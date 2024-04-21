Amerika'nın küresel hegemonyaya ulaşması tam iki yüzyıl sürdü. Onu kaybetmesi ise yalnızca yirmi yılda gerçekleşti. Bu jeo-politik kırılma uluslararası ilişkileri daha da karmaşık hale getiriyor. Bütün aktörler bu yeni güç dengelerine uyum sağlamanın telaşı içinde.

Çünkü ABD liderliğindeki Batı hızla çözülüyor. Batılı güçlerle Asya-Pasifik arasında Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki soykırım katliamları, Tayvan krizi, Suriye, Libya, Irak ve Yemen'deki dış müdahale ve iç çatışmalar ile İsrail ve İran arasındaki saldırı düellosu gibi farklı cephelerde yaşanan mücadelelerin yakın gelecekte daha da şiddetlenmesi kaçınılmaz görünüyor.

Bu Makyavelist rekabet yeni bir küresel konsensüs sağlanana veya SSCB'nin çökmesi gibi yeni bir küresel yıkım yaşanana kadar sürecektir. Çünkü ABD ve genel olarak Avrupa'da olan bitenler tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.

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iki soruyla yanıtlamayaçalışıyor. İlk soru "Amerika'nıngerilemesi uzun bir ilerlemeeğrisindeki yeni bir düşüştenmi ibaret?" şeklinde. İkincisi deşöyle "Yoksa daha ziyade dikve geri dönüşü olmayan ulusalgerilemenin ilk aşaması mı?"Siyasi felsefeye meraklı Cooper'a cevabı Amerikan halkı vermiş. SonAmerikalılarınülkenin dünyadaki konumundan memnun olmadığını söylüyor. 2000'de ise halkın yüzde 65'i memnundu.Birçok analistin de işaret ettiği üzere Amerika son 20 yılda çok sayıda, sanayileşmeden ulaşıma, istihdamdan eğitime, kültürel krizlerden sağlık sistemindeki sorunlara kadar hemen her alanda büyük bir düşüş yaşadı. Sistemin kusurları kronikleşiyor. İfade özgürlüğü, seçim dürüstlüğü ve adalet duygusu dibe vurmuş durumda.

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