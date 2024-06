Biraz paradoksal görünse de 19. yüzyıl Fransız iktisatçısı Frederic Bastiat'a atfedilen 'mallar sınırları geçmediğinde askerler geçer' şeklindeki anlayış günümüz dünyasında tamamen felç olmuş durumda. Yani artık ne mallar ne de askerler sınırları geçebiliyor. Çünkü her yerde kaos ve kronik bir düzensizlik hakim.

Çünkü küreselleşme yerine bölünmüş ve bloklara ayrılmış bir dünyaya doğru ilerliyoruz.

Bu yeni çok kutuplu dünyadaki mücadelelerin eskilerden en ayırt edici niteliği ise jeo-politik hedeflerin ekonomik kararları şekillendirmesi. Bütün bu gelişmeler II. Dünya Savaşı sonrası kurulan emperyal statükonun temellerini kökünden sarsıyor. Bir bakıma küçük büyük her ülke için alarm zilleri çalıyor.

Bu bağlamda İsrail'in Gazze'deki barbar katliamları da Ukrayna'da iki yıldır devam eden çatışmalar da ABD'nin siyasi hedefleri uğruna desteklediği büyük güç mücadelesinin birer cephesidir.

Zira ABD gibi rakibi revizyonist konumdaki ülkeler de artık ticari ortaklarını ekonomik çıkarlarından çok ulusal güvenlik kaygılarına dayanarak belirliyor.

***

Bu anlamda ABD liderliğindekida Çin ve Rusya liderliğindekida giderek kapalı birer ekonomi-politik ittifaka doğru evriliyor. Dolayısıyla her iki cephedeki aktörler artık ticaret ve yatırım akışlarını jeo-politik hatlara yönlendiriyor. Ukrayna kriziyle birliktebitenprojesinden vazgeçip Rusya yerine enerjisinidaha pahalı da olsa ABD'den almaya başlaması, buyeni anlayışın en somut göstergesidir.Uzmanlar bu yeni dalgayıdiye tanımlıyor. Bu yeni dalganın etkisi ve Batıyaptırımları nedeniyle Rusya'nınticareti Avrupa 'dan uzaklaştı.Çin hâlâ ABD'nin önde gelen ticari ortağı olsa dagibi jeo-politik endeksli kararlar iki ülkenin ticaret kalıplarını ve finansal modellerini değiştiriyor.Çin artık Küresel Güney ile ABD, AB ve Japonya 'nın toplamından daha fazla ticaret yapıyor. Giderek daha fazla ülke ticarettepara birimlerini kullanmaya çalışıyor.

***

Bu çerçeveden bakıncave diğeri de bağlantısız ülkelerden oluşançıkıyor karşımıza. Bu tablo isezorunlu kılıyor.Haliyle ABD, Türkiye , Rusya, Çin ve diğer oyun kurucu aktörler kendi çıkar alanlarını buuygun hale getirmeye çalışıyor.Ne var ki her geometrik hamle büyük güç rekabetini daha da alevlendiriyor.Ziraözellikle Ortadoğu, Asyave Avrupa'dakiküresel bir savaşıtetikleme riskini artırıyor.Mevcut eğilimler, II. Dünya Savaşı öncesi dönemi çağrıştırıyor. Yani şu anki tabloda dünya her açıdanstratejik rekabet modeline kilitlenmiş durumda. Bu da bir denge sağlama ve uzlaşıya varma çabalarını baltalıyor.Soykırım, göç, salgın hastalıklar, yoksulluk, açlık ve iklim değişikliği gibiülkelerin iş birliğini kısıtlayarak yok ediyor. Jeo-politik geometriye dayalı bu rekabet modeli düzen ve istikrar yerine her yereyol açıyor.