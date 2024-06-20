İsrail'in Gazze'ye yönelik sistematik ve barbar soykırım saldırılarına karşı şimdiye kadar kınanama dışında hiçbir şey yapmayan ve yapamayacağı da bilinen Birleşmiş Milletler (BM) yerle bir olan itibarını kurtarmak için son zamanlarda rapor üstüne rapor yayımlıyor.

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran 'Bağımsız' Uluslararası Soruşturma Komisyonu, hazırladığı son raporunda Siyonist terör rejiminin Gazze'deki bebek, çocuk ve kadınlara yönelik vahşi katliamlarını yarım ağızla da olsa tescilleyen ifadeler kullanmış.

Zira daha önceki raporlarda sürekli olarak İsrail'in 'soykırımı çağrıştıran suçlar' işlediğine dair emarelerden ve eylemlerden bahsedilerek sömürgeci rejimin katliamları perdeleniyordu.

Şimdi ise raporu hazırlayan BM komisyonunun başkanı Navi Pillay, İsrail'in Gazze'de on binlerce çocuğu sistemli şekilde kasten öldürmek veya sakat bırakmak için maksimum zarar vermeyi hedefleyen topyekûn bir yok etme stratejisi izlediği sonucuna vardığını söylüyor.

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Evet, daha yeni bu sonuca ulaşmışdemek bile hafif kaçar. ÇünküZiraBM, sadece bu son dokuz aydadeğil devlet olarak İsrail'i tanıdığıSiyonist rejimin bebek, çocukve kadınlar başta olmak üzereFilistinli sivillere karşı sistematikşekilde işlediği bütün insanlık dışısuçların en büyük ortağıdır.Çünkü BM'nin her tür diplomatik desteği verdiği ve hesap sormaya cüret edemediği terör devleti İsrail, insanın aklına gelen ve gelmeyenbir barbar rejimdir.BM şimdi kalkmışçalışıyor.. İsrail'inçalışıyor.İsrail devleti ve Siyonist rejim yerine günah keçisi olarak karşımızaile savaş kabinesininçıkarıyor.Oysa bu suçun asıl sorumlusu BM'nin bizzat kendisidir. BM'nin temsil ettiği sadist dünyadır. BM'nin güç, imtiyaz ve dokunulmazlık verdiği devletlerdir.

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İsrail'in Filistinlilere yönelik izlediğiöldürme, parçalama ve sakatlama vardır. Siyonist rejimin temel hedefi Filistinlilerin vatanlarını, evlerini ve arazilerini, kültürlerini, tarihlerini, bedenlerini, ruhlarını ve direniş iradelerini parçalayıp yok etmeye dayanır.BMaldığı kararla Filistinlilerin devletinive vatanını ikiye böldü. BMiki yıl sonra da İsrail Devleti'nitanıdı. Bu1967'deFilistin'isakatlamayı derinleştirdiler. Dönemin Başbakanı Golda Meir, 1969'dadiyerek yerinden edilmiş 700 bin Filistinliyeadını verdi.Ardından İsrail terör devleti Filistinlilerin arazilerine el koyup evlerini yıkmaya ve zeytin ağaçlarını sökmeye başladı. Bu daaşamasıydı. Peşinden Arapça şehir adları İbranice adlarla değiştirildi, Utanç Duvarı inşa edilerek İsrail ve Filistinlilerin kullanımı için ayrı yollar yapıldı.Unutmayalım ki İsrail'in tarihi aynı zamanda BM'nin de barbarlık tarihidir. BM'nin 1948'de onay verdiğiİsrail'in kuruluşundan bu yana izlediği en sistematik stratejidir.BM ve İsrail'in 76 yıldır ortaklaşa sürdürdüğü bu barbar soykırım, parçalama ve sakat bırakma projesiardındanBu bağlamda BM ve temsil ettiği sistem, bu barbar soykırımın en büyük destekleyicisidir. Şimdi kalkmış on yıllardır devam eden sistematik vahşetihem dedile getiriyorlar. Hadi ordan!