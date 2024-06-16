İsrail'in Gazze'deki barbar soykırımı Kurban Bayramı'nda da sürüyor. Dünyanın dört bir yanındaki 57 İslam ülkesinden 3 milyona yakın insan bugün kurban keserek hac vazifesini yerine getirecek. Hepsinin duasında Gazze'nin olduğundan şüphemiz yok.
Siyonist terör rejimine lanet edip bu sapık rejim tarafından hunharca katledilen on binlerce bebek, çocuk ve kadını ise yürekleri parçalanarak yâd edecek, Gazze'nin ve masum halkının kurtuluşu için Allah'a yakaracaklar.
Fakat eminim ki en çok lanetlenenler İslam ülkelerinin İsrail korkusundan bir şey yapamayan liderleri olacak. Çünkü Gazze'yi İsrail'e kurban verenlerin başında İslam ülkelerinin çürümüş siyasi sınıfları geliyor. Ümmet bu gerçeği sekiz aylık Gazze soykırımı sırasında fazlasıyla gördü.
Bu hakikati sık sık dillendiren Sayın Erdoğan hemen her konuşmasında İslam dünyasını barbar İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırıyor. Ancak bir iki isim dışında Müslüman liderlerin çoğu bu çağrıya sessiz kalırken katledilen Gazzeli masum bebek ve çocukların hakkını İspanya'nın sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez ile 'eski tüfek solcular'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva gibi 'kâfir liderler' ve Hıristiyan Batılı halklar savunuyor.
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Güney Afrika
başta olmak üzere İrlanda, Rusya, Çin, Meksika, Kolombiya ve Estonya
gibi dünyanın farklı medeniyet havzalarından ülkeler Gazzelilere birçok İslam ülkesinden daha fazla sahip çıkıyor.
Siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri bedelleri göze alarak
İsrail'e ve ona destek veren Batılı Siyonazilere
meydan okuyorlar. Bu utanç bize yeter.
İslam ülkelerinin çoğu ise hâlâ üç maymunu
oynuyor. Neden? Nedeni yine
Gazze'deki direniş ruhunda saklı. İsrail'in
vahşeti karşısındaki deli edici sağırlık derinleştikçe
gördük ki işgal edilen ve
kuşatılan meğer Gazze değil, İslam dünyasının
geri kalanıymış. Asıl sömürgeleştirilenlerin
'bağımsız' İslam ülkeleri
olduğu
ortaya çıktı
Gazze'deki direnişle beraber dört bir yandan kuşatılan coğrafyanın Filistin'den ziyade Müslüman dünyası
olduğunu öğrendik.
Gazze için isyan eden ümmet de küresel vicdan da
Müslüman hükümetlerin
hiçbir sonuç vermeyen diplomatik tepkilerinden bıkmış
durumda.
Bırakın bir eylemde bulanmayı Gazze için sadra şifa
olabilecek bir sözü dahi şimdiye kadar sarf edemeyen Müslüman liderlerin her anlamda siyonist zihniyetin zincirli köleleri
olduğunu görüyoruz.
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Bu teslimiyet ve korkaklığın elbet bir maliyeti olacak. Direnciyle küresel statükoyu sarsan Gazze
, İslam dünyasının kölelik zincirlerini
de kıracak. Zira küresel vicdana dönüşen Gazze'deki direniş ruhu artık kritik bir dönümün eşiğinde.
Tarihin kırılma noktasını
zorluyor. Küresel çapta en kurumsallaşmış ve en sistematik barbarlık olduğu artık her açıdan deşifre olan İsrail belasının
ve onu destekleyenlerin sonu yaklaşıyor.
Bu bağlamda İsrail'in varlığıyla varlık bulanlar
da siyonist zihniyetle birlikte
çökecek. Bütün gerçeği en çıplak haliyle
gören Müslümanlar halklar duygusal, zihinsel ve ruhsal
olarak artık soykırımcı sömürgeci paradigmayı
da bu paradigmayı
kabul eden pasif, apolojik, ezik, sünepe, devşirme, kompleksli ve işbirlikçi Müslüman liderleri
de kabullenemiyor
artık.
Sabırlar taşmak üzere.
Zaman geçiyor. Batılı toplumlar gibi Müslüman halklar da uyanıyor.
Böyle devam ederse İsrail ve onun suç ortağı Batılı soykırımcılara karşı yükselen öfke
kısa süre sonra Müslüman
liderlere ve onun etrafındaki yozlaşmış siyasi
sınıflara yönelecektir. Geri sayım başladı.
Müslüman ülke liderlerinin Batı'ya köleliğe
ve bu köleliği besleyen 'çürümüş âleme'
artık son vermesi gerekiyor. Yoksa İsrail putundan
önce onlar devrilecek.