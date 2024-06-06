Gazze'de batağa saplanan soykırımcı Siyonistler ve suç ortağı Batılı Siyonaziler çırpındıkça daha da batıyor. Kafa kafaya veren Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden çıkış için çareyi yok etmek istedikleri Hamas'a yeni bir ateşkes önerisi sunmakta buldu.

Dolayısıyla 'Gazze Kasabı' ile 'Soykırımcı Joe'nun ateşkes önerisi nereden bakırsa bakılsın hem tarihi bir ironiye hem reelpolitik bir hezimete hem de akıl almaz bir düzenbazlığa işaret ediyor.

Zira Netanyahu'nun hazırladığı fakat kabine ortaklarının korkusuyla Biden'ın ağzından uluslararası kamuoyuna duyurduğu üç aşamalı ateşkes önerisi, Gazze'de yıkmak için sekiz aydır her tür barbarlığa ve vahşete başvurdukları statükoyu yeniden inşa etmeyi planlıyor.

Öneriye olumlu ama ihtiyatlı bir yanıt veren Hamas, kalıcı ateşkes ve sürekli insani yardım güvencesi karşılığında harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Ateşkes önerisi ilk olarak altı haftalık bir çatışmasızlık halini; ardından Filistinli mahkûmlar karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasını ve üçüncü aşamada ise düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulması ve İsrail'in harabeye çevirdiği Gazze'nin yeniden yapılanmasını içeriyor.

***

İsrail ve ABD'nin bu geri dönüşünün ve hezimeti kabul etmelerinin arkasında birçok faktör var. Örneğin Netanyahu sadeceve İsrail kamuoyunun değil aynı zamandakarşı karşıya. 'Soykırımcı Joe' da hem kendi kamuoyunun hem demarkajı altında.Netanyahu ve Biden ayrıcaüç ayrı planlamada dabüyük bir çıkmaz yaşıyor. İlk seçenek, çekildiktensonra Gazze'nin yönetimini Arap ülkelerindenoluşan bir idareye teslim etmekti.Ancak yeniden yapılanmayı finanse edeceğine inanılan, İsrail'in Gazze'deki 2.4 milyon Filistinli üzerindekolaylaştıracak bu kirli plana katılmaya karşı., Gazze'yi askeri olarak işgal etmekti. Buna da Savunma Bakanıgibi isimler askeri açıdan karşı. Gallant görevde olduğu sürece bu ihtimali reddedeceğini açıkladı.Hamas yerine Filistin Yönetimi'ne teslim etmekti Gazze'yi. Ancak Filistinlilerin gözündeve İsrail'in taşeronu bir kurum.

***

Görüldüğü üzere 'Soykırımcı Joe' ile 'Gazze Kasabı' fena halde sıkışmış durumda.bekliyor.Netanyahu ise uluslararası mahkemeler tarafındaniçinde. Üstelik hükümet düşerse ülkesinde de yargılanıpvar. İkisi için de tek kurtuluş yolu ateşkes. Bu nedenle yok etmek istedikleri Hamas ile el sıkışmak zorunda kalıyorlar.Fakat iki düzenbazın asıl amacı yineetmek. Çözüm yerineişgali yani Filistin'in özgür olmasını engelleyecekkaldığıyerden sürdürmek.Ancak bukirli hesapları yine tutmayacak. TıpkıGazze planlarının ters tepmesi gibida birbumerang gibi ters tepecektir.