Gazze'de vahşi soykırıma özellikle vicdan ve insanlık sahibi Batılı halkların gösterdiği tepki İsrail ve ABD'nin bütün barbar planlarını altüst ediyor. Gazze'deki hunharca katliamlara en sert tepki Batılı ülkelerin sokak, meydan ve kampüslerinden yükseliyor. New York City'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolar aralarında Harvard, Yale ve UC Berkeley'in de bulunduğu ABD, Kanada, Avrupa ve Avustralya'daki 100'e yakın üniversite ve koleje yayıldı.
İsyan dalgasına karşı devreye sokulan sert önlemlere rağmen eylemci öğrencilere öğretim görevlileri ve işçiler de destek vermeye başladı. Ne yapsalar da direniş ruhunu teslim alamıyorlar. Çırpındıkça daha da batan İsrail ve suç ortağı ABD için çember her geçen gün daha da daralıyor.
Soykırıma açık destek nedeniyle ABD'nin kendi halkı başta olmak üzere Batılı halklar ve bazı devletler nezdindeki meşruiyeti neredeyse dibe vurmuş halde.
***Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu için yakalama emri çıkarma olasılığını gündemine aldığı kaydedilirken ABD'nin son yedi ay içinde BM'de İsrail adına dört veto kararı vermesi en sadık müttefikleri tarafından dahi tepkilere yol açıyor. Örneğin 19 Nisan 2024'teki Filistin'in BM'ye tam üyeliği karar tasarısı öncesinde ABD, müttefikleri Ekvador, Japonya ve Güney Kore'ye kararı veto etmeleri için baskı yaptı. Ancak baskı işe yaramadı.
***İvme oluştuğunda küçük güçler de bir araya gelecek ve soykırımcılara karşı daha dirençli bir tutum sergileyebileceklerdir. Bu da ABD ve İsrail'in bu ülkeleri toptan hedef seçmesini imkânsız hale getirecektir. Momentum Küresel Güney'i kapsayacak şekilde daha da artabilir. Dolayısıyla ABD'nin Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi birinci halkadaki müttefikleriyle de sorunları derinleşecektir.