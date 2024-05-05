Gazze'deki barbarlık karşısında dünya ve insanlık sınıfta kaldı. Dünyanın en büyük hapishanesi Gazze 7 ayda bu kez dünyanın en büyük mezarlığına dönüştü.

Ne var ki bu mezarlık Batılı Siyonazilerin de mezarlığı olacak.

Çünkü Gazze direnişi, dünyaya evrensel normlar diye dayatılan ve pazarlanan bütün o janjanlı Batılı değerlerin nasıl içi boş birer modern safsata olduğunu kanıtladı.

Geçenlerde sömürgeci Batılı anlayışın en ırkçı isimlerinden AB Dış Politika Şefi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell bile Gazze'yi "Hem on binlerce insan hem de insancıl hukukun en önemli ilkelerinin çoğu için bir mezarlık" diye nitelemek zorunda kaldı.

Nereden nereye? İsrail'in katliamları karşısında ırkçı Borrell dahi insafa gelmiş görünüyor. Çünkü İspanyol siyasetçi ve Sosyalist Parti üyesi olmasına rağmen içindeki faşist sese engel olamayan Borrell, 19 Ocak 2021'de "Avrupa bir bahçe ve dünyanın geri kalanının çoğu balta girmemiş bir ormandır" çıkışında bulunmuştu. Bu sözler o dönem büyük tepki çekmişti.

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Oysa Gazze'de gördük kibizzatBatı'nın kendisiymiş. Zira İsrail'in soykırımlarınaher tür desteği veren Batılı devletler,çıkardıklarıGazze'yedestek verenlere karşı adetabaşlatarak linç kampanyalarınıen üst aşamaya taşıdı.Bu yönüyle Gazze gerçeği, İslam dünyasının utanılacak acziyetini ortaya çıkarırken Batı'nın da sömürgeci, vahşi ve soykırımcı yüzünü bütün çıplaklığıyla ifşa ediyor.her açıdan birgörüyor. Bugün masum Gazze halkınınmaruz kaldığı vahşi katliamlar; insan hakları,ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğügibi değerlere dayalı Batılı liberal demokrasianlayışının maskesini düşürdü, altındakiGazze'deki direniş, 'liberal ve demokrat' geçinenaslında nasıl da birer vahşi Siyonist zihniyete sahip olduklarını görmemizi sağladı.Batılı hokkabazların dört asırdır inşa ettiği değerler dünyasını 7 ayda tuzla buz etti. Batılı özgürlük anlayışının bütün Siyonist foyasını ortaya çıkardı.

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