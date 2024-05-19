ABD ve Avrupa'nın inşa ettiği Atlantik sisteminin savunucuları, Çin ile Rusya arasında giderek derinleşen ittifak stratejisini 'uğursuz gelecek' diye niteliyor. Bir bakıma Batı'nın kâbusu gerçekleşiyor.

Zira ABD, Rusya ile Çin arasındaki her yakınlaşmayı bir beka sorunu olarak görüyor.

II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD, güç dengesi adını verdiği stratejiyle büyük güçlerin kendisine karşı ittifak yapmasını hep engelledi.

Fakat şimdi ABD kadim stratejisinden artık istediği randımanı alamıyor. Çin ve Rusya, özellikle de Ukrayna cephesinde büyük güç ittifakını yeniden kurdu.

Bu jeopolitik gerçekliğin bütün ağırlığını hissettirdiği Ukrayna savaşı bu nedenle küresel güç dağılımında mevcut dünya düzenini yeniden tanımlayan ve dönüştüren bütün dinamikleri tetiklemeye başladı.

Haliyle dünyamız Çin-Rusya ittifakının, ABD'nin Avrupa ve Asya'da inşa ettiği statükoyu altüst edeceği bir döneme giriyor.

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Önümüzdeki süreçte küresel arenadakiartık Çin-Rusya ekseni olacak.Bu ittifakın mahiyetideğildünyanın diğer bölgelerindeki dengeleride derinden etkileyecektir.Kremlin önceliğini Avrupa'nın büyük güç ilişkileriniyeniden kurmaya verirken Pekin ise küresel düzenin temel yapısını dönüştürmeye çalışıyor.Bu bağlamda iki aktöründünya çapındakisona erdirmeye odaklanmış durumda.Buher iki taraf da kazanıyor.Nitekim Çin ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler, Batı'nın Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'ya uyguladığıardından daha da derinleşti.İki ülkenin ticaret cirosu2021'dekırılan 147 milyar dolarlık rekoru geridebıraktı. Aralık 2023'te iseulaştı. Bir önceki yıla göreyüzde 26.3 artışa karşılık gelen bu oran ikiülkenin deHer iki ülkeninfayda sağladığı bu ticaretteRusya enerji, yüksek askeri teknoloji vebilişim sektöründeki ürünlerini ihraç ederkenÇin de Rusya'ya ihtiyacı olanve otomobilleri gönderiyor.

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Çinli firmalar ayrıca Rusya'danişe alıp Rusgirişimlerinide birer birer satın alıyor.Rusya'nın askeri üstünlüğü daha çok Çin'inaçığını kapatmaya hizmet ediyor.Çin ve Rusya arasındaki bu uyum, karşılıklı çıkarlara göre şekillenenilgili. Bu sinerji olmasaydı Rusya'nın Batı'nın ekonomik yaptırımlarına göğüs germesi sancılı olurdu.Ancak iki ülkeninBatı'nın ekonomik yaptırımlarını işlevsizleştirdi. Bugün, Ukrayna'ya gönderecekmühimmat bulamazken Çin elindekibüyük kısmınıiçin Rusya'ya gönderiyor.Dolaysıyla Çin-Rusya ittifakı hem Batı'ya dayalıhem dederinden sarsıyor.Bunun bir sonraki halkası iseolacaktır. Nitekim dünyadakiaktörler bu değişime göre daha şimdidenpozisyon alıyor. Çoğunluk güç kaybedenyatırım yapıyor.İşte burada Türkiye'nin alacağı pozisyon hem ülkemizin hem degeleceği için kritik bir önem arz ediyor.yapmadan dengeyi iyi kurmak lazım. Yoksa bir yüzyılı daha kaybedebiliriz.