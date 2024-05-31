İsrail ve ABD'ye karşı ayaklanan küresel vicdan barbar soykırımcıların kâbusuna dönüştü. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'de her türlü insanlık ve savaş suçunu işleyen Siyonist terör rejimi için aldığı kararlar, İsrail kadar soykırımın en büyük finansörü ABD'de de paniğe neden oluyor.

Nitekim insanlık vicdanında çoktan mahkûm edilen sadist İsrailli siyasiler hakkında UCM'nin talep ettiği tutuklama emirleri ve UAD'nin Siyonist rejimin Refah'a yönelik vahşi saldırılarını durdurması gerektiğine hükmetmesi, Batı'nın küresel emperyal sistemini altüst etme tehlikesi taşıyor. Etekleri tutuşan Senatör Lindsey Graham, "Bunu İsrail'e yaparlarsa sıra bizde" diyerek ABD'nin yaşadığı travmayı özetlemişti.

BM kararlarıyla bazı Avrupalı ülkelerin Filistin'i tanıma hamleleri de Siiyonistlerin uluslararası alandaki tecridini artırıyor.

Filistinlileşen küresel vicdanın isyanı en çok da Gazze'deki vahşetin suç ortağı ABD'yi zorluyor.

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Buna son olarakÇin- Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nda yaptığı Filistin çıkışı da eklendi.Gazze için bir barış konferansı çağrısında bulunan Çin Devlet Başkanı Şi, "kurulmasını destekliyoruz" açıklamasıyla ABD'nin Ortadoğu'daki hegemonyasına ağır bir diplomatik darbe indirdi.ve bir bütün olarakde Çin ile aynı düşüncede.Bu nedenle İsrail ile normalleşmeyi savunan ABD'nin bölgedeki en sadık müttefikleri bile Gazze'deki soykırımdan sonrayer almamaya özen gösteriyor.ABD'nin konvansiyonel ortakları çöküşe geçengöre değilbakarak pozisyon alıyor. Artık ABD, Avrupa ve İsrail'den çokgibi aktörlerin ne dediği ve ne yaptığı daha belirleyici konumda.

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Bu bağlamda Amerikan yönetimi, nükleer rüşvete ve güvenlik garantilerine rağmenhâlâ tamamen yanına çekebilmiş değil. Benzer şekilde ABD,yönelik devreye soktuğu sopa-havuç politikasından da artık eskisi gibi randıman alamıyor.Özellikle Türkiye'ninFilistin'in devletolarak tanınması sürecini daha da hızlandırırkenise soykırımcıların uluslararası kamuoyunayönelikdayalı bütünmanipülasyonlarını akamete uğratıyor.Hâsılı kelam bütün barbarlıklarına rağmen dünya ABD ve İsrail'ingörüyor.Bir bakıma 2011'de dönemin İsrail savunma bakanıdile getirdiği korkusu gerçekleşiyor.Barak,halinde İsrail'inile karşı karşıyakalıpuyarısında bulunmuştu. Ve bugerçekleşiyor. Hem de sadeceİsrail için değil onun suç ortağı ABD vegüdümündeki Avrupa için de...