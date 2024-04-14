Dünya nefesini tutmuş İran'ın İsrail'e yönelik misillemesini bekliyor. Peki, İran nereden, nasıl ve ne zaman saldıracak? Amerikalı ve İsrailli yetkililere göre saldırı için geri sayım başladı. Hatta son 24 saate girildiğini söyleyenler bile var. Sizler bu yazıyı okuduğunuzda füzeler ve SİHA'lar ateşlenmiş olabilir.

Öncelikle İran ile yükselen tansiyon Gazze'de bataklığa saplanan Binyamin Netanyahu'ya adeta yeniden hayat verdi. Çünkü İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'daki saldırıdan bir gün sonra Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı konvoyunu vurup 7 Batılı yardım gönüllüsünü katletmişti.

Saldırı başta ABD olmak üzere AB, İngiltere, Kanada ve Avustralya'dan büyük tepki gördü. ABD Başkanı Joe Biden açıkça Netanyahu'yu eleştirerek Gazze stratejisinin yanlışlığını vurgulamış, Refah'a karadan girmesine izin vermediği İsrail'i Hamas ile ateşkese zorlamıştı. Tepkilere aldırmayan İsrail 10 Nisan'da yeni bir kaotik hamlede daha bulundu. Bu kez Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlu ve dört torununu öldürdü.

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bu eylemlerle batağa saplandığı Gazze'dekive desteğini kaybettiğiBunu başardı da. Biden, İran ile tırmanan gerilimden sonraarayarak tamdesteğini iletti ve İran'a karşı İsrail'i bütün güçleriylesavunacaklarının altını çizdi. Fakat bir yandanda İsrail'in kaotik stratejisine karşı tedbirleralmayı da ihmal etmedi.ABD, İsrail'in İran elçiliğineolduğunu doğrudan Tahran'a iletmekgibiattı. Ayrıca İran'ınOrtadoğu'dakive İsrail'e yönelik saldırıda da 'hedef almasınıetti.Bu açıdan adetahazırlık sürecinden geçiyoruz. Ancak geldiğimiz aşamada artıkgörünüyor. İran özellikleolarak görülen Devrim MuhafızlarıOrdusu'nunöldürülmesiyle sarsıldı. Aynısaldırıda biri general 5 İranlı ile 6 Suriyeli yetkilide hayatını kaybetti.

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Bu saldırı İran'ı artık misillemeye mecbur etti. Çünkü yedinci ayına giren Gazze'deki soykırımda İran ve İsrail beklenen çatışmaya girmedi.İsrail ile olası bir savaş Gazze'deki tavrı nedeniyle İran'ın sarsılan imajını da kurtaracaktır.Şimdi gelelim İran'ın nereden ve nasıl bir misillemede bulunacağına. İran öyle görünüyor ki yafitilini ateşleyecek ya da Azerbaycan da dâhil Tayland, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan, Afrika veya Latin Amerika'dakisaldıracak. Çok cepheli savaştaolarak öne çıkıyor. İran'ın kendi toprağından saldırmak yerine bu ülkelerdeki vekil güçleri üzerinden füze ve SİHA'larlahedef alması bekleniyor.Zira bu ülkelerde birçok üssü ve füzesi bulunuyor İran'ın.kadar. Oysa İsrail'e en yakın bölge olanile Tel Aviv arası 672 kilometre.de 1991'de İsrail'e fırlattığıAnbar'dan ateşlemişti. İran bu nedenler. Bu füzelerive diğer gruplar üzerinden İsrail'e fırlatabilir.de İran füzeleriyleSİHA'ları var. Irak-Suriye sınırındakibulunan İran'ın ayrıca Suriye'de Hizbullahsavaşçılarından oluşande çok cephelibu saldırılarda yer alabilir.Dolayısıyla İsrail ve ABD alarmda. İran'ın bu farklı cephelerden ve milis gruplarıylasaldırmasını bekliyorlar. Her açıdan düşündürücü bir savaş hazırlığı var. İşte bu nedenle eğer saldırı gerçekleşirse savaşın seyri de en az hazırlığı kadarBakalım beklenen bu çatışma statükoyu sarsacak mı yoksa statükoyu daha da tahkim mi edecek?