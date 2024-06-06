Gazze'de batağa saplanan soykırımcı Siyonistler ve suç ortağı Batılı Siyonaziler çırpındıkça daha da batıyor. Kafa kafaya veren Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden çıkış için çareyi yok etmek istedikleri Hamas'a yeni bir ateşkes önerisi sunmakta buldu.
Dolayısıyla 'Gazze Kasabı' ile 'Soykırımcı Joe'nun ateşkes önerisi nereden bakırsa bakılsın hem tarihi bir ironiye hem reelpolitik bir hezimete hem de akıl almaz bir düzenbazlığa işaret ediyor.
Zira Netanyahu'nun hazırladığı fakat kabine ortaklarının korkusuyla Biden'ın ağzından uluslararası kamuoyuna duyurduğu üç aşamalı ateşkes önerisi, Gazze'de yıkmak için sekiz aydır her tür barbarlığa ve vahşete başvurdukları statükoyu yeniden inşa etmeyi planlıyor.
Öneriye olumlu ama ihtiyatlı bir yanıt veren Hamas, kalıcı ateşkes ve sürekli insani yardım güvencesi karşılığında harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.
Ateşkes önerisi ilk olarak altı haftalık bir çatışmasızlık halini; ardından Filistinli mahkûmlar karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasını ve üçüncü aşamada ise düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması ve İsrail'in harabeye çevirdiği Gazze'nin yeniden yapılanmasını içeriyor.
***İsrail ve ABD'nin bu geri dönüşünün ve hezimeti kabul etmelerinin arkasında birçok faktör var. Örneğin Netanyahu sadece rehinelerin aileleri ve İsrail kamuoyunun değil aynı zamanda ABD'nin de artan baskısıyla karşı karşıya. 'Soykırımcı Joe' da hem kendi kamuoyunun hem de yükselen küresel tepkinin markajı altında.
***Görüldüğü üzere 'Soykırımcı Joe' ile 'Gazze Kasabı' fena halde sıkışmış durumda. Biden'ı zorlu bir seçim bekliyor.