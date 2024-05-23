Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in 3 Aralık 1971'de Mısır'ın El Ahram gazetesinde yayımladığı 'Ölümsüz Gazze' adlı kısa yazısında bahsettiği "Gazze sürprizlerin anasıdır" ve "İsrail'in bitmeyen kâbusudur" şeklindeki öngörüsü gerçekleşiyor.
Siyonist dünyanın barbar saldırılarına karşı direnişin ve umudun sembolüne dönüşen Gazze, ortaya koyduğu sarsılmaz irade beyanıyla küresel emperyalist statükoyu temellerinden sarsıyor.
Nitekim Gazze direnişinden sonra Batı'yı esir alan emperyal Siyonist söylemden sonra Siyonistleşen dünyanın düzeni de çatırdamaya başladı. Bunun en somut göstergelerinden biri de Avrupa Birliği üyesi olan İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararıdır. Sırada Malta da var. Batı'daki Gazze çatlağı daha da derinleşecek gibi görünüyor.
Zira şimdiye kadar Filistin devletini çoğunluğu Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi Müslüman ülkelerle bağlantısızlara üye ülkeler tanımıştı. Artık Batılı ülkeler de Filistin'i tanıyor. 193 üyeli BM'de Filistin'i devlet olarak tanıyan ülke sayısı 140'a çıktı.
***
Fakat bundan daha önemlisi ABD'nin Siyonistlerin tekelindeki siyasi ve kamusal İsrail söyleminin yıkılmasıdır.
Columbia Üniversitesi
öğrencilerinin başlattığı Gazze yanlısı gösteriler, ülkenin ve dünyanın diğer kampüslerine de sıçrayarak Yahudi üstünlüğüne dayalı ırkçı ve soykırımcı İsrail garnizon devletinin söylem hâkimiyetini tuzla buz etti. Haliyle İsrail'deki engizisyon rejimiyle
birlikte sömürgeci Siyonazilerin Batılı küresel rejimi de sallanıyor.
Siyonist kurgu çöküyor. Bir bakıma İsrail'i korumak adına ABD ve Avrupalı Siyonaziler kendi kurdukları düzeni de baltalıyor.
Şu anki emperyal sistem BM sözleşmesinde ifadesini bulan iki temel ilkeye
dayanır. Birincisi 'güvenliğin bölünemezliği'
ilkesi. İkincisi de her ülkenin 'siyasi egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmeyeceği' ilkesi. Bu temel ilkeler BM ve NATO gibi uluslararası kurumlarla güvence altına alınmıştı.
Fakat şimdi ABD ve Avrupa başta BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların aldığı kararları tanımayarak kendi kurdukları düzenin ilkelerini ve uluslararası hukuku
ihlal ediyor.
***
Öyle anlaşılıyor ki Siyonistleşen dünya kendi içinde daha da bölünecek. Çünkü insan hakları, özgürlük ve demokrasi sakızını
ağzından düşürmeyen liberal Batı'nın soykırımcı ve vahşi yüzü ortaya çıktı, deşifre oldular.
Filistinlileşen dünya
her geçen gün büyüyor. Küresel vicdan
, emperyalist merkezin korku duvarlarını aştı. Şimdi sıra o duvarları yıkmaya geldi.
Bunu Siyonistlerin kendileri bile itiraf ediyor. Yahudi yazar Romy Leibler
, 21 Mayıs tarihli Jerusalem Post
gazetesindeki yazısında "Olympus Düştü: Amerika'nın süper güç olarak gerilemesi ve bunun İsrail için anlamı"
başlıklı yazısında barbar Siyonistlerin kapıldığı korkuyu kaleme almış.
Emperyal merkezin ve Siyonistlerin maruz kaldığı hezimeti
şöyle özetlemiş:
"Dünya düzeninin geleceği açısından riskler hayli yüksek. ABD, İsrail'in galip gelmesi için
elinden geleni yapmalı. Ne var ki filmlerdeki gibi günü kurtaracak bir kahraman
görünmüyor."
Ne kadar çırpınsalar da korkunun ecele
bir faydası olmayacak.
Yaklaşan sondan kurtulamayacaklar. Ölümsüz Gazze, Siyonistlere ve Batılı suç ortağı Siyonazilere mezar
olacak.