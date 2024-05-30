Gazze'ye baktığımızda yıkım, enkaz, acı, ölüm, açlık ve yokluktan başka bir şey görmüyoruz. Oysa asıl yıkılan ve çöken Batı'nın siyasi paradigması ve o paradigmanın dünyaya evrensel diye pazarladığı değerleridir.
Çünkü takım elbiseler içindeki kravatlı Batılı liderlerin sadizm ve psikopatlıkta en az Siyonist Gazze Kasabı Netanyahu kadar kan emici vampirler olduğu bir kez daha kanıtlandı.
Bu anlamda Gazze, Siyonistlere ve Siyonistleşen dünyaya mezar olacak. Bu akıbetten kurtulamayacaklar. Zira Batı'nın hukuka ve insani erdemlere göre inşa ettiğini söylediği sözde uluslararası düzenin sömürgeci ve soykırımcı içyüzü Gazze'de deşifre oldu.
Bebek, çocuk ve kadınları sistematik şekilde yok eden bu barbarlığın Gazze'den sonra ayakta kalması artık imkânsız.
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Zaten İsrail'e karşı yükselen küresel infial
de buna işaret ediyor. Batılı halklar bile bu zulme isyan ediyor. İnsanların yüreği artık bu vahşeti kaldıramıyor.
Kuşku yok ki Siyonistleşen dünyaya karşı Filistinlileşen dünya kazanacak. İnsanlık kazanacak.
İsrail ve destekçisi Batı'ya yönelik artan küresel kuşatma
her geçen gün daha da güçleniyor. Filistinlileşen küresel vicdan
, soykırımcıların inşa ettiği bütün korku duvarlarını
dalgalar halinde aşıyor. Sıra o korku duvarlarının yıkılmasına geldi.
Artık foyaları ortaya çıktı. İsrail ve suç ortağı Batılı Siyonazilerin nasıl birer ırkçı, Nazist, faşist ve sömürgeci olduklarını bütün dünya Gazze sayesinde
yeniden gördü. Çünkü hiç değişmediler. Örneğin 1917'deki Balfour Deklarasyonu
ile İsrail'in kurulmasının önünü açan Lord Balfour
, dört dörtlük bir kolonyalist ve soykırımcıydı.
I. Dünya Savaşı'nın yıkıntılarından yeni bir dünya düzeni
inşa etmeyi amaçlayan 1919 Paris Barış Konferansı'nda
Japonya'nın Milletler Cemiyeti'nin
antlaşmasına "Ulusların eşitliği yanında her ülkede yaşayan tüm yabancı vatandaşların da eşitliği kabul edilmeli" önerisine ilk karşı çıkan Batılı siyasetçi Filistinlilerin vatanını Yahudilere peşkeş çeken
Lord Balfour'du.
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Japonya'nın 'Her ulus gibi her vatandaş da eşit olmalı' teklifi karşısında şoke olan Batılı siyasilerden Avustralya
Başbakanı Billy Hughes
, bu önerinin kabulü halinde 'Beyaz Avustralya'nın
bir geleceğinin olmayacağını savundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı olarak konferansa katılan Lord Balfour
ise tüm insanların eşit yaratıldığı fikrini
tuhaf bulduğunu ve buna inanmadığını şu sözlerle açıklamıştı: "Orta Afrika
'daki bir adamın bir Avrupalıyla eşit olduğunu söylemek pek mümkün değil."
İşte dünyayı hâlâ bu Siyonazi zihniyete sahip olanların torunları
yönetiyor.
Bunların kurduğu terör devleti İsrail
, insanlığın bütün
değerlerine meydan okuyor.
Fakat artık tamamen deşifre oldular. Eskilerin dediği gibi dünya devran devrandır.
Gazze ile birlikte Batılı Siyonazilerin ve Siyonist İsrail'in soykırımcı ve sömürgeci barbarlığa dayalı terör devranı
da er veya geç sona erecek.
İşledikleri insanlık suçlarından dolayı hepsi hesap verecek. Yükselen küresel isyan
bunun göstergesi...