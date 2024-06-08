Küresel güç mücadelesinde ABD ve Rusya ile Çin'in oluşturduğu revizyonist eksenin hayli gerisine düşen ve jeopolitik olarak artık 'kayıp kıta' diye nitelenen Avrupa'da birlik üyesi 27 ülkede 4 gün sürecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri önceki gün Hollanda'da start aldı.

Hollanda'nın ardından dün İrlanda, Çekya ve Estonya'da AP seçimleri için oy kullanıldı. Bugün de İtalya, Malta, Slovakya ve Letonya'da seçmenler sandığa gidecek.

Yarın ise 21 üye ülke aynı gün Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği için oy kullanacak. 720 üyeli Avrupa Parlamentosu'nda nüfuslarına göre en çok vekil çıkaran ilk 5 ülke sırasıyla 96 ile Almanya, 81 ile Fransa, 76 ile İtalya, 61 ile İspanya, 53 ile Polonya'dan oluşuyor.

Siyasetçiler seçimlerin istatistiki sonuçlarına ağırlık verirken Avrupalı halklar ise bu seçimleri, işlevsiz siyasi sınıflar ve ABD hegemonyası ile hesaplaşma fırsatı olarak görüyor. Çünkü dünyanın en müreffeh ve demokratik toplumları olarak bilinen Avrupalılar artık onlara bu hayat standardını veren eski jeopolitik sömürge imkânlarını kaybediyor.

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durumda.Yöneticiler ulusal ve ekonomikçıkarları yerine ABD'nindışarıdan dayattığı politikalaragöre hareket ediyor.Örneğin, ABD'ninkapsamında dayattığıtalepleri dünyanın en gelişmişmodern toplumları sayılanAvrupalıları yenidenzorluyor.Bu nedenle yaklaşıksandıklabuluşturacak seçimler,sahne olacak.Haliyle büyük aktörlerinde gözü küresel güç haritalarınıdeğiştirme potansiyelitaşıyankilitlenmişdurumda.Zira Avrupa'daki statüko karşıtısosyal demokrat ve liberal eğilimlisarsması bekleniyor.

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Anketler seçimlerde Avrupa'nın aşırı sağcı popülist partilerinin büyük zaferler kazanacağını öngörüyor. Bu nedenleneredeyse kesin gözüyle bakılıyor.Çünkü Avrupa'nın sözde liberal ve demokratik değerlerden uzaklaşıpbir sürpriz değil. Zaten Avrupa'nın özü böyleydi, buydu. Sadecekıtadaki iç sorunlar bu faşist içyüzün ortaya çıkmasını daha da hızlandırdı.Öyle görünüyor ki bu son seçimlere damga vurması beklenen düzen karşıtı popülist ve ırkçı ruhbiraz daha yaklaştıracak. Avrupa'daki bu köklü değişim kuşku yok kida etkisini gösterecektir. Unutmamak gerekir ki butetikleyeceği olasıen çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye. Tedbirli olmak lazım.