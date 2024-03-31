Bugünkü yerel seçimlerde 61 milyon 441 bin 882 kişi oy kullanacak. 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Türkiye'deki 31 Mart 2024 seçimleri yerel olmasına rağmen yol açtığı etki ve mahiyet açısından dünyada da teveccühle karşılanıyor.

Bunun en büyük nedeni de sanırım İstanbul faktörü. Bir medeniyet havzası olarak İstanbul kuşku yok ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de hep bir şehirden çok daha fazla ilgi ve takdire mazhar oluyor.

Bunu bu seçim sürecinde de gördük. Ülkemizin tek mega kenti İstanbul için çok yoğun bir kampanya dönemine şahit olduk. Bir metropolitan olarak bütçesi 7 bakanlıktan ve diğer birçok önemli ulusal kurumdan daha fazla olan İstanbul, bu ekonomik gücü yanında siyasi, kültürel, jeopolitik ve demografik ağırlığıyla da ulusal ve küresel siyasetin rotasını belirlemede adeta lokomotif konumunda.

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Günümüz dünyasında İstanbul gibi mega kentlerin sahip olduğu dinamikler her alanda belirleyici birer faktöre dönüşüyor.Adeta tarihtekiolgusu yeniden canlanıyor. Çünkü başta ABD olmak üzere ileri memleketlerin çoğu 'veyadönüşüyor. Bu nedenle ulusal ve küresel siyaset stratejilerinde artıkdaha fazla hissediliyor.Lacivert dergisinin Mart 2024 sayısında yayımlananbaşlıklı yazımda da vurguladığım üzereyeni bir problem olarak karşımıza çıkıyor.Zira mega kentler eksenlidünyayı bir ahtapot gibi sarıyor.Dolayısıyla ülkemizdeki gibi dünya genelinde deartık büyük şehirlerde ve çevre bölgelerde yoğunlaşmış durumda.Örneğin ABD'deekonomik cirosu ülke ekonomisininyüzde 52'sini oluşturuyor. ABD'dekibu ekonomik tablo dünyadadiye tanımlanıyor.

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BM'ye görevar. Fakat birçok uzmana göreBir bakıma iç ve dış siyaset ile ekonomi buüzerinden dönüyor. Ekonomi ve siyaset mega şehirlerde yoğunlaştıkça bu kentlerinde artıyor. Bu da geleneksel mali yapının kabul ettiği. Devletin ulusal finansmanını sarsıyor. Çünkü üretim alanları arasındakimerkezi hükümetin dayandığıerozyona uğratıyor.Sözün özü eğer önlem alınmazsafilmlerindeki sahnelerin yani megakentleri ülkenin geri kalanından ayıranher düzeyde hayatımızınacı gerçeğine dönüşme riski artacak.Bu tehlikeden kurtulmanın yolu İstanbul gibi devasa kentleringeçiyor. Ancak bu sayededönüşmez. Aksi halde mega kentlerle ülkenin geri kalanı arasındakidaha da körüklenir.