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BERCAN TUTAR
24 Mayıs 2024, Cuma BERCAN TUTAR

Hesap günü yaklaşıyor

Dünyanın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatıyla sonuçlanan helikopter kazasına kilitlendiği dönemde küresel statükonun kalemşörü Batılı analistler de beka derdine düşmüş durumda.
ABD liderliğinde üç ayrı cephede savaşan Atlantik bloku üç cephede de hezimeti yaşıyor. Ukrayna'da Rusya'ya karşı havlu atmak üzereler. Artık uzatmaları oynuyorlar. Çin'e karşı giriştikleri ekonomik savaşta da istediklerini elde edemediler.
Çin, Rusya ile kurduğu ittifak ile endüstriyel gücünü baltalayabilecek enerji kıtlığı riskini ortadan kaldırmanın yanında Moskova ile imzaladığı yeni stratejik anlaşmalar sayesinde yapay zekâ, siber güvenlik ve askeri alanlardaki Rus yüksek teknolojisine erişim imkânına da kavuştu.
Böylece sadece ekonomik alanda değil özellikle hipersonik füze teknolojisi alanında da dengeleri bozacak yeni bir fırsat kapısını araladı.
Bu askeri ve teknolojik fırsatlar Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde Atlantik ile giriştiği güç mücadelesinde Pekin'in jeopolitik üstünlüğünü daha da pekiştirmesini hızlandıracak gibi görünüyor.

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ABD ve müttefiklerinin hezimet yaşadığı üçüncü cephe ise Ortadoğu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik her tür barbarlığa başvuran İsrail ve suç ortağı ABD, istedikleri sonuca ulaşamadı. Gazze'deki soykırım katliamlarıyla Türkiye ve İran'ın bölgedeki hegemonyasını sarsmayı planlayanların projeleri akamete uğruyor.
Çünkü Gazze'de battıkça batıyorlar. Ne istedilerse tersi oluyor. Filistin devleti süreci hızlanıyor. ABD ve İsrail giderek yalnızlaşıyor. 10 Mayıs'ta BM'deki oylamada bunu bir kez daha gördük.
Filistin'in BM üyeliği için yapılan seçimde ABD ve İsrail dâhil sadece 13 ülke hayır oyu verdi.
Aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'nın bulunduğu 25 ülke çekimser kalırken 143 ülke ise evet oyu kullandı.
ABD'nin bütün baskılarına rağmen Avrupalı müttefikleri İsrail'e destek vermedi. Sadece Macaristan, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Palau, Arjantin ve Çekya İsrail'in yanında yer alarak Filistin'in BM üyeliğine karşı çıktı.

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Bundan daha büyük bir diplomatik hüsran olabilir mi? Gazze saldırıları başladıktan sonra Jamaika, Barbados, Trinidad ve Tobago Filistin'i devlet olarak tanıdı. Bunlara önceki gün de Norveç, İrlanda ve İspanya katıldı. Sırada Malta ve Slovenya var. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve BMGK'nın soykırımcılara baskısı artarken İsrail Güvenlik Konseyi bile Hamas'ı yenemedikleri ve Gazze'deki stratejik hedeflerinden hiçbirini gerçekleştiremedikleri serzenişinde bulunuyor.
Lahey'deki UAD, bugün İsrail ile ilgili yeni kararını açıklayacak. İçeriden ve dışarıdan sıkışan soykırımcıların paniği artıyor.
Joe Biden'ı ABD'yi iç savaşa sürükleyen eski başkanlardan James Buchanan'a benzeten The Hill yazarları Mark Toth ile Jonathan Sweet, "ABD ideolojik üçüncü dünya savaşını Rusya, Çin ve Hamas'a kaybediyor" sözleriyle ülkelerinin üç ayrı cephede maruz kaldığı hezimeti hayıflanarak da olsa açıkça dile getirmişler.
Sadece The Hill yazarları değil Kongre'nin ocak ayında yayımladığı "Büyük Güç Rekabeti" başlıklı raporda da ABD'nin hegemonik ölüm döşeğinde olduğunun altı çiziliyor.
Hâsılı kelam hesap günü yaklaşıyor. ABD ve her tür destek verdiği soykırımcı Siyonistleri zor bir gelecek bekliyor.

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