Dünyanın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatıyla sonuçlanan helikopter kazasına kilitlendiği dönemde küresel statükonun kalemşörü Batılı analistler de beka derdine düşmüş durumda.

ABD liderliğinde üç ayrı cephede savaşan Atlantik bloku üç cephede de hezimeti yaşıyor. Ukrayna'da Rusya'ya karşı havlu atmak üzereler. Artık uzatmaları oynuyorlar. Çin'e karşı giriştikleri ekonomik savaşta da istediklerini elde edemediler.

Çin, Rusya ile kurduğu ittifak ile endüstriyel gücünü baltalayabilecek enerji kıtlığı riskini ortadan kaldırmanın yanında Moskova ile imzaladığı yeni stratejik anlaşmalar sayesinde yapay zekâ, siber güvenlik ve askeri alanlardaki Rus yüksek teknolojisine erişim imkânına da kavuştu.

Böylece sadece ekonomik alanda değil özellikle hipersonik füze teknolojisi alanında da dengeleri bozacak yeni bir fırsat kapısını araladı.

Bu askeri ve teknolojik fırsatlar Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde Atlantik ile giriştiği güç mücadelesinde Pekin'in jeopolitik üstünlüğünü daha da pekiştirmesini hızlandıracak gibi görünüyor.

***

ABD ve müttefiklerinin hezimet yaşadığı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik her tür barbarlığa başvuran İsrail ve suç ortağı ABD, istedikleri sonuca ulaşamadı. Gazze'deki soykırım katliamlarıylaplanlayanların projeleri akamete uğruyor.Çünkü Gazze'de battıkça batıyorlar.Filistin devletisüreci hızlanıyor.10 Mayıs'ta BM'deki oylamadabunu bir kez daha gördük.Filistin'in BM üyeliği için yapılan seçimde ABD ve İsrail dâhilhayır oyu verdi.Aralarındabulunduğukalırkenkullandı.ABD'nin bütün baskılarına rağmen Avrupalı müttefikleri İsrail'e destek vermedi. Sadeceİsrail'in yanında yer alarak Filistin'in BM üyeliğine karşı çıktı.

***

Bundan daha büyük birolabilir mi? Gazze saldırılarıbaşladıktan sonraFilistin'i devlet olaraktanıdı. Bunlara önceki gün dekatıldı. Sıradavar. Uluslararası CezaMahkemesi (UCM), Uluslararası AdaletDivanı (UAD) ve BMGK'nın soykırımcılarabaskısı artarken İsrail Güvenlik Konseyi bileve Gazze'dekistratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedikleriserzenişinde bulunuyor., bugün İsrail ile ilgili yeni kararını açıklayacak. İçeriden ve dışarıdan sıkışanartıyor.ABD'yi iç savaşa sürükleyen eski başkanlardan James Buchanan'a benzetenyazarları Mark Toth ile Jonathan Sweet,sözleriyle ülkelerinin üç ayrı cephede maruz kaldığı hezimeti hayıflanarak da olsa açıkça dile getirmişler.Sadece The Hill yazarları değilocak ayında yayımladığıbaşlıklı raporda daolduğunun altı çiziliyor.Hâsılı kelam hesap günü yaklaşıyor. ABD ve her tür destek verdiğizor bir gelecek bekliyor.