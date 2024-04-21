Amerika'nın küresel hegemonyaya ulaşması tam iki yüzyıl sürdü. Onu kaybetmesi ise yalnızca yirmi yılda gerçekleşti. Bu jeo-politik kırılma uluslararası ilişkileri daha da karmaşık hale getiriyor. Bütün aktörler bu yeni güç dengelerine uyum sağlamanın telaşı içinde.
Çünkü ABD liderliğindeki Batı hızla çözülüyor. Batılı güçlerle Asya-Pasifik arasında Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki soykırım katliamları, Tayvan krizi, Suriye, Libya, Irak ve Yemen'deki dış müdahale ve iç çatışmalar ile İsrail ve İran arasındaki saldırı düellosu gibi farklı cephelerde yaşanan mücadelelerin yakın gelecekte daha da şiddetlenmesi kaçınılmaz görünüyor.
Bu Makyavelist rekabet yeni bir küresel konsensüs sağlanana veya SSCB'nin çökmesi gibi yeni bir küresel yıkım yaşanana kadar sürecektir. Çünkü ABD ve genel olarak Avrupa'da olan bitenler tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.
***
Newsweek'ten William Cooper, ABD'nin dilemmasını
iki soruyla yanıtlamaya
çalışıyor. İlk soru "Amerika'nın
gerilemesi uzun bir ilerleme
eğrisindeki yeni bir düşüşten
mi ibaret?" şeklinde. İkincisi de
şöyle "Yoksa daha ziyade dik
ve geri dönüşü olmayan ulusal
gerilemenin ilk aşaması mı?"
Siyasi felsefeye meraklı Cooper'a cevabı Amerikan
halkı vermiş. Son Gallup anketinde
Amerikalıların yüzde 67'si
ülkenin dünyadaki konumundan memnun olmadığını söylüyor. 2000'de ise halkın yüzde 65'i memnundu.
Birçok analistin de işaret ettiği üzere Amerika son 20 yılda çok sayıda kamu politikası başarısızlığından giderek işlevsizleşen iç ve dış stratejilere
, sanayileşmeden ulaşıma, istihdamdan eğitime, kültürel krizlerden sağlık sistemindeki sorunlara kadar hemen her alanda büyük bir düşüş yaşadı. Sistemin kusurları kronikleşiyor. İfade özgürlüğü, seçim dürüstlüğü ve adalet duygusu dibe vurmuş durumda.
***
Özellikle ileri teknoloji bu sosyo-ekonomik ve kültürel sorunları daha da kaotikleştiriyor. Her ne kadar internet, sürücüsüz arabalar, gıda ve giyimden tıbba kadar öncü teknolojiler
akla hayale gelmeyen avantajlar sunsa da bu inovasyonların yol açtığı hayli karmaşık sorunlar da var
Örneğin deepfake
internetin zararlarını artırıyor. Zayıf siber güvenlik
bilgisayarlı sistemlerin kontrolünü zayıflatıyor. Yapay zekâ (AI) ile ilgili belirsizlik
daha da karmaşıklaşacak gibi görünüyor. Fracking
gibi endüstriyel yenilikler çevreyi yağmalıyor. Drone'lar
sadece savaşların değil günlük yaşamın da çehresini değiştiriyor.
Eski CIA Direktörü ve Savunma Bakanı Robert Gates
'in "Disfonksiyonel Süper Güç"
diye nitelediği Amerika'ya yönelik iç ve dış tehditler katlanarak artıyor.
Giderek köşeye sıkışan ABD umudunu Fransız siyaset bilimci Alexis de Tocqueville'nin
1831 ve 1832'de Amerika'yı ziyaretinden sonra yazdığı "Amerika'da Demokrasi"
adlı kitabındaki tespite bağlamış durumda. "Amerika'nın büyüklüğü diğer uluslardan daha aydınlanmış olmasında değil hatalarını onarma yeteneğinde yatmaktadır" diyordu Fransız siyaset bilimci. Fakat Tocqueville'in iki asır önce yazdığı reçetenin
günümüzdeki ABD'yi kurtarması pek mümkün görünmüyor. Çünkü dünya eski dünya değil. Köprünün altından çok sular aktı.