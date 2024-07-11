ABD'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. yıldönümü için bir araya gelen 32 üye ülke elbette dünyaya aynı gözlüklerle bakmıyor. En azından Başkan Erdoğan'ın ve Macar Başbakan Viktor Orban'ın emperyal merkezden farklı tutumlarını dost düşman herkes biliyor. Ancak bir iki üyenin muhalif tutumu ittifakın kuruluş amacını, hedeflerini, genel gidişatını ve mahiyetini maalesef değiştirmiyor.

Bu bağlamda zirvenin açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, yine bildik teraneleri sıraladı. Gazze'deki barbar soykırım saldırılarıyla dünyanın ve insanlığın en büyük düşmanı olduğunu kanıtlayan Siyonist İsrail rejimi dururken Biden, dikkatleri Ukrayna'ya ve Rusya'ya çekmek için yırtındı. Oysa artık mızrak çuvala sığmıyor. Güneş balçıkla sıvanmıyor. İnsanlık tarihinin en ahlak dışı vahşetinin işlendiği Gazze'den bahsetmemek nasıl bir sadizmdir?

Oyun oynarken, su ya da ekmek kuyruğundayken, anne kucağındayken, uyurken, koşarken veya sığındıkları yerlerde korkuyla beklerken terör devleti İsrail'in üzerlerine yağdırdığı iki üç tonluk bombalarla insanın bakmaya ve koklamaya kıyamadığı meleksi bedenleri paramparça olan on binlerce çocuğu görmezden gelmek için insanın psikopat olması gerekir.

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Çünkü ancakböylesi bir vahşete sırt çevirir. Bu tavır her şeyden önceZira buradaki bilinçli görmezden gelme stratejisi aslındaperdelemeye çalışma ahlaksızlığıdır.Ancak kimi, kimi, kimi, kimikimi de daha yeni yürümeye ve koşmaya başlamış masum bebek ve çocuklara yönelikhiçbir güç ve, ne yapsa da unutturamaz. Hafızalardan silemez.Zaten Amerikalılarınlakabını taktığıda her şeyin farkında. Bu yüzdenNATO zirvesinin açılış konuşmasındainsanlığın ve dünyanın aklıyla alay edercesinedururkenhedef gösterdi.öne çıkardı.1949'da kurulan NATO'nun barış ve istikrar sağlamadatekrarladı.

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Oysa NATO, bir barış ve savunma paktı olmaktan çokÖzellikle de üye ülkelerin iç ve dış siyasetine müdahale ederek onlarıkıvama getirmek amacıyla darbe yapan, iç savaş çıkaran, ekonomik ve ideolojik krizlerin tohumlarını eken birABD Başkanı'nın açıklamalarından da bir kez daha gördük ki NATO üye ülkeleri savunmaktan ziyade her yönüyleen etkili ideolojik ve askeri taşeronudur.DolayısıylaÇünkü Siyonistleryönelik geçen yüzyıllardaki soykırımcıgünümüzdedevam ettiriyor.Bu nedenle İsrail her açıdan sömürgeci Batı'nın devam edenİşte bu yüzden Siyonistler, NATO ve ABD,edemiyor. Birileri onlara hadlerini bildirene kadar da kaostan vazgeçmeyecekler.