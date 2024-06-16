İsrail'in Gazze'deki barbar soykırımı Kurban Bayramı'nda da sürüyor. Dünyanın dört bir yanındaki 57 İslam ülkesinden 3 milyona yakın insan bugün kurban keserek hac vazifesini yerine getirecek. Hepsinin duasında Gazze'nin olduğundan şüphemiz yok.

Siyonist terör rejimine lanet edip bu sapık rejim tarafından hunharca katledilen on binlerce bebek, çocuk ve kadını ise yürekleri parçalanarak yâd edecek, Gazze'nin ve masum halkının kurtuluşu için Allah'a yakaracaklar.

Fakat eminim ki en çok lanetlenenler İslam ülkelerinin İsrail korkusundan bir şey yapamayan liderleri olacak. Çünkü Gazze'yi İsrail'e kurban verenlerin başında İslam ülkelerinin çürümüş siyasi sınıfları geliyor. Ümmet bu gerçeği sekiz aylık Gazze soykırımı sırasında fazlasıyla gördü.

Bu hakikati sık sık dillendiren Sayın Erdoğan hemen her konuşmasında İslam dünyasını barbar İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırıyor. Ancak bir iki isim dışında Müslüman liderlerin çoğu bu çağrıya sessiz kalırken katledilen Gazzeli masum bebek ve çocukların hakkını İspanya'nın sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez ile 'eski tüfek solcular'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva gibi 'kâfir liderler' ve Hıristiyan Batılı halklar savunuyor.

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başta olmak üzeregibi dünyanın farklı medeniyet havzalarından ülkeler Gazzelilere birçok İslam ülkesinden daha fazla sahip çıkıyor.Siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeriİsrail'e ve ona destek verenmeydan okuyorlar. Bu utanç bize yeter.İslam ülkelerinin çoğu ise hâlâoynuyor. Neden? Nedeni yineGazze'deki direniş ruhunda saklı. İsrail'invahşeti karşısındakigördük ki işgal edilen vekuşatılan meğer Gazze değil, İslam dünyasınıngeri kalanıymış.olduğuortaya çıktıGazze'deki direnişle beraber dört bir yandanolduğunu öğrendik.Gazze için isyan edenMüslüman hükümetlerinhiçbir sonuç vermeyendurumda.Bırakın bir eylemde bulanmayı Gazze içinolabilecek bir sözü dahi şimdiye kadar sarf edemeyen Müslüman liderlerin herolduğunu görüyoruz.

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Bu teslimiyet ve korkaklığın elbet bir maliyeti olacak., İslam dünyasınınde kıracak. Zira küresel vicdana dönüşen Gazze'deki direniş ruhu artık kritik bir dönümün eşiğinde.zorluyor. Küresel çapta en kurumsallaşmış ve en sistematik barbarlık olduğu artık her açıdan deşifre olanve onu destekleyenlerin sonu yaklaşıyor.Bu bağlamdada siyonist zihniyetle birlikteçökecek. Bütün gerçeği en çıplak haliylegören Müslümanlar halklarolarak artıkda bu paradigmayıkabul edende kabullenemiyorartık.Zaman geçiyor.Böyle devam edersekısa süre sonra Müslümanliderlere ve onun etrafındaki yozlaşmış siyasisınıflara yönelecektir. Geri sayım başladı.Müslüman ülke liderlerininve bu köleliği besleyenartık son vermesi gerekiyor. Yoksaönce onlar devrilecek.