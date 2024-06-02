Gazze'de bataklığa saplanan Siyonist soykırımcılarla en azılı destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'ın Filistinlileşen küresel vicdan karşısındaki paniği her geçen gün artıyor.

Dünyanın en yüksek yargı makamı olan Uluslararası Ceza mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve BM gibi küresel kuruluşlar soykırımcıları mahkûm edip yalnızlaştırıyor.

İsrail'e ve suç ortağı ABD'ye karşı giderek şiddetlenen diplomatik tsunami dalgası Siyonistlerin planlarını bozuyor.

Nitekim Filistin devletini tanıma kervanına son olarak Avrupa ülkeleri de katılmaya başladı. Soykırımcılara yönelik siyasi tepkiler yanında yüz milyonlarca insanın destek verdiği küresel protestolar da dalga dalga yayılıyor.

Filistin yanlısı gösteriler ABD genelinde 553 kampüse orman yangını gibi sıçradı. Ardından Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Finlandiya, Danimarka, Avustralya ve İngiltere'deki üniversitelerde kamplar kuran tam kapsamlı küresel bir öğrenci hareketine dönüştü.

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Japonya'dan Güney Afrika'ya Brezilya'dan Norveç'e kadar farklı kıtalarda ve ülkelerde her hafta sokaklara çıkan milyonlarca insanSanat, spor, medya, müzik, siyaset ve ekonomi dünyasındanbulabildiği her platformdaçocuk ve kadınları vahşice katletmesine isyan ediyor.Örneğin Avrupa'daolarak kutlanıyor. Kıtanın birçok ülkesinde meydanlara akan milyonlar. Almanya'nın başkentiönündeki dokunaklı anmadayerel saatle 09.00'da teker teker okunmaya başlandı. Değişik kişiler tarafından çocukların isimlerinin okunması gece yarısına kadar sürdü. BuSiyonistlerin ve destekçisi ABD'nin kaybettiğinin en büyük kanıtı. Zaten bunu kendileri de görmeye başladı. Bu yüzden birbirlerine düştüler.

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Çünkü şu an neredeyse bütün Batılı ülkeler İsrail'e desteği kesti. Siyonistlerin Gazze'de devam ettirdiği soykırımadestek veriyor.İsrail ile paylaşıyor. Gazze üzerinde düzinelercekeşif İHA'sı uçurmak içinkullanıyor.İsrail'e tükenen stoklarını yenilemesi içingönderiyor.Geldiğimiz aşamada Siyonistlerin en büyük destekçisi ve suç ortağı ABD'nin de fena haldeNitekim ülke içinden ve dışından artan baskı karşısında iyice köşeye kuşatılan Biden,İsrail'e rağmen açıklamak zorunda kaldı.Dünyadan iyice izole olmaya başlayan Biden yönetimi ateşkes önerisiyle hem seçimlere yatırım yapmayı hem de artan iç ve dış baskıları göğüslemeyi hedefliyor., Biden'ın ateşkes planını kabul etmezken İsrail muhalefeti de Netanyahu'nun tavrını eleştirdi.Görüldüğü üzere hezimeti görenÇünkü ateşkeskararı, ABD ve İsrail'in Gazze'deki hüsranıkabul etmesidir. Açıkladıkları hedeflerineulaşamadıklarınıngöstergesidir.Zira, ABD ve Siyonist projesi İsrail'in20'inci yüzyılda karşılaştığı bütün meydanokumalardan daha güçlü.Hâsılı kelamSiyonistlerin terörrejimini de ABD'nin bölgedeki emperyalstatükosunu da temellerinden sarsıyor. ABD'nin pes edip çekilmesiyledolacaktır.