Gazze'de vahşi soykırıma özellikle vicdan ve insanlık sahibi Batılı halkların gösterdiği tepki İsrail ve ABD'nin bütün barbar planlarını altüst ediyor. Gazze'deki hunharca katliamlara en sert tepki Batılı ülkelerin sokak, meydan ve kampüslerinden yükseliyor. New York City'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolar aralarında Harvard, Yale ve UC Berkeley'in de bulunduğu ABD, Kanada, Avrupa ve Avustralya'daki 100'e yakın üniversite ve koleje yayıldı.

İsyan dalgasına karşı devreye sokulan sert önlemlere rağmen eylemci öğrencilere öğretim görevlileri ve işçiler de destek vermeye başladı. Ne yapsalar da direniş ruhunu teslim alamıyorlar. Çırpındıkça daha da batan İsrail ve suç ortağı ABD için çember her geçen gün daha da daralıyor.

Soykırıma açık destek nedeniyle ABD'nin kendi halkı başta olmak üzere Batılı halklar ve bazı devletler nezdindeki meşruiyeti neredeyse dibe vurmuş halde.

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Binyamin Netanyahu içinolasılığını gündemine aldığı kaydedilirkenABD'nin son yedi ay içindeBM'de İsrail adınaen sadık müttefikleri tarafından dahitepkilere yol açıyor. ÖrneğinFilistin'in BM'ye tam üyeliğikarar tasarısı öncesinde ABD, müttefiklerikararı veto etmeleri için baskı yaptı. Ancakbaskı işe yaramadı.Öte yandangibi ülkelerİsrail'e silah satışlarını askıya aldı. Buhamleler İsrail'i koşulsuz desteklemeninABD için bile artık taşınamayacak bir yükedönüşeceğini veolacağınıgösteriyor. Bir yandan dagibi ülkelerin İsrail nedeniyle ABD'ye gösterdiğitepkinin siyasi çatışmalara evrilmeriski giderek artıyor.Bu çatışmalar hâlihazırda İsrail ile herhangi bir diplomatik ve ekonomik ilişkisi bulunmayangibi güçleri de ABD'den uzaklaştırıp birbirlerine fazla yakınlaştıracaktır.

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İvme oluştuğundave soykırımcılara karşıdaha dirençli bir tutum sergileyebileceklerdir. Bu da ABD ve İsrail'in bu ülkeleriimkânsız hale getirecektir. Momentumşekilde daha da artabilir. Dolayısıyla ABD'ningibi birinci halkadaki müttefikleriyle desorunları derinleşecektir.Bu eğilimkaymasını hızlandıracaktır. Tarih boyunca imparatorluklar yükselmiş ve sonra da yıkılmıştır. Amerikalı yöneticilerin tarihin bu kuralına uyum sağlamaları veakıllıca olacaktır. Bu bağlamda İsrail'in soykırımlarına her türlü desteği verenYa Britanya'nın 1945'ten bu yana aşamalı olarak yaptığı gibiya da kaçınılmaz felaketle yüzleşmek. Kuşku yok kiİsrail ve ABD'yi dize getirecektir.