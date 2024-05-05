Gazze'deki barbarlık karşısında dünya ve insanlık sınıfta kaldı. Dünyanın en büyük hapishanesi Gazze 7 ayda bu kez dünyanın en büyük mezarlığına dönüştü.
Ne var ki bu mezarlık Batılı Siyonazilerin de mezarlığı olacak.
Çünkü Gazze direnişi, dünyaya evrensel normlar diye dayatılan ve pazarlanan bütün o janjanlı Batılı değerlerin nasıl içi boş birer modern safsata olduğunu kanıtladı.
Geçenlerde sömürgeci Batılı anlayışın en ırkçı isimlerinden AB Dış Politika Şefi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell bile Gazze'yi "Hem on binlerce insan hem de insancıl hukukun en önemli ilkelerinin çoğu için bir mezarlık" diye nitelemek zorunda kaldı.
Nereden nereye? İsrail'in katliamları karşısında ırkçı Borrell dahi insafa gelmiş görünüyor. Çünkü İspanyol siyasetçi ve Sosyalist Parti üyesi olmasına rağmen içindeki faşist sese engel olamayan Borrell, 19 Ocak 2021'de "Avrupa bir bahçe ve dünyanın geri kalanının çoğu balta girmemiş bir ormandır" çıkışında bulunmuştu. Bu sözler o dönem büyük tepki çekmişti.
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Oysa Gazze'de gördük ki asıl medeni olmayan vahşi ve barbar dünya
bizzat
Batı'nın kendisiymiş. Zira İsrail'in soykırımlarına
her tür desteği veren Batılı devletler,
çıkardıkları Siyonist yasalarla
Gazze'ye
destek verenlere karşı adeta küresel apartheid politikası
başlatarak linç kampanyalarını
en üst aşamaya taşıdı.
Bu yönüyle Gazze gerçeği, İslam dünyasının
utanılacak acziyetini ortaya çıkarırken Batı'nın da sömürgeci, vahşi ve soykırımcı yüzünü bütün çıplaklığıyla ifşa ediyor.
Küresel vicdana dönüşen Gazze
her açıdan bir turnusol kâğıdı işlevi
görüyor. Bugün masum Gazze halkının
maruz kaldığı vahşi katliamlar; insan hakları,
ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü
gibi değerlere dayalı Batılı liberal demokrasi
anlayışının maskesini düşürdü, altındaki barbar yüzü ortaya çıkardı.
Gazze'deki direniş, 'liberal ve demokrat' geçinen Batılı siyasilerle onların Doğu'daki devşirmelerinin
aslında nasıl da birer vahşi Siyonist zihniyete sahip olduklarını görmemizi sağladı. Gazze'deki masumlar ordusu
Batılı hokkabazların dört asırdır inşa ettiği değerler dünyasını 7 ayda tuzla buz etti. Batılı özgürlük anlayışının bütün Siyonist foyasını ortaya çıkardı.
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Bu bağlamda Batı dünyası
büyük bir ideolojik kırılma
yaşıyor.
Batılı halklar, ülkelerini idare eden siyasilerin katliamcı Siyonist zihniyetin kuklaları
olmasını hazmedemiyor.
İsrail ve Batı'nın suç ortaklığı artık karşılıklı yıkıma dönüşmüş
halde.
Batı, İsrail için bütün değerlerini ayaklar altına alırken İsrail'in Gazze'deki her katliamı ise Batı'daki anti-Siyonist öfkeyi
daha da büyütüyor. Batılı ülkelerin Filistin'e dair her sesi, protestoyu ve desteği Siyonist bir vahşetle linç etmesi ters tepiyor, bir bumerang gibi
dönüp onları vuruyor.
Batılı halklar daha önce Kongre Üyesi Paul Findley'in 1985 tarihli "They Dare to Speak Out"
adlı kitabında belgelenen ve siyaset bilimci John Mearsheimer ile Stephen Walt'un
2007 tarihli "İsrail Lobisi ve ABD Dış Politikası"
kitabıyla desteklenen gerçekleri yakından görmeye başladı.
Yani Batılı politikacıların nasıl Siyonist rejimin birer kuklası, yanaşması ve ideolojik aparatı olduğunu bütün çıplaklığıyla tecrübe ediyorlar. Dolayısıyla Gazze'deki direniş
ve ona destek veren küresel vicdan
sadece İsrail mitini
yıkmakla kalmayacak Batı'ya dayalı küresel statükoyu
da temellerinden sarsacaktır.