Bercan Tutar | BM’deki ağalık sistemi ‘Veto’ denen saçmalık
Bercan Tutar'ın 22.02.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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