Filistin halkının direniş iradesi ve küresel vicdanın isyanı İsrail ve destekçisi Batılı soykırımcıların bütün planlarını tersyüz ediyor. Gazze'yi ilhak edip haritadan silmek isteyen Siyonistlerin şimdi kendileri yok olmaya doğru gidiyor.

Katliamcı İsrail ve destekçileri giderek yalnızlaşırken BM'deki son oylamadan da görüldüğü üzere dünyadan ezici bir destek alan Filistin ise devletleşmeye doğru ilerliyor. ABD ve Avrupa'nın şantajları artık işe yaramıyor. Dünya ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olduklarını bir kez daha ilan etti.

Küresel vicdan her yerde ayakta. Kampüslerdeki isyan bütün şiddet önlemlerine rağmen yayılıyor. Yönetici elit ideolojinin temel kalesi olan ABD'deki Columbia Üniversitesi, sömürgeci ve soykırımcı paradigmanın sürdürülmesi için hayati öneme sahipti.

Ne var ki ABD'nin kendi öğrencileri ve öğretim üyeleri dahi bu vahşi soykırıma isyan etti. Bu durum ABD genelindeki üniversite sisteminin geri kalanı üzerinde domino etkisine yol açtı. İsyan ateşi ABD'nin ardından Avrupa'ya da sıçradı.

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Korku duvarlarını yıkan vicdanlıinsanlar dünyanın her yerinde ve herplatformda tepkilerini göstererek çocuk vekadınları hunharca katledenkitleler halinde lanetliyor.Siyonistlerin, soykırımcı İsrail'inkarşı çıkanlarıile suçlama ve bastırma manipülasyonu artık deşifre oldu, işe yaramıyor ve istenilen itibarı görmüyor.Bir avuç Batılı ülke dışında İsrail'e destek veren yok. Onlar da artık Uluslararası Adalet Divanı (Lahey) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM)Siyonistlere silah yardımlarını bile kısmaya başladı. Zira çok sayıda ülkesoruşturulması için her günyeni çağrılar yapıyor, dosyalar hazırlıyor.İsrail ve destekçileri yalnızlaşırkenhaline geldi/geliyor.Bu tablo İsrail'in ana finansörü ABD için aslındademek.Rusya'ya karşı ağır bir askeri yenilgi alan soykırımcı Batı, Gazze 'de de İsrail'e destek vermekten dolayı ağır bir stratejik bedel ödüyor.

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Böyle bir jeopolitik tabloda Batı'nın eskiden olduğu gibi İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik soykırım ve işgal politikalarını savunması ve sürdürmesi artık imkânsızlaşıyor. Haliyle Filistin halkının kanı, toprağı, kültürü, emeği, tarihi ve geleceğini talan etmeye dayalıartık.Gazze bumerangı kültürel, siyasi, askeri ve ekonomik üstünlüğe dayalı Batılı hegemonyayı parçaladı.Kimse artık Batı'dan ve Siyonist barbarlardan korkmuyor.Çünkü ABD'nin 75 yıl önce temellerini attığı sömürü ve tahakküm mekanizmasının bir hükmü kalmadı.dahi kaybediyor.dibe vurmuş durumda. Sömürgeci küreselstatükonun bütünişlevsiz halde.İdeolojik, entelektüel, iktisadi, idari, sosyal, insani ve ahlaki temelleri sarsılançaktı.Vahşice katledip yok etmek istedikleri Gazze, bugün Siyonist soykırımcıların ve destekçisidönüşüyor.