Dünya değişiyor hatta tersine dönüyor. Bunun en büyük kanıtı da Gazze'de 8 aydır barbar katliamlarını sürdüren İsrail ile en büyük destekçisi ABD'ye yönelik artan küresel kuşatma.

BM başta olmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in soykırımlarına karşı alınan kararlar, Siyonist ezberleri bozuyor.

Eğer ABD'nin hükmettiği eski tek kutuplu dünya olsaydı buna benzer adımların atılması mümkün ol(a)mazdı. Yavaş da olsa küresel vicdanın isyanı ile hak ve adalet arayışı karşılık buluyor.

Giderek yalnızlaşan İsrail ve soykırımcı destekçileri artık eskisi gibi at oynatamıyor.

Bunu daha yeni yeni anlamaya başladılar. Bu yüzden kapıldıkları korku daha da histerikleşiyor.

Öyle ki bazı Batılı ülkeler dahi İsrail'in yakasına yapışıyor. Filistinlileşen dünya Gazze'de hunharca katledilen masum bebek, çocuk ve kadınların hesabını İsrail'den sormaya bu kez kararlı görünüyor. En büyük destekçileri bile artık İsrail ile aralarına mesafe koymaya başladı.

Zira dünya artık "İstediğimiz soykırımı yaparız, bizi kimse yargılayamaz" dedikleri dünya değil. Ne yapsalar da Filistin'i tanıyan ülkelerin önünü kesemiyorlar.

Batı'da ve dünyanın dört bir yanında sokak ve kampüsleri protestolarıyla inleten milyonların sesini kısamıyorlar.

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Busoykırımcılarışoke ediyor. 10 Mayıs'taFilistin'in üyeliğininezici çoğunlukla kabul edilmesi,UCM ve UAD'de alınan İsrail karşıtıkararlar ilebaşını çektiği Avrupa'daFilistin'in devlet olarak tanınmasırüzgârı, soykırımcı Siyonistleri çıldırtıyor.David Brinn, BM'deki oylamayıdiye yorumlamış. Çünkü Siyonist havsala, Batılı ülkelerin Filistin'i tanımasını hazmedemiyor.UCM'ningörüp hepsi hakkındaaynı anda tutuklama emritalep etmesi, Siyonistleri deliyedöndürüyor. Çünkü onlara göreFilistinlilerYargılanmadan yok edilmesi gereken zararlı böcekler.Kendileri iseHer tür hukukun üstündelerve dokunulmazlar. Nasıl olur da birmahkeme onları yargılama cüretigösterir? Filistinli liderleri, İsrail'insiyasileriyleyerleştirir? Nasıl olur da 'terörörgütü' Hamas ve İsrail'i aynı kefeyekoyarlar?Oysa bu uluslararası mahkemeler şimdiye kadar onların hizmetindeki birerAncak dünya dönüşüyor, güvendikleri bütünHâsılı kelam, soykırımcılar için yolun sonu göründü. Bu saatten sonra önlerinde sadece iki tercih var.ya tıpkıuğrayan canlılar gibi şu ankiayak uyduracak ya da yok olup gidecek. Üçüncü bir seçenek yok, artık muhal.