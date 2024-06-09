ABD'nin kurucu ideolojisi ile dünyanın geri kalanını yönetmek için devreye soktuğu otoritesi arasındaki uçurum her geçen gün daha da artıyor. Bunun en somut göstergesi de Soğuk Savaş'ın ardından 1990'larda tek süper güç konumuna yükselen ABD'nin jeo-politik hırsları nedeniyle bugün hegemonik ölüm döşeğinde can çekişmesidir.

Zafer sarhoşluğu ve açgözlülük ABD'ye çok pahalıya mal oluyor. Sadece yirmi yıl önce dünyanın bütün kıtaları Amerikan gücünün egemenliği altındaydı.

Doğu Avrupa ve Balkanlar yeniden dizayn edildi. Hızla genişleyen NATO'ya Baltık, Karadeniz ve Adriyatik bölgelerinden 7 yeni üye daha eklendi.

Doğu Avrupa ve Balkanlar'dan sonra 2001'de devreye sokulan 'terör ile savaş' stratejisi kapsamında 2002 ve 2003'te Afganistan ve Irak'ı işgal eden ABD, ardından gözünü Kafkasya ve Orta Asya'ya dikti.

Tarihi, stratejik ve jeo-politik açıdan Rusya'nın arka bahçesi sayılan ülkelerde renkli devrim projesi aktive edildi.

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eylemlerle ilk uygulaması yapılan renkli devrim projesiistenilen sonucu vermedi. Fakat 2003'te, Kasım 2004-Ocak 2005'teve 22 Mart-11 Nisan 2005'teile ABD, Kafkasya ve Orta Asya'yı kontrole yönelikdüğmesine bastı.Körfez ve Ortadoğu'yu yönetmek için Bağdat'a mevzilenen Amerikan kuvvetleri, Kabil 'deki mevzilerinden de askeri üsler açtığıüzerindenbaşladı.Oysa o dönemde Çin küresel ekonomiye entegre olma çabası içindeydi.son kalıntılarını da atanABD ile ilişkilere öncelik veriyordu.çöküşünün yol açtığıpençesindekiise hâlâ ABD ve NATO ile stratejik ortaklıklar kurmayı umuyordu.Gücü zirvede olan ABD kelimenin tam anlamıyla dünyayı elinde tutuyordu.Ancak elindeki bu imkânı sefil şekilde kullandı. Gücünüharcadı.kavramlaştırmasıyla bilinenarasındaki 'ya sırt çevirdi.

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Tek başına hareket etti. Diğer küresel aktörlerin ve ulusal devletlerin hayati çıkarlarını yok saydı.ilkesini çiğnedi. Öyle ki Avrupalı müttefikleri bile buitiraz etti.Terör ile savaşta ABD'ye istediği desteği vermediler. Ve geldiğimiz aşamada herkesi kendine düşmanlaştıran ABD'ningiderek artıyor.Ekonomik ve teknolojik savaştaAskeri ve stratejik olarakİsrail'inverdiği destekle deaçıdan dibe vurmuş durumda.Geldiğimiz aşamada Ortadoğu'daki en sadık müttefikleri bile ABD'den uzaklaşıyor.Avrupa dahitercih yapmak zorunda kalacağı birsürece doğru ilerliyor. Eğer Avrupa'dakisandıklardan Amerikan hegemonyasınaisyan eden popülist dalga çıkarsa o zamanhâkim olduğudönem tarihe karışabilir. Bakalım bu dalgaABD'yiolabilecek mi?