Nedeni de 'veto' denen saçmalık.II. Dünya Savaşı'ndan sonraBM Güvenlik Konseyi kurulduğundaverildi. Teklifi dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt yaptı. Çünkü bunu yapmazsainanıyordu.Böylece ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa'ya GK'da daimi üyelik ve veto hakkı tanındı. BM Genel Kurulu'nda 193 üye ülke yer alıyor ancak kararları yasal olarak bağlayıcı değil. GK, BM bünyesinde uluslararası barışı korumakla görevliKonseyin yetkileri arasındade yer alıyor.

***

GK'nın veto yetkisine sahip beş daimi üyesi ile BM kurulu tarafından iki yıllık süre için seçilenbulunuyor.GK'da 2024-2025 döneminde görev alan geçici üyeler Cezayir, Guyana, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya, Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre'dir.ABD, 1945'ten bu yana toplamBunların. ABD, İsrail'i desteklemek için ilk vetosunu Eylül 1972'de kullandı.1972'den önce GK üyelerinin çoğu. İngiltere beş kez, Fransa dört kez, ABD ve Çin ise birer kez veto hakkını kullandı. Rusya (o dönemde Sovyetler Birliği) ise 1946 ile 1971 yılları arasında veto yetkisini 109 kez kullanmıştı.Ancak geldiğimiz aşamada artık193 üyeli BM'de beş ülkenin veto hakkına sahip olduğuartık raf ömrünü doldurdu. Nitekim ABD'nin yeni vetosuve dünyaya verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi.