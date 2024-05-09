Dünyanın her yerinde insanlar hayat pahalılığı ve durdurulamayan 'enflasyon canavarı' ile mücadele ediyor. Venezuela'da enflasyon oranı yüzde 360, Arjantin'de yüzde 160, Türkiye'de 2023 sonunda yüzde 648 ve İran'da ise yüzde 58 civarında gerçekleşti.

Avrupa'da Euro'nun enflasyonu bir yıl önce yüzde 10'un üzerindeyken daha yeni yeni yüzde 3 civarına düştü. Kanada ve ABD'de de enflasyon yüzde 3.5 düzeylerinde. Batı'daki yüksek enflasyonun düşük büyüme ile birleştiğinde stagflasyona yol açma riski hâlâ çok yüksek.

Enflasyon dizginlense de yol açtığı sosyo-ekonomik sorunlar uzun vadeli oluyor. Çünkü ülkemizde de yakından şahit olduğumuz üzere insanların kazançlarının ve tasarruflarının değeri ciddi biçimde ve muhtemelen kalıcı olarak erozyona uğruyor.

Reel kazancın azalması özellikle de maaşlarının daha yüksek bir yüzdesini gıda ve konut gibi enflasyondan orantısız bir şekilde etkilenen mallara harcayan sabit gelirli aileler için büyük acılara neden oluyor.

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Zira enflasyona karşısabitgelirli çalışanlar ve emeklilerdir.Çünkü malların ve hizmetlerindeğeri arttığındaSabit gelirlilerin enflasyona karşıYa devletin ya da şirket sahiplerinin yapacağı maaş artışına mahkûmlar. Bu bağlamdaaslında kendi gelirini düzenleme yetkisi elinde olmayanBir bakıma bazı kesimlerin çıkarları için savunmasız konumdaki sabit gelirliyi enflasyon canavarına kurban ettiği bir süreci yaşıyoruz. Bununhunharca katletmesinden bir farkı yok. Biridiğeri de savunmasız kesimlereBu yönüyle enflasyon sadece günümüzde değilolarak görülmüştür. Nitekim 9. Cumhurbaşkanı1991'deki ünlü konuşmasında işaret ettiği gibi "Enflasyon sadece pahalılık olayı değildir...."

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kitabının yazarıde "Herbüyük enflasyonda hemkamusal hem de özel ahlaktaçarpıcı bir düşüş olur" der.Zirasöz konusudur. Herenflasyondavardır. Artan fiyatlarlabirlikte geleceğe dairbelirsizlik de artar. Bu belirsizlikfuhuş, hırsızlık, cinayetve şans oyunları gibi her türsefaleti besler.deenflasyonunahlaki ve insani değerleriyozlaştırdığına dikkat çeker.'nin2004'teki araştırmasında dahad safhaya taşıdığının altıçiziliyor. Araştırmayı yapanakademisyenler "yolsuzluk ve enflasyondeğişkenliği arasında pozitifbir ilişki olduğunu belgeliyoruz"sonucuna varıyor.dönemindekihiper enflasyonun nasıl siyasive ahlaki krizlere yol açtığınısadece Alman halkı değilbütün dünya çok yakındantecrübe etti.Benzer şekilde çoğu uzman dasürecinde halkın maruz kaldığı enflasyonun yol açtığı ahlaki ve siyasi çöküntülerin ülkeyi tiranlığa sürüklediğinde hemfikirdir. Ünlü tarihçi, Fransa'daki tiranlığın enflasyonist politikaların bir sonucu olduğunu savunur.Dolayısıyla tarihte olduğu gibi günümüzde deher kötülük, zorbalık, yolsuzluk ile ahlaki ve siyasi çöküntünün temel kaynağı olmaya devam ediyor.