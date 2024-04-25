Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkemizde adeta felekten üç gün çaldı. Ülkesinin Sayın Erdoğan'dan esirgediği demokrasinin nimetlerinden buradayken doyasıya yararlandı. Umarız biraz mahcubiyet hissetmiştir. Zira Almanya, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Sayın Erdoğan'ın Berlin'deki Türk vatandaşlarına telekonferansla dahi konuşmasına izin vermeyen bir sicile sahip.

Demokrasi, halkın iradesi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve özgürlük denince mangalda kül bırakmayan Almanya, bu tavrıyla bütün diplomatik teamülleri ayaklar altına alarak darbecilere karşı destansı bir direniş göstermiş bir halkın liderine adeta diktatör muamelesi yapma küstahlığında bulunmuştu. Steinmeier bu skandal yaşandığında Dışişleri Bakanı'ydı. Bir yıl sonra Mart 2017'de Steinmeier Cumhurbaşkanı oldu. O yıl temmuz ayında Almanya nasıl çirkin bir demokrasi anlayışına sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Almanya 6 Temmuz 2017'de Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına hitap etmesine yine engel oldu.

***

Bu kadar mı? Elbet değil. Almanya'nın ve o dönem Cumhurbaşkanı olan Steinmeier'in suç dosyası hayli kabarık. Son çirkinlik akıllara durgunluk veren cinstendi.arasında Sayın Erdoğan'ın Berlin ziyareti gerçekleşecekti. Fakat ziyaretten önce akıllara durgunluk verenyaşandı.Ziyaret daha başlamadanArdından,Erdoğan'ın Berlin'de tek başına Türklerlebir araya gelmesi engellendi. Bunun üzerineErdoğan'ın programı üçüncü kezdeğişti. Son olarak Erdoğan, Berlin'dekiünlülerin oteli Adlon'da Türk işadamları veTürk kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmakararı aldı. 27 Eylül 2018'de öğlen yapılacakve akşama kadar sürecek görüşmeyiengellemek için bu kezdevreye sokulduSayın Erdoğan'ın konuşmasına izin vermeyen 'demokratik Almanya' aynıve HDP'li siyasilerin

***

Dünya eminiz ki böylesinegörmemiştir.Üstelik Alman medyasınınde unutmayalım.En hafifi 'şeklindeydi.Sadece birkaç yerde Gazze'dekisoykırıma verdiği destekten dolayı haklı olarakprotesto edildi.Belediye başkanları, eski cumhurbaşkanları,muhalif siyasiler, tanınmıştarihçiler, eski diplomatlar ve farklı kesimdensivil kurum temsilcileriyle buluşmalargerçekleştirdi. Etkinliklere katıldı, açılışlaryaptı. Yanında getirdiği Berlinli döner ustasıArif Keleş ilebile düzenledi.Depremzedelerle ilgili projeleri inceledi.Orada da resmi ve sivil yetkililerle görüştü.Kalabalıkbir heyetle Anıtkabir'e çelenk koydu. CHPGenel Başkanıve AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanıbuluştu.Son olarak da SayınErdoğan ile bir araya geldi.Normal, diplomatik, makul ve demokratik olan hangisi? Yabancı bir lider gittiği ülkede gönül rahatlığıyla dolaşabilmeli.Türkiye bu demokrasi dersiyleda verdi aynı zamanda. Umarız anlamışlardır.