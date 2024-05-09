Dünyanın her yerinde insanlar hayat pahalılığı ve durdurulamayan 'enflasyon canavarı' ile mücadele ediyor. Venezuela'da enflasyon oranı yüzde 360, Arjantin'de yüzde 160, Türkiye'de 2023 sonunda yüzde 648 ve İran'da ise yüzde 58 civarında gerçekleşti.
Avrupa'da Euro'nun enflasyonu bir yıl önce yüzde 10'un üzerindeyken daha yeni yeni yüzde 3 civarına düştü. Kanada ve ABD'de de enflasyon yüzde 3.5 düzeylerinde. Batı'daki yüksek enflasyonun düşük büyüme ile birleştiğinde stagflasyona yol açma riski hâlâ çok yüksek.
Enflasyon dizginlense de yol açtığı sosyo-ekonomik sorunlar uzun vadeli oluyor. Çünkü ülkemizde de yakından şahit olduğumuz üzere insanların kazançlarının ve tasarruflarının değeri ciddi biçimde ve muhtemelen kalıcı olarak erozyona uğruyor.
Reel kazancın azalması özellikle de maaşlarının daha yüksek bir yüzdesini gıda ve konut gibi enflasyondan orantısız bir şekilde etkilenen mallara harcayan sabit gelirli aileler için büyük acılara neden oluyor.
***
Zira enflasyona karşı en savunmasız kesim
sabit
gelirli çalışanlar ve emeklilerdir.
Çünkü malların ve hizmetlerin
değeri arttığında devlet yükselen fiyatlara göre vergilerini artırabiliyor
. Esnaf ve sanayici de sattığı mallara ayarlama yaparak enflasyona karşı kendini koruyabiliyor.
Sabit gelirlilerin enflasyona karşı maaşlarına zam yapma imkânları yok.
Ya devletin ya da şirket sahiplerinin yapacağı maaş artışına mahkûmlar. Bu bağlamda her ekonomik kriz
aslında kendi gelirini düzenleme yetkisi elinde olmayan bir sabit gelirliler krizidir.
Bir bakıma bazı kesimlerin çıkarları için savunmasız konumdaki sabit gelirliyi enflasyon canavarına kurban ettiği bir süreci yaşıyoruz. Bunun İsrail'in silahsız ve savunmasız Gazzellileri
hunharca katletmesinden bir farkı yok. Biri devlet terörüyse
diğeri de savunmasız kesimlere yönelik ekonomik terördür.
Bu yönüyle enflasyon sadece günümüzde değil geçmişte de ahlaki ve siyasi bir kriz
olarak görülmüştür. Nitekim 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in
1991'deki ünlü konuşmasında işaret ettiği gibi "Enflasyon sadece pahalılık olayı değildir. Esas enflasyon devletleri yıkan, milletleri ve ahlakı bozan bir olaydır
..."
***
'Economics in One Lesson'
kitabının yazarı Henry Hazlitt
de "Her
büyük enflasyonda hem
kamusal hem de özel ahlakta
çarpıcı bir düşüş olur" der.
Zira enflasyon ile yolsuzluk arasında doğrusal bir ilişki
söz konusudur. Her
enflasyonda fiyat manipülasyonlarıyla büyüyen sınıflar
vardır. Artan fiyatlarla
birlikte geleceğe dair
belirsizlik de artar. Bu belirsizlik
fuhuş, hırsızlık, cinayet
ve şans oyunları gibi her tür
sefaleti besler.
Jonathan Haidt
de 'Ahlaki Temeller Teorisi'nde
enflasyonun
ahlaki ve insani değerleri
yozlaştırdığına dikkat çeker. Harvard Üniversitesi
'nin
2004'teki araştırmasında da yüksek enflasyonun siyasi sınıflardaki yolsuzluğu
had safhaya taşıdığının altı
çiziliyor. Araştırmayı yapan
akademisyenler "75 ülkeden oluşan bir örneklemde
yolsuzluk ve enflasyon
değişkenliği arasında pozitif
bir ilişki olduğunu belgeliyoruz"
sonucuna varıyor.
Weimar Almanya'sı (1918-1933)
dönemindeki
hiper enflasyonun nasıl siyasi
ve ahlaki krizlere yol açtığını
sadece Alman halkı değil
bütün dünya çok yakından
tecrübe etti.
Benzer şekilde çoğu uzman da Fransız Devrimi
sürecinde halkın maruz kaldığı enflasyonun yol açtığı ahlaki ve siyasi çöküntülerin ülkeyi tiranlığa sürüklediğinde hemfikirdir. Ünlü tarihçi Andrew Dickson White
, Fransa'daki tiranlığın enflasyonist politikaların bir sonucu olduğunu savunur.
Dolayısıyla tarihte olduğu gibi günümüzde de enflasyon yani hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı
her kötülük, zorbalık, yolsuzluk ile ahlaki ve siyasi çöküntünün temel kaynağı olmaya devam ediyor.