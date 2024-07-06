Avrupa ve ABD'deki seçimlerde 'müesses nizamı' temsil eden partiler ve siyasi sınıfların maruz kaldığı hezimet aslında küresel emperyal statükodaki derinleşen krizin artık geri dönüşü olmayan bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Bu bakımdan tarihi bir siyasi dönüşüm sürecine tanıklık ediyoruz.

Birçok analist gibi Vatfor projesinin kurucu ortağı ve editörü Sergey Poletaev de Batı'daki mevcut durumu 'siyasi sistem krizi' diye niteliyor. Ancak şu eklemede bulunmayı da ihmal etmiyor: "Bu, buzdağının sadece görünen kısmı..."

Peki, nedir bu problematik? Her şeyden önce hegemonik ölüm döşeğindeki Batı artık içeriden gelen darbelerle de sarsılıyor. En başta liberal demokrasi anlayışını meşrulaştıran paradigma ve değerler dünyası hızla çözülüyor.

Çünkü Batılı paradigma, demokratik ilkelere dayalı seçimlerin eşit ve adil bir yarışın sonucu olduğuna ve gerekli sayıda seçmenin desteğini alan her parti veya düşüncenin iktidara gelebileceğine dayanıyordu. İnsanları bu propagandaya ikna ettiler.

***

Oysa durum hiç de manipüle ettikleri gibi değildi. Yani, aklı esen ve seçmenin desteğini alan siyasi sınıflarınasla izin vermezdi. Nitekim hiçbir yerde vermediler de!Açık veya gizli darbelerle bu işe tevessül edenler hizaya getirildi. Yoldan sapanlara hadleri bildirildi.üstünde hizalanan denetim mekanizmaları 'öncü rol oynadı.Oysa ideal bir dünyada seçimler devleti yönetmeye talip insanlara kamuoyunun verdiğiEğerbu sandıklara yansır. Ülke ve toplumdaki krizler daha derinleşmeden seçimle iktidara gelenlerülkenin genel gidişatını düzene sokar.Ancak bunahiçbir zaman izin verilmedi. Bu nedenle de Batı'daki seçimler tam birdönüştü. Zira Batı'da son 40-50 yıldır sadecedeğerleri savunan partilerin iktidara gelmesine izin verildi.

***

Ne var ki liberal küresel sistemin bizzat kendisi artık çözüldüğü için onun empoze ettiğida foyası dökülmeye başladı. Batılı liberal demokrasiler bu krizden büyük yaralar alacak. Yeni bir paradigmanın oluşması için öncelikle ideolojisi sağlam güçlü liderlerin ortaya çıkması gerekiyor.Krizler zamanında çözülmedikçe seçimler önemini kaybediyor. Bu yüzden seçimler artıkolmaktan çıkıyor.Halk için sandıklar artık güvendiği liderlerin seçildiği birdönüşmüş durumda. Çünküyeriniterk etti.Haliyle her seçim düzen karşıtı bir dalgalanmaya yol açıyor. Küreselci liberal demokrasinin yozlaşması halkları ister istemez yerel, ulusalcı ve popülist hareketlere yöneltiyor.Ancakde gördüğümüz gibi tüm popülist liderler gerçek birsağlamaktan çok uzak.Bütün reform programlarıibaret. Dolayısıyla adalet vedeğişimin sağlanamaması doğal olarak herseçimi siyasi sistemin krizine dönüştürüyor.